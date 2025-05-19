Карпаты в мае присыпало снегом. Фото и видео

В Украинских Карпатах в ночь на 19 мая выпал снег. Белыми стали вершины гор Драгобрат, Пилипец, Тростян, Высокий Верх, Говерла и некоторых других.

Видео дня

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщило в Facebook, что заснежило в том числе в урочище Заросляк под Говерлой рядом с пгт. Ворохта. Там (по состоянию на 07:45 понедельника) температура была "плюсовой", но на земле лежал мокрый снег.

"Облачно, туман, дождь с мокрым снегом, ветер юго-западный 2-3 м/с, температура воздуха +3 градуса", – рассказала пресс-служба.

Камеры видеонаблюдения, установленные в туристических местах, показали, что в некоторых точках снега было намного больше.

Например, вид на гостинично-развлекательный комплекс "Дом магната" в самом центре высокогорного курорта Карпат "Драгобрат" (находится на одноименной горе) на высоте 1400 м над уровнем моря утром в понедельник был по-настоящему зимним.

СТК "Оаза" на Драгобрате тоже стал полностью белым.

Другие заснеженные горные пейзажи утром 19 мая:

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Синоптик Наталья Диденко заявила, что холодная погода в ближайшие дни покинет Украину. В течение этой недели температура воздуха начнет повышаться, однако дожди и грозы продолжатся. Кратковременное снижение температуры возможно лишь в западных и северных областях.

– Погода в Украине в понедельник, 19 мая, будет преимущественно влажной – в большинстве регионов прогнозируют умеренные дожди. В то же время в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях синоптики ожидают грозы и местами порывы ветра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!