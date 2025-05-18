Дожди в Украине задержатся: где объявлен первый уровень опасности

Погода в Украине в понедельник, 19 мая, будет преимущественно влажной – в большинстве регионов прогнозируют умеренные дожди. В то же время в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях синоптики ожидают грозы и местами порывы ветра.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В этих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

"19 мая днем в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях грозы, в юго-восточной части страны порывы ветра 15-20 м/с", – сказано в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики отметили, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

В других регионах ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

В южных и восточных областях Украины днем столбики термометров будут показывать от +15 до +20 градусов, а ночью ожидается от +7 до +12. На остальной территории ночью от +4 до +9 градусов, а днем от +12 до +17.

На Закарпатье и Прикарпатье температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов. В Карпатах ожидается умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь; температура ночью и днем от 0 до +5.

В столичном регионе будет пасмурно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области ночью от +4 до +9 градусов, днем от +12 до +17; в Киеве ночью около +8, днем около 15 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко отметила, что в течение новой недели температура воздуха начнет повышаться, однако дожди и грозы будут продолжаться. Кратковременное снижение температуры возможно лишь в западных и северных областях.

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