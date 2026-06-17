Кардинальность – их второе имя: какие два знака зодиака никогда не возвращаются к бывшим

Люди, у которых в личной карте выражен кардинальный крест, по мнению астрологов, обладают общими поведенческими паттернами: инициативность – они не ждут идеального момента, а создают его сами. Лидерские качества – им комфортно вести людей за собой и управлять процессами, а также решительность – быстро принимают решения в кризисных ситуациях, но и нетерпимость к контролю.

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Как пишет издание Zwierciadło, астрологи утверждаю, что среди всех знаков Зодиака есть две самые кардинальные женщины, которые после разрыва уходят навсегда и не дают партнерам второго шанса.

БЛИЗНЕЦЫ – капризные и безразличные

Они полностью погружены в настоящее, наслаждаясь ка

ждым мгновением вместе. Их присутствие и страсть подлинны, потому что они просты и наслаждаются жизнью в моменте с абсолютной ясностью. Они обладают повышенной адаптивностью и острым умом, принимая непредсказуемость жизни и приветствуя неожиданные повороты. Если что-то идет не по их плану, они не занимаются чрезмерным анализом; они преодолевают препятствия, учитывая свой текущий уровень комфорта. Обычно они стремятся к независимости, хотя это не сразу очевидно, поскольку они кажутся такими гармоничными и непринужденными. В любви их самая важная потребность — это новизна. Им нужен партнер, который сможет соответствовать их непреодолимой потребности в переменах и, как и они, жаждет захватывающей, полной приключений жизни. Если скука и рутина проникают в их повседневную жизнь, женщина-Близнецы может грациозно и почти незаметно уйти к другому цветку. Если партнер уходит, потому что понимает, что ищет понимания на более глубоком уровне, разочарование не затянется надолго. Потому что на самом деле она всегда жаждет новых впечатлений, но внутренне безразлична. Возвращение к старой любви не привлекает Близнецов – это просто кажется им пустой тратой времени.

РЫБЫ – неисправимые романтики

Женщина-Рыбы от природы любвеобильна, чувствительна и утонченна. Но её доброту и способность к сопереживанию легко спутать со слабостью и потребностью в стабильности в любви. Ничто не может быть дальше от истины. Чувства Рыб не следует принимать как должное, особенно в долгосрочных отношениях. Рыбы склонны к иллюзиям и чрезмерной идеализации партнера, что в конечном итоге приводит к горькому разочарованию. То, что они себе представляли, оказывается неправдой, и они опустошены. Их обожание и безусловная любовь к объекту своих чувств превращаются в холодную обиду. Иногда партнеры-Рыбы используют их наивность и готовность к жертвам, но когда они наконец осознают жестокую реальность и темную сторону человеческой природы, они становятся опасными. Они достигают дна и, очнувшись, хотят исчезнуть вдали. Несмотря на прежнюю преданность, они могут внезапно уйти без объяснения причин. Причина этого решения в том, что безопасность — это то, что им больше всего нужно в отношениях. Для Рыб разорванная связь никогда не вернется в первоначальное состояние.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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