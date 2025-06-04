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Капустные чебуреки с фаршем: будут очень сочными

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт чебуреков

Капуста – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой не только для приготовления борща, голубцов и салатов. Еще из нее можно сделать очень вкусные чебуреки. 

Видео дня
Чебуреки из капусты

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков с мясным фаршем, которые очень быстро готовятся и будут очень сочными. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Фарш свино-говяжий – 700 г
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Соль, перец – по вкусу
  • Вода – немного (для эластичности фарша)
  • Яйца – 3 шт.
  • Капустные листья (отваренные) – 10 шт.
  • Мука – 7 ст. л. муки
  • Панировочные сухари – 150 г

Способ приготовления: 

1. Готовим фарш: смешиваем мясо, лук, яйцо, соль, перец и немного воды.

Начинка для блюда

2. Формируем чебуреки: в лист капусты выкладываем фарш и закрываем, как чебурек.

Приготовление чебуреков

3. Панируем: яйцо, мука, яйцо, сухари.

В чем панировать чебуреки

4. Жарим на среднем огне до хрустящей корочки.

Готовое блюдо

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