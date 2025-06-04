Видео дня
Капустные чебуреки с фаршем: будут очень сочными
Капуста – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой не только для приготовления борща, голубцов и салатов. Еще из нее можно сделать очень вкусные чебуреки.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков с мясным фаршем, которые очень быстро готовятся и будут очень сочными.
Ингредиенты:
- Фарш свино-говяжий – 700 г
- Зеленый лук – 1 пучок
- Соль, перец – по вкусу
- Вода – немного (для эластичности фарша)
- Яйца – 3 шт.
- Капустные листья (отваренные) – 10 шт.
- Мука – 7 ст. л. муки
- Панировочные сухари – 150 г
Способ приготовления:
1. Готовим фарш: смешиваем мясо, лук, яйцо, соль, перец и немного воды.
2. Формируем чебуреки: в лист капусты выкладываем фарш и закрываем, как чебурек.
3. Панируем: яйцо, мука, яйцо, сухари.
4. Жарим на среднем огне до хрустящей корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: