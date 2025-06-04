Капустные чебуреки с фаршем: будут очень сочными

Капуста – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой не только для приготовления борща, голубцов и салатов. Еще из нее можно сделать очень вкусные чебуреки.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных чебуреков с мясным фаршем, которые очень быстро готовятся и будут очень сочными.

Ингредиенты:

Фарш свино-говяжий – 700 г

Зеленый лук – 1 пучок

Соль, перец – по вкусу

Вода – немного (для эластичности фарша)

Яйца – 3 шт.

Капустные листья (отваренные) – 10 шт.

Мука – 7 ст. л. муки

Панировочные сухари – 150 г

Способ приготовления:

1. Готовим фарш: смешиваем мясо, лук, яйцо, соль, перец и немного воды.

2. Формируем чебуреки: в лист капусты выкладываем фарш и закрываем, как чебурек.

3. Панируем: яйцо, мука, яйцо, сухари.

4. Жарим на среднем огне до хрустящей корочки.

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