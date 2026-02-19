Какую температуру установить на стиральной машине, чтобы сэкономить: золотое решение

Многие люди не осознают, что зря тратят деньги на стирку при температуре 40°C, 60°C или 90°C, поскольку это не нужно для большинства типов одежды.

Ребекка Джейкман, исследовательница Which?, объяснила, что можно сократить расходы на стиральную машину, просто переключившись на 20°C или 30°C, пишет Express.

"Мы протестировали ряд стиральных машин, чтобы увидеть, как стирка при более низких температурах влияет на чистоту и потребление энергии. В среднем, переход с 40°C на 30°C сэкономил 38% энергии, а стирка при 20°C – 62%", – сказала она.

Действительно, распространена практика стирки белья при температуре 40°C или при максимально возможной температуре, чтобы уничтожить бактерии, и это в целом считается более гигиеничным.

Однако обычно нет необходимости запускать очень горячую стирку, поскольку большинство современных стиральных машин и моющих средств разработаны для эффективной работы даже при низких температурах.

Гораздо эффективнее стирать одежду, которую носили всего несколько раз, при более низкой температуре, и каждый раз это может помочь вам сэкономить немного денег.

Стирка одежды в более деликатном режиме также может быть лучше для вашей одежды, поскольку постоянное воздействие высоких температур может привести к износу ткани, выцветанию цветов или даже к усадке.

