Какую молитву обязательно надо прочитать на Сочельник: текст

Сочельник, который после перехода на новый календарь отмечают 24 декабря, является важным днем рождественского цикла в христианской традиции. Он сочетает церковные наставления и устоявшиеся народные обычаи. Одной из главных традиций этого вечера является молитва перед началом праздничного ужина.

Ее читают после появления первой звезды, садясь к столу всей семьей. Считается, что такая молитва помогает сохранить мир в доме и духовное согласие в течение года. OBOZ.UA публикует текст молитвы.

Молитва на Сочельник

Всемогущий Боже, Отче наш небесный, благодарим Тебя за неописуемый дар благодати, который Ты дал всему человечеству в рождении Младенца-Христа в Вифлееме. Его провозгласил Твой ангел той святой ночи, которую сейчас мы вспоминаем.

Пусть непостижимая тайна воплощения Твоего Единородного Сына – Слова, что произошло Телом, - согреет наши сердца и души и наполнит их утешением и горячим желанием, подобно пастухам в поле, спешить к Его вифлеемским яслям и служить Ему.

Помоги нам в правде и духе искреннего раскаяния радоваться в день Рождества нашего Спасителя, чтобы мы в искренней и живой вере могли присоединиться к песне хвалы ангелов, радости пастухов и удивлению мудрецов с Востока.

Пусть в эту святую ночь Христос снова родится в наших душах, чтобы правда, любовь и искупление, которые Он принес нам, отныне и во веки оставались в нашей жизни и наших сердцах.

Дай, Господи, чтобы мы, подобно Деве Марии, все, что связано с Младенцем Иисусом, хранили это в своих сердцах и размышляли над ним.

Теперь, когда Ты сделал нас причастными к славе Твоего Сына здесь, на земле, даруй нам Твоей благодати разделить Его славу на небесах. Ибо Он живет и царствует с Тобой, Отче, и со Святым Духом - ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Кроме этого, перед тем, как садиться за стол, можно прочитать такую молитву:

Боже наш, Отче, в этот торжественный час прославляем Тебя и благодарим за ночь, в которую Ты послал нам Сына Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Просим, Тебя, Боже, одари нашу семью даром любви, согласия и мира.

Начиная ужин в Сочельник, читают короткую молитву с просьбой благословения:

Благослови, Господи Боже нас и эти дары, которые по Твоей доброте будем потреблять. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

После окончания ужина стоит прочитать еще одну молитву с благодарностью:

Благодарим Тебя, Господи Боже, за эти дары, которые по Твоей доброте мы потребляли. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

