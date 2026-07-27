Какой водой заливать огурцы при мариновании: температура имеет значение

Температура воды играет решающую роль при мариновании огурцов. Однако не все это осознают, а даже если и осознают, мнения относительно идеальной температуры расходятся.

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Некоторые считают, что лучший способ их приготовления – кипяток. Другие же утверждают, что единственным правильным выбором является холодная вода из-под крана, пишет OBOZ.UA.

Теоретически, для маринования огурцов можно использовать водопроводную воду, но только если она пригодна для питья и не имеет резкого запаха хлора. Это может повлиять на качество, вкус и стойкость консервации.

Не рекомендуется использовать сильно хлорированную водопроводную воду для полива огурцов, поскольку это может подавлять рост молочнокислых бактерий, которые отвечают за правильное протекание процесса ферментации.

Чтобы этого избежать, прокипятите воду из-под крана и дайте ей настояться несколько часов или используйте фильтрованную воду. Однако, прежде чем поливать ею огурцы, подождите, пока вода остынет.

Какая температура воды лучше всего подходит для маринования огурцов

Не рекомендуется заливать огурцы кипятком, поскольку слишком высокая температура может повредить их структуру, а очень горячий рассол часто делает соленья менее плотными и хрустящими.

Более того, кипяток разрушает некоторые витамины и питательные вещества не только в самих огурцах, но и в чесноке и хрене. Такая вода также может негативно влиять на естественные молочнокислые бактерии.

Лучшая вода для засолки маринованных огурцов – это теплая, охлажденная до комнатной температуры (около 20–24 градусов Цельсия). Соль в ней хорошо растворяется, а полезные бактерии имеют идеальные условия для роста.

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