Какой вкусный салат приготовить с фетой: добавьте авокадо и лук
Лето – период свежих и питательных салатов. В таком блюде можно совместить сыр фету, свежие овощи, а также авокадо. Обязательно добавьте много свежей зелени – получится очень вкусно.
Идея приготовления питательного салата с фетой и авокадо опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 томата
- 5 шт оливок каламата
- 1/2 авокадо
- 1/2 красного лука
- 2/3 ч.л. сухого орегано
- 1/2 ст.л. винного уксуса или сока лимона
- 2 ст.л. оливкового масла
- 100 г салата
- 35 г сыра фета
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нарезать кружочками.
2. Переложить в тарелку.
3. Замариновать в винном уксусе или заменить уксус на лимонный сок.
4. Добавить нарезанные томаты и немного соли, перца, чтобы томаты пустили сок.
5. Далее добавить авокадо, оливки.
6. Обязательный элемент этого салата – сухой орегано для аромата и вкуса.
7. Добавить каплю оливкового масла, отставить.
8. В центр тарелки, в которой будете подавать, выложить листья салата, вокруг добавить овощи, далее фету, немножко сбрызнуть маслом и полить остатками маринада.
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