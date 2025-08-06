Какой вкусный салат приготовить с фетой: добавьте авокадо и лук

Лето – период свежих и питательных салатов. В таком блюде можно совместить сыр фету, свежие овощи, а также авокадо. Обязательно добавьте много свежей зелени – получится очень вкусно.

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Идея приготовления питательного салата с фетой и авокадо опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

2 томата

5 шт оливок каламата

1/2 авокадо

1/2 красного лука

2/3 ч.л. сухого орегано

1/2 ст.л. винного уксуса или сока лимона

2 ст.л. оливкового масла

100 г салата

35 г сыра фета

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарезать кружочками.

2. Переложить в тарелку.

3. Замариновать в винном уксусе или заменить уксус на лимонный сок.

4. Добавить нарезанные томаты и немного соли, перца, чтобы томаты пустили сок.

5. Далее добавить авокадо, оливки.

6. Обязательный элемент этого салата – сухой орегано для аромата и вкуса.

7. Добавить каплю оливкового масла, отставить.

8. В центр тарелки, в которой будете подавать, выложить листья салата, вокруг добавить овощи, далее фету, немножко сбрызнуть маслом и полить остатками маринада.

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