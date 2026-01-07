Какой церковный праздник отмечают 7 января в Украине
7 января 2026 года в Украине является днем, когда духовные традиции тесно переплетаются с вехами мировой истории и необычными современными праздниками. Православный календарь в этот день призывает верующих к молитве во время Собора святого Иоанна Крестителя, отдавая дань уважения пророку, который крестил Иисуса Христа.
В то же время этот день в истории запомнился как момент великих открытий и вызовов: от Галилео Галилея, который в 1610 году впервые увидел спутники Юпитера, до драматических событий в Сенате США по импичменту Билла Клинтона в 1999 году. Такой контраст между религиозной торжественностью и глобальными социальными потрясениями делает 7 января датой особого веса и размышлений.
Праздники в Украине и мире
- Международный день программистов
- День программиста в Украине
- Международный день глупой походки
- День темпура (National Tempura Day)
- День пупса (National Bobblehead Day)
- День "Кто испортил воздух?" (National Pass Gas Day)
- День старых камней (Old Rock Day)
- День наставника (I Am a Mentor Day)
- День "Я не собираюсь больше терпеть" (I'm Not Going To Take It Anymore Day)
- День прялки (Distaff Day)
Церковный праздник 7 января
Собор святого Иоанна Крестителя — один из самых почитаемых христианских праздников, посвященный пророку Предтече, который подготовил человечество к приходу Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан. В этот день верующие вспоминают праведную жизнь Иоанна Крестителя, его призыв к покаянию, духовному очищению и бескомпромиссную преданность вере. Традиционно христиане посещают богослужения, участвуют в водоосвящении и молятся, почитая святого как символ смирения, духовной силы и истинного служения Богу.
События этого дня
- 1558 — французы заняли Кале, последнее континентальное владение Королевства Англия во Франции.
- 1610 — через телескоп Падуанского университета Галилео Галилей впервые наблюдал четыре крупнейших спутника Юпитера.
- 1714 — британец Генри Милль запатентовал печатную машинку (которая никогда не была принята к производству).
- 1769 — во время русско-турецкой войны (1768-1774) начался военный поход крымского хана Кырым Герая против России.
- 1782 — в Филадельфии открылся первый американский коммерческий банк, Банк Северной Америки, который служил первым де-факто центральным банком США.
- 1785 — француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетели из британского Дувра во французский Кале.
- 1797 — Циспаданская республика (Реджо-Эмилия) впервые использовала итальянский триколор в качестве национального флага.
- 1839 — день рождения фотографии. Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказал первый в истории человечества оптико-химический способ получения изображения.
- 1887 — американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде.
- 1919 — после перехода власти от Директории к красноармейским отрядам в Житомире и окрестных городках начались еврейские погромы, продолжавшиеся неделю.
- 1924 — в Одесской округе во время рождественских торгов произошли еврейские погромы, которые проходили под антисоветскими и антисемитскими лозунгами, перекинувшиеся и на Ольвиополь.
- 1927 — сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон.
- 1929 — в Нью-Йорке молоко впервые в мире начали продавать в картонных пакетах.
- 1929 — вышел в свет один из первых приключенческих комиксов — "Тарзан".
- 1940 — битва на Раатской дороге: 9-я финская дивизия разгромила подавляющие силы красноармейцев.
- 1949 — университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объявил о получении первой фотографии генов.
- 1949 — официально ликвидирован концлагерь в Явожне, основанный постановлением Политбюро ЦК ПОРП, как транзитный лагерь для украинцев заподозренных в связях с ОУН и УПА, и созданный на базе филиала немецкого концлагеря Аушвиц, который перепрофилировали в "лагерь труда". В 1947—1949 гг. в концлагере умерло или замучено более 160 украинцев.
- 1953 — президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.
- 1979 — вторжение вьетнамских войск свергло режим красных кхмеров в Камбодже и прекратило организованный последними геноцид.
- 1980 — Индира Ганди вновь становится премьер-министром Индии.
- 1989 — наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором. В Японии наступила новая эра Хэйсэй.
- 1992 — Португалия признала независимость Украины.
- 1992 — телефонная компания AT&T выпустила первый видеотелефон. Он стоил 1499 долларов.
- 1995 — в Симферополе создана Ассоциация крымскотатарских врачей.
- 1999 — в Сенате США начались слушания по импичменту президента Билла Клинтона, которого обвинили во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински.
- 2015 — теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках напали на редакцию сатирического журнала "Charlie Ebdo" и убили 12 человек.
Именинники 7 января
Афанасий, Василий, Иван, Ян.
