Какой церковный праздник отмечают 7 января в Украине

7 января 2026 года в Украине является днем, когда духовные традиции тесно переплетаются с вехами мировой истории и необычными современными праздниками. Православный календарь в этот день призывает верующих к молитве во время Собора святого Иоанна Крестителя, отдавая дань уважения пророку, который крестил Иисуса Христа.

В то же время этот день в истории запомнился как момент великих открытий и вызовов: от Галилео Галилея, который в 1610 году впервые увидел спутники Юпитера, до драматических событий в Сенате США по импичменту Билла Клинтона в 1999 году. Такой контраст между религиозной торжественностью и глобальными социальными потрясениями делает 7 января датой особого веса и размышлений.

Церковный праздник 7 января

Собор святого Иоанна Крестителя — один из самых почитаемых христианских праздников, посвященный пророку Предтече, который подготовил человечество к приходу Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан. В этот день верующие вспоминают праведную жизнь Иоанна Крестителя, его призыв к покаянию, духовному очищению и бескомпромиссную преданность вере. Традиционно христиане посещают богослужения, участвуют в водоосвящении и молятся, почитая святого как символ смирения, духовной силы и истинного служения Богу.

События этого дня

1558 — французы заняли Кале, последнее континентальное владение Королевства Англия во Франции.

1610 — через телескоп Падуанского университета Галилео Галилей впервые наблюдал четыре крупнейших спутника Юпитера.

1714 — британец Генри Милль запатентовал печатную машинку (которая никогда не была принята к производству).

1769 — во время русско-турецкой войны (1768-1774) начался военный поход крымского хана Кырым Герая против России.

1782 — в Филадельфии открылся первый американский коммерческий банк, Банк Северной Америки, который служил первым де-факто центральным банком США.

1785 — француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетели из британского Дувра во французский Кале.

1797 — Циспаданская республика (Реджо-Эмилия) впервые использовала итальянский триколор в качестве национального флага.

1839 — день рождения фотографии. Франсуа Араго во время заседания Французской академии наук подробно рассказал первый в истории человечества оптико-химический способ получения изображения.

1887 — американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде.

1919 — после перехода власти от Директории к красноармейским отрядам в Житомире и окрестных городках начались еврейские погромы, продолжавшиеся неделю.

1924 — в Одесской округе во время рождественских торгов произошли еврейские погромы, которые проходили под антисоветскими и антисемитскими лозунгами, перекинувшиеся и на Ольвиополь.

1927 — сделан первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон.

1929 — в Нью-Йорке молоко впервые в мире начали продавать в картонных пакетах.

1929 — вышел в свет один из первых приключенческих комиксов — "Тарзан".

1940 — битва на Раатской дороге: 9-я финская дивизия разгромила подавляющие силы красноармейцев.

1949 — университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе объявил о получении первой фотографии генов.

1949 — официально ликвидирован концлагерь в Явожне, основанный постановлением Политбюро ЦК ПОРП, как транзитный лагерь для украинцев заподозренных в связях с ОУН и УПА, и созданный на базе филиала немецкого концлагеря Аушвиц, который перепрофилировали в "лагерь труда". В 1947—1949 гг. в концлагере умерло или замучено более 160 украинцев.

1953 — президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.

1979 — вторжение вьетнамских войск свергло режим красных кхмеров в Камбодже и прекратило организованный последними геноцид.

1980 — Индира Ганди вновь становится премьер-министром Индии.

1989 — наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором. В Японии наступила новая эра Хэйсэй.

1992 — Португалия признала независимость Украины.

1992 — телефонная компания AT&T выпустила первый видеотелефон. Он стоил 1499 долларов.

1995 — в Симферополе создана Ассоциация крымскотатарских врачей.

1999 — в Сенате США начались слушания по импичменту президента Билла Клинтона, которого обвинили во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински.

2015 — теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках напали на редакцию сатирического журнала "Charlie Ebdo" и убили 12 человек.

Именинники 7 января

Афанасий, Василий, Иван, Ян.

