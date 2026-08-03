Какой прическе следует избегать после 50: она добавит вам лет

Прическа, удачно подобранная с учетом формы вашего лица, может визуально смягчить черты лица и морщины, подчеркнуть скулы и даже увеличить объем волос, делая вас моложе.

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К сожалению, некоторые прически могут визуально добавить вам лет, даже те, что изображены на обложках журналов, пишет OBOZ.UA.

Популярной прической среди пожилых людей является боб, но не все стили подходят. Знаменитая стрижка "гриб" с прямой, густой челкой одинаковой длины может сделать вас старше и добавить веса, поскольку создает жесткую рамку вокруг лица.

Эта прическа подчеркивает линию челюсти, щеки и морщины вокруг глаз, вместо того чтобы визуально смягчать черты лица. Она особенно неэффективна, если волосы гладкие и не имеют объема.

Чтобы создать омолаживающую прическу с таким бобом, достаточно лишь слегка расслоить его или зачесать челку вбок, чтобы пряди мягко ниспадали вокруг лица.

Длинные волосы после 50 лет могут выглядеть великолепно, при условии надлежащего ухода и укладки. Однако пряди иногда могут становиться тонкими, ослабленными из-за частого обесцвечивания и терять объем. Из-за этого прическа может выглядеть тяжелой и непривлекательной.

Прямые волосы, ровно ниспадающие на лицо, могут подчеркнуть темные круги под глазами, неровную текстуру кожи и обвисшую овальную форму лица. Однако это не означает, что вам придется жертвовать длиной после 50 лет.

Просто слегка уложите пряди слоями, приподнимите их у корней, выберите подходящую челку или укоротите кончики на несколько сантиметров. Это придаст прическе более легкий и свежий вид.

OBOZ.UA предлагает узнать, как замаскировать отросшие корни волос без необходимости их окрашивания.

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