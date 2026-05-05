Какой праздник в Украине отмечают 5 мая: церковный календарь
5 мая – день, когда мир говорит о достоинстве, правах и заботе. Пока международное сообщество отмечает День борьбы за права лиц с инвалидностью и благодарит акушерок за подаренные жизни, украинцы вспоминают важные вехи создания государства: от освобождения Киева в 1920 году до создания полка "Азов" в 2014-м.
В православном календаре этот день посвящен святой великомученице Ирине и чудотворной иконе "Неупиваемая Чаша". Читайте в обзоре OBOZ.UA, почему эта дата стала символом несокрушимости духа, и какие еще события изменили ход истории.
Праздники в Украине и мире
- Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью
- Международный день принцесс
- Всемирный день борьбы с астмой
- Международный день акушерки
- День ногтей
- День всемирного наследия Африки
- День распространения информации об апноэ во сне
- Всемирный день португальского языка
- Всемирный день легочной гипертензии
- Всемирный день гигиены рук
- День карикатуристов
- День Европы
Церковный праздник 5 мая
5 мая церковь чтит память великомученицы Ирины Македонской, которая была первой женщиной, прославленной в лике святых за стойкость в вере и удивительное терпение. Также в этот день верующие молятся перед иконой Божьей Матери "Неупиваемая Чаша", которую считают источником исцеления от пагубных привычек и духовного утешения.
События этого дня
- 1581 — в Остроге печатник Иван Федорович издал свое последнее произведение — "Хронологию" Андрея Римши (первый печатный русский календарь).
- 1789 — Открытие Генеральных Штатов в Версале.
- 1821 — На острове Святой Елены умер Наполеон I.
- 1836 — В Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога.
- 1865 — В штате Огайо произошло первое в США ограбление поезда.
- 1891 — в Нью-Йорке открыли концертный зал "Карнеги-холл".
- 1893 — в с. Жужель на Сокальщине в помещении первого монастыря Сестер Служебниц Непорочной Девы Марии была основана первая в Галичине захоронка (детский сад).
- 1900 — в с. Завалье Снятинского уезда Кирилл Трилевский основал первое спортивно-пожарное общество "Сечь".
- 1912 — В Стокгольме начались V Олимпийские игры (официальная церемония открытия состоялась 6 июля).
- 1915 — в Вене появилась Всеобщая Украинская Рада, обще-украинская политическая организация, расширение галицкой Главной Украинской Рады
- 1920 — Войска Директории УНР и польские войска освободили Киев.
- 1920 — провозглашена автокефалия Украинской православной церкви.
- 1921 — Коко Шанель во Франции впервые представила духи "Шанель № 5". Вскоре новинка стала лидером продаж в мире.
- 1941 — В Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами (первые потери армии Канады во Второй мировой войне).
- 1945 — Антигерманское восстание в Праге.
- 1949 — Начал действовать Совет Европы.
- 1956 — В Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.
- 1961 — Алан Шепард стал первым американцем, который полетел в космос.
- 1988 — Первая телетрансляция с вершины Эверест.
- 1992 — Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.
- 1994 — Лидеры Армении, Нагорного Карабаха и РФ подписали договор о прекращении огня в Карабахе.
- 1999 — Северная Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из частично признанного государства Косово.
- 1999 — Впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента
- 2014 — создан добровольческий полк "Азов"
Именинники 5 мая
Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.
