Какой праздник в Украине отмечают 5 мая: церковный календарь

5 мая – день, когда мир говорит о достоинстве, правах и заботе. Пока международное сообщество отмечает День борьбы за права лиц с инвалидностью и благодарит акушерок за подаренные жизни, украинцы вспоминают важные вехи создания государства: от освобождения Киева в 1920 году до создания полка "Азов" в 2014-м.

В православном календаре этот день посвящен святой великомученице Ирине и чудотворной иконе "Неупиваемая Чаша". Читайте в обзоре OBOZ.UA, почему эта дата стала символом несокрушимости духа, и какие еще события изменили ход истории.

Праздники в Украине и мире

Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью

Международный день принцесс

Всемирный день борьбы с астмой

Международный день акушерки

День ногтей

День всемирного наследия Африки

День распространения информации об апноэ во сне

Всемирный день португальского языка

Всемирный день легочной гипертензии

Всемирный день гигиены рук

День карикатуристов

День Европы

Церковный праздник 5 мая

5 мая церковь чтит память великомученицы Ирины Македонской, которая была первой женщиной, прославленной в лике святых за стойкость в вере и удивительное терпение. Также в этот день верующие молятся перед иконой Божьей Матери "Неупиваемая Чаша", которую считают источником исцеления от пагубных привычек и духовного утешения.

События этого дня

1581 — в Остроге печатник Иван Федорович издал свое последнее произведение — "Хронологию" Андрея Римши (первый печатный русский календарь).

1789 — Открытие Генеральных Штатов в Версале.

1821 — На острове Святой Елены умер Наполеон I.

1836 — В Бельгии начала действовать первая в Европе железная дорога.

1865 — В штате Огайо произошло первое в США ограбление поезда.

1891 — в Нью-Йорке открыли концертный зал "Карнеги-холл".

1893 — в с. Жужель на Сокальщине в помещении первого монастыря Сестер Служебниц Непорочной Девы Марии была основана первая в Галичине захоронка (детский сад).

1900 — в с. Завалье Снятинского уезда Кирилл Трилевский основал первое спортивно-пожарное общество "Сечь".

1912 — В Стокгольме начались V Олимпийские игры (официальная церемония открытия состоялась 6 июля).

1915 — в Вене появилась Всеобщая Украинская Рада, обще-украинская политическая организация, расширение галицкой Главной Украинской Рады

1920 — Войска Директории УНР и польские войска освободили Киев.

1920 — провозглашена автокефалия Украинской православной церкви.

1921 — Коко Шанель во Франции впервые представила духи "Шанель № 5". Вскоре новинка стала лидером продаж в мире.

1941 — В Атлантике немецкая подводная лодка потопила корабль с 75 канадскими солдатами (первые потери армии Канады во Второй мировой войне).

1945 — Антигерманское восстание в Праге.

1949 — Начал действовать Совет Европы.

1956 — В Токио начался первый чемпионат мира по дзюдо.

1961 — Алан Шепард стал первым американцем, который полетел в космос.

1988 — Первая телетрансляция с вершины Эверест.

1992 — Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.

1994 — Лидеры Армении, Нагорного Карабаха и РФ подписали договор о прекращении огня в Карабахе.

1999 — Северная Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из частично признанного государства Косово.

1999 — Впервые в истории Шотландии состоялись выборы собственного парламента

2014 — создан добровольческий полк "Азов"

Именинники 5 мая

Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

