Какой праздник отмечают 9 октября: все об этом дне

9 октября 2025 года в Украине и мире отмечают ряд церковных праздников и народных памятных дней. Это дата, имеющая глубокие религиозные корни и богатые традиции, связанные с историей христианства и земледельческим календарем.

В народном календаре день, приходящийся на 9 октября, имел особое значение для крестьян. Его связывали с завершением полевых работ и подготовкой к зиме.

Церковный праздник 9 октября

Согласно новому, новоюлианскому календарю, который Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла с 1 сентября 2023 года, 9 октября чтят память:

Апостола Иакова Алфеева — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. Апостол Иаков, известный также как Иаков Младший, был братом апостола и евангелиста Матфея.

Также в этот день чтят память преподобного Андроника и жены его Афанасии.

До перехода на Новоюлианский календарь 9 октября (по старому стилю) отмечали день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Праздники 9 октября

Международный день пива и пиццы (International Beer and Pizza Day)

Всемирный день финансового планирования

День риелтора в Украине

Всемирный день почты

Всемирный день зрения (World Sight Day)

Исторические события 9 октября

1596 — церковный собор в Бересте утвердил Брестскую унию, чем основал Украинскую греко-католическую церковь

1621 — в Хотине после войны подписан мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, по которому Речь Посполитая закрепила свою победу над Турцией и на полвека уберегла Европу от османских нападений

1655 — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком возле Львова

1779 — первые бунты против введения оборудования для прядения хлопка, начинаются в Манчестере

1789 — в Королевстве Франция запрещены пытки

1780 — в Королевстве Пруссия отменена личная зависимость крестьян от помещиков

1874 — создание Всемирного почтового союза. В этот день начиная с 1957 года отмечается Всемирный день почты

1918 — избрание Фридриха Карла Гессенского королем Финляндии

1920 — польские части под командованием генерала Л. Желиговского заняли Вильнюс

1928 — во Львове основана греко-католическая Богословская академия

1944 — вышел указ НКВД/НКГБ "О мерах по усилению борьбы с оуновским подпольем и ликвидации вооруженных банд ОУН в западных областях Украины"

1948 — Побег из СССР Пирогова и Барсова

1963 — в воздух впервые поднялся вертолет Ми-8

1968 — начался большой судебный процесс над теми, кто 25 августа 1968 г. вышел на Красную площадь в Москве с лозунгами: "Руки прочь от ЧССР!", протестуя против советской оккупации Чехословацкой Социалистической Республики

1975 — академику Андрею Сахарову присуждена Нобелевская премия мира

1989 — в СССР признано право работников на забастовку.

Именинники 9 октября

Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

