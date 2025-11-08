Какой праздник отмечают 8 ноября: церковный календарь

8 ноября – день, когда сочетаются наука, искусство и юмор. В мире отмечают сразу несколько интересных событий, посвященных творчеству, исследованиям, архитектуре. Сегодня – Всемирный день градостроительства, Всемирный день пианиста, Всемирный день урбанизма, Всемирный день рентгенографии, Международный день радиологии, Международный день КВН.

Верующие также чествуют архистратига Михаила. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 ноября

Собор Архистратига Михаила

Важнейший христианский праздник этого дня – Собор Архистратига Михаила. Архангел Михаил считается главнокомандующим небесного воинства, защитником веры и победителем темных сил.

Праздник установлен еще в IV веке на Лаодикийском соборе, чтобы почтить всех ангелов, архангелов, херувимов и серафимов – небесных посланников, которые оберегают людей и напоминают о духовной борьбе добра со злом. В Украине в этот день традиционно молятся за защиту дома, семьи и государства. Считается, что именно Михаил стоит на страже воинов и тех, кто борется за правду.

Всемирный день градостроительства

Ежегодно 8 ноября архитекторы, инженеры, урбанисты и дизайнеры отмечают Всемирный день градостроительства (World Urbanism Day). Его начали еще в 1949 году, чтобы обратить внимание на важность рационального развития городов, сохранения исторического наследия и экологического равновесия.

В современном мире этот праздник напоминает о необходимости гармоничного сочетания архитектуры, природы и удобного городского пространства.

Всемирный день пианиста

8 ноября также отмечают Всемирный день пианиста – неофициальный, но популярный праздник среди музыкантов и поклонников фортепианной музыки. Дату выбрали не случайно: именно в этот день в 1847 году родился Иоганнес Брамс, один из самых известных композиторов и пианистов XIX века.

Всемирный день рентгенографии и Международный день радиологии

Эти профессиональные даты также приходятся на 8 ноября – день открытия рентгеновских лучей. Именно в этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген сделал свое выдающееся открытие, которое стало прорывом в медицине.

Праздник чествует труд радиологов, лаборантов и медицинских физиков, благодаря которым ежедневно спасаются миллионы жизней.

Международный день КВН

Для поклонников юмора 8 ноября – это еще и Международный день Клуба веселых и находчивых. Формат КВН родился в СССР в 1961 году, а впоследствии стал мировым феноменом. Сегодня команды КВН существуют во многих странах, а игра продолжает вдохновлять молодежь на творчество, остроумие и самоиронию.

Исторические события 8 ноября

1090 – Митрополит Ефрем освятил Св. Михайловский собор в Переяславе.

1519 – Эрнан Кортес прибыл в Теночтитлан.

1793 – Лувр открылся для публики.

1867 – Оперой Алексея Верстовского "Аскольдова могила" начал свой первый сезон постоянный оперный театр в Киеве (ныне – Национальная опера Украины).

1895 – Вильгельм Конрад Рентген изобрел X-лучи во время опытов с электричеством.

1923 – Гитлер совершил неудачную попытку путча в Мюнхене.

1927 – заложена Днепровская гидроэлектростанция.

1960 – Джон Ф. Кеннеди избран 35-м президентом США.

1988 – Джордж Герберт Уокер Буш избран 41-м президентом США.

1997 – во Львове открыт памятник жертвам коммунистических преступлений.

1999 – Папа Римский Иоанн Павел II впервые в истории папства посетил Грузию.

2016 – Дональд Трамп избран 45-м президентом США, победив Хиллари Клинтон.

Кто родился 8 ноября

1050 – Святополк Изяславич, Великий князь киевский из династии Рюриковичей.

1517 – Дмитрий Байда-Вишневецкий, князь, казацкий атаман.

1656 – Эдмонд Галлей, английский астроном и геофизик

1847 – Брэм Стокер, ирландский писатель.

1887 – Дмитрий Витовский, украинский политик, военный и литератор, сотник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, полковник, начальный команданте УГА, Государственный секретарь военных дел ЗУНР.

1900 – Маргарет Митчелл, американская писательница.

1908 – Михаил Резник, украинский шрифтовед, книжный график.

1923 – Джек Килби, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.

В этот день умерли:

1674 – Джон Милтон, английский поэт, прозаик, известный эпической поэмой "Потерянный рай".

1703 – Джон Валлис, английский математик и криптограф, один из предшественников математического анализа, которому приписывают введение символа бесконечности.

1974 – Вольф Мессинг, эстрадный "артист оригинального жанра" психотерапевт, психолог, гипнотизер.

1998 – Джон Хант, выдающийся британский альпинист, руководитель первой успешной экспедиции на высочайшую вершину мира Эверест (29 мая 1953).

2016 – Рауль Кутар, французский кинооператор и режиссер.

