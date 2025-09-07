Какой праздник отмечают 7 сентября: все об этом дне

Календарь всегда хранит особые даты – церковные, государственные, международные. 7 сентября – день, когда почитаются святые мученики и преподобные, когда Украина отмечает профессиональные праздники, а мировое сообщество напоминает о важности чистой окружающей среды и воспитания детей без культуры войны.

Православные верующие отмечают предпразднование Рождества Пресвятой Богородицы. В Украине сегодня – День военной разведки и День предпринимателя. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 7 сентября

Церковные праздники

Этот день в православном календаре обозначен как предпразднование великого праздника Рождества Богородицы, который отмечают 8 сентября. Верующие готовятся к торжеству, молитвенно вспоминая значение рождения Девы Марии, которая принесла миру Спасителя.

Мученик Созонт Помпеольский – раннехристианский мученик из Киликии (современная Турция). По преданию, он был пастухом, тайно исповедовал христианство, а во время преследований открыто засвидетельствовал веру во Христа. Его жестоко пытали и казнили в III в. Христиане почитают его как покровителя людей, подвергающихся несправедливости, и как символ мужества и непоколебимости веры.

Преподобномученик Макарий Каневский – украинский святой XVII века, игумен Пинского монастыря, известный подвижнической жизнью и чудотворением. Впоследствии поселился в Каневе, где вел духовную деятельность и защищал православную веру. Был замучен татарами в 1678 году во время нападения на Канев. Его мощи хранились в Каневском монастыре, а сам он прославлен в лике святых как Переяславский чудотворец.

День военной разведки Украины

Отмечается ежегодно 7 сентября с 2007 года по указу президента. Это профессиональный праздник военнослужащих, которые обеспечивают государство ценной информацией, ведут разведку в тылу врага, защищают безопасность страны. Сегодня этот день имеет особое значение в условиях войны, когда деятельность военной разведки непосредственно влияет на успехи на фронте и сохранение жизней военных.

День предпринимателя

Праздник введен в 1998 году указом президента. Его цель – отметить предпринимателей, которые своим трудом развивают экономику, создают рабочие места, формируют средний класс и способствуют интеграции Украины в мировой рынок.

Международный день чистого воздуха для голубого неба

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году, отмечается с 2020-го. Цель этого дня – привлечь внимание к проблеме загрязнения атмосферы, напомнить правительствам и гражданам о важности сохранения окружающей среды. Ведь чистый воздух – это вопрос не только экологии, но и здоровья миллионов людей.

День отказа от военной игрушки (Всемирный день уничтожения военной игрушки)

Инициатива международных правозащитных и педагогических организаций, которая призывает отказаться от милитаризации детства. Символическое "уничтожение" военных игрушек – танков, автоматов, пистолетов – имеет целью воспитывать детей в духе мира, а не насилия. Это своеобразный призыв формировать поколение, которое ценит жизнь, а не войну.

Исторические события 7 сентября

70 – римляне захватили Иерусалим.

1792 – первая группа бывших запорожских казаков под командой полковника Саввы Белого высадилась в Тамани. Эту дату обычно считают началом заселения украинцами Кубани.

1822 – Бразильская империя объявила независимость от Португальского королевства.

1892 – в США состоялся первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам – в боксерских перчатках и с трехминутными раундами.

1940 – Третий Рейх начал бомбардировку Лондона.

2016 – ученые заявили, что одна десятая часть дикой природы мира исчезла за последние 20 лет.

Кто родился 7 сентября

1533 – Елизавета I, королева Англии.

1861 – Коржинский Сергей Иванович, ботаник, генетик, эволюционист, один из основоположников фитоценологии; происходил от запорожских казаков.

1875 – Александр Мурашко, украинский живописец, педагог и общественный деятель.

1914 – Джеймс Ван-Аллен, американский астрофизик, известный своим открытием радиационных поясов Земли.

1915 – Сергей Солодовник, украинский живописец.

1917 – Джон Воркап Корнфорт, австралийский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии (1975) совместно с Владимиром Прелогом.

1924 – Игорь Богачевский, американский конструктор украинского происхождения (США).

1970 – Владимир Жемчугов, украинский партизан войны на востоке Украины, Герой Украины (2017).

В этот день умерли:

1151 – Жоффруа V Плантагенет, основатель династии Плантагенетов.

1907 – Франсуа Арман Сюлли-Прюдом, французский поэт и эссеист, первый Нобелевский лауреат в области литературы (1901).

1956 – Отто Шмидт, математик, астроном, геофизик, исследователь Арктики.

1962 – Тодось Осьмачка, украинский писатель, поэт, переводчик.

1984 – Иосиф (Слепой), украинский церковный деятель, патриарх УГКЦ.

1991 – Эдвин Маттисон Макмиллан, американский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1951); синтезировал трансурановые элементы нептуний-239 (1940) и плутоний-239 (1941).

