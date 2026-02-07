УкраїнськаУКР
Какой праздник отмечают 7 февраля: все об этом дне

7 февраля – дата, в которой соединились духовные традиции, профессиональные инициативы и знаковые события мировой истории. Этот день имеет особое значение как для верующих, так и для людей, далеких от церковного календаря.

Именно сегодня чествуют святого, вспоминают важные общественные события и отмечают несколько необычных международных дат. Кроме этого, 7 февраля вошло в историю благодаря событиям, которые повлияли на развитие науки, политики и даже способы спасения человеческих жизней.

Поэтому эта дата значительно богаче обычного зимнего дня. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники отмечают 7 февраля и чем этот день запомнился в разные годы.

Праздники в Украине и мире

  • Международный день группы Clash (International Clash Day)
  • Международный день Писко сауэр (International Pisco Sour Day)
  • День мороженого на завтрак
  • День периодической таблицы (Periodic Table Day)
  • День числа e (e-Day), посвященный математической константе e, известной как число Эйлера. Это число приблизительно равно 2,71828.
  • День "Помашите всеми пальцами своему соседу" (Wave All Your Fingers at Your Neighbor Day)
  • День Независимости Гренады
  • День рождения огнетушителя

Церковный праздник 7 февраля

День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского.

События 7 февраля

  • 457 — Лев I Макелла стал византийским императором.
  • 1483 — известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме у Эхуариуса Зильбера издал книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года" (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), которая является первой известной печатной книгой украинского автора.
  • 1497 — сторонники Джироламо Савонаролы сожгли во Флоренции тысячи светских, "греховных" книг, предметов искусства и т.д.
  • 1807 — битва при Пройсиш-Эйлау в войне четвертой коалиции.
  • 1831 — польский Сейм утвердил красно-белый флаг как национальный.
  • 1855 — подписан Симодский трактат — первое дипломатическое соглашение между Россией и Японией, установившее границу двух государств.
  • 1889 — американец Герман Голлерит (Herman Hollerit; 1860–1929) запатентовал первую электрическую вычислительную машину.
  • 1906 — сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия (вместо кода CQD, который ранее использовали на судах).
  • 1942 — на территории современной Баня-Луки хорватские усташи убили более 2300 сербов, преимущественно женщин, детей, пожилых.
  • 1968 — песня группы Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band получила премию "Грэмми" (Grammy).
  • 1991 — временная ИРА обстреляла из минометов резиденцию премьер-министра Великобритании Даунинг-стрит, 10.
  • 1992 — 12 государств-членов Европейских сообществ подписали Маастрихтский договор, основное соглашение Европейского Союза.
  • 1992 — Республика Бенин признала независимость Украины.
  • 1998 — открылись Восемнадцатые зимние Олимпийские игры в Нагано, (Япония).
  • 2009 — лесные пожары в штате Виктория привели к худшему стихийному бедствию в истории Австралии, погибли 173 человека.
  • 2010 — состоялся второй тур президентских выборов в Украине, на которых победил Виктор Янукович.
  • 2016 — Северная Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, нарушая многочисленные договоры ООН.
  • 2018 — разгром и уничтожение передовых отрядов российских Сил Специального Назначения ("ЧВК Вагнера") под Дайр-эз-Заур американскими войсками в Сирии.

Именинники 7 февраля

Александр, Алексей, Петр.

