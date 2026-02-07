Какой праздник отмечают 7 февраля: все об этом дне

7 февраля – дата, в которой соединились духовные традиции, профессиональные инициативы и знаковые события мировой истории. Этот день имеет особое значение как для верующих, так и для людей, далеких от церковного календаря.

Именно сегодня чествуют святого, вспоминают важные общественные события и отмечают несколько необычных международных дат. Кроме этого, 7 февраля вошло в историю благодаря событиям, которые повлияли на развитие науки, политики и даже способы спасения человеческих жизней.

Поэтому эта дата значительно богаче обычного зимнего дня. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники отмечают 7 февраля и чем этот день запомнился в разные годы.

Праздники в Украине и мире

Международный день группы Clash (International Clash Day)

Международный день Писко сауэр (International Pisco Sour Day)

День мороженого на завтрак

День периодической таблицы (Periodic Table Day)

День числа e (e-Day), посвященный математической константе e, известной как число Эйлера. Это число приблизительно равно 2,71828.

День "Помашите всеми пальцами своему соседу" (Wave All Your Fingers at Your Neighbor Day)

День Независимости Гренады

День рождения огнетушителя

Церковный праздник 7 февраля

День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского.

События 7 февраля

457 — Лев I Макелла стал византийским императором.

1483 — известный украинский ученый Юрий Дрогобыч в Риме у Эхуариуса Зильбера издал книгу "Прогностическая оценка текущего 1483 года" (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), которая является первой известной печатной книгой украинского автора.

(Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), 1497 — сторонники Джироламо Савонаролы сожгли во Флоренции тысячи светских, "греховных" книг, предметов искусства и т.д.

1807 — битва при Пройсиш-Эйлау в войне четвертой коалиции.

1831 — польский Сейм утвердил красно-белый флаг как национальный.

1855 — подписан Симодский трактат — первое дипломатическое соглашение между Россией и Японией, установившее границу двух государств.

1889 — американец Герман Голлерит (Herman Hollerit; 1860–1929) запатентовал первую электрическую вычислительную машину.

1906 — сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия (вместо кода CQD, который ранее использовали на судах).

1942 — на территории современной Баня-Луки хорватские усташи убили более 2300 сербов, преимущественно женщин, детей, пожилых.

1968 — песня группы Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band получила премию "Грэмми" (Grammy).

1991 — временная ИРА обстреляла из минометов резиденцию премьер-министра Великобритании Даунинг-стрит, 10.

1992 — 12 государств-членов Европейских сообществ подписали Маастрихтский договор, основное соглашение Европейского Союза.

1992 — Республика Бенин признала независимость Украины.

1998 — открылись Восемнадцатые зимние Олимпийские игры в Нагано, (Япония).

2009 — лесные пожары в штате Виктория привели к худшему стихийному бедствию в истории Австралии, погибли 173 человека.

2010 — состоялся второй тур президентских выборов в Украине, на которых победил Виктор Янукович.

2016 — Северная Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, нарушая многочисленные договоры ООН.

2018 — разгром и уничтожение передовых отрядов российских Сил Специального Назначения ("ЧВК Вагнера") под Дайр-эз-Заур американскими войсками в Сирии.

Именинники 7 февраля

Александр, Алексей, Петр.

