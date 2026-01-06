УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какой праздник отмечают 6 января в Украине: все об этом дне

Елена Былим
Новости. Общество
3 минуты
660
Какой праздник отмечают 6 января в Украине: все об этом дне

Шестое января 2026 года — это день, где величественные духовные традиции переплетаются с судьбоносными событиями, изменившими ход мировой истории. Пока миллионы верующих погружаются в ледяные воды, почитая Богоявление и крещение Иисуса в реке Иордан, мы вспоминаем день, когда украинская церковь наконец получила желанную независимость — Томос об автокефалии.

Видео дня

Это дата контрастов: от создания Кирилло-Мефодиевского общества в Киеве до первых шагов человечества в освоении ядерной энергии. Пока мир отмечает День технологий и вспоминает о детях-сиротах войны, мы в Украине готовимся к прощанию с рождественской елкой, сохраняя в сердцах тепло праздника.

Каждая минута этого дня наполнена символизмом — от первого киносеанса братьев Люмьер до современных вызовов демократии. OBOZ.UA приглашает в путешествие по истории и традициям этого уникального январского дня.

Праздники в Украине и мире

  • Крещение (Богоявление, Иордан)
  • День объятий (National Cuddle Up Day)
  • День песочного теста (National Shortbread Day)
  • Возьмите поэта на обед (National Take a Poet to Lunch Day)
  • День уборки елки (National Take Down the Christmas Tree Day)
  • День технологий (National Technology Day)
  • День фасоли (National Bean Day)
  • День яблони (Apple Tree Day)
  • Всемирный день детей-сирот войны (World Day for War Orphans)

Церковный праздник 6 января

Главным событием 6 января для Украины является Крещение (Иордан). Этот праздник замыкает рождественско-новогодний цикл и посвящен крещению Христа, во время которого, согласно Писанию, человечеству явилась Пресвятая Троица. Традиционно в этот день освящают воду в водоемах, а верующие погружаются в проруби, веря в целебную силу иорданской воды.

Какой праздник отмечают 6 января в Украине: все об этом дне

События этого дня

  • 1579 — заключена Аррасская уния, начало процесса объединения Нидерландов.
  • 1681 — первое описание матча по боксу, состоявшегося в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльского.
  • 1709 — полки Карла XII и Ивана Мазепы начали штурм Веприка.
  • 1838 — в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуэлла Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе продемонстрировали свой первый телеграф.
  • 1846 — в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко написал свой знаменитый "Завещание".
  • 1870 — открытие Венской филармонии.
  • 1912 — Альфред Вегенер представил дрифтовую гипотезу.
  • 1919 — нота-ответ Совнаркома России на ноту правительства УНР по поводу военной агрессии Советской России против УНР: "Советская Россия не воюет против УНР, и российских войск (Красной армии) в Украине нет".
  • 1928 — река Темза, вышедшая из берегов, затопила некоторые районы Лондона. 14 человек погибли.
  • 1928 — впервые в истории многонациональных государств Европы в Польше сформирован избирательный блок национальных меньшинств — представители украинских, белорусских, немецких и еврейских национальных партий.
  • 1929 — в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев установлена диктатура Александра I Карагеоргиевича.
  • 1939 — немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии.
  • 1962 — основано Международное гляциологическое общество.
  • 1975 — на американском телеканале NBC впервые вышла в эфир игра "Wheel of Fortune", известная как "Поле чудес".
  • 1978 — Правительство Соединенных Штатов вернуло Венгрии одну из ее реликвий — корону святого Иштвана, которая хранилась в США со времен II Мировой Войны.
  • 1992 — Республика Бурунди и Республика Джибути признали восстановление независимости Украины.
  • 1992 — Украина возобновила дипломатические отношения с Аргентиной.
  • 1993 — в Симферополе принят пакет документов о вступлении в Организацию непредставленных в ООН народов и наций.
  • 1994 — в Детройте американская фигуристка Нэнси Керриган во время тренировки на льду подверглась атаке охранника своей соперницы Тони Хардинг.
  • 2015 — Литва остановила на своей территории вещание российских государственных телеканалов РТР Планета, РенТВ и НТВ-Мир — за искажение информации о событиях в Украине.
  • 2019 — Православная церковь Украины получила томос об автокефалии.
  • 2021 — захват Капитолия США сторонниками Дональда Трампа.

Именинники 6 января

Иван, Ян, Иванка.

OBOZ.UA предлагает картинки и поздравления с Крещением.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe