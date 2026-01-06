Какой праздник отмечают 6 января в Украине: все об этом дне

Шестое января 2026 года — это день, где величественные духовные традиции переплетаются с судьбоносными событиями, изменившими ход мировой истории. Пока миллионы верующих погружаются в ледяные воды, почитая Богоявление и крещение Иисуса в реке Иордан, мы вспоминаем день, когда украинская церковь наконец получила желанную независимость — Томос об автокефалии.

Это дата контрастов: от создания Кирилло-Мефодиевского общества в Киеве до первых шагов человечества в освоении ядерной энергии. Пока мир отмечает День технологий и вспоминает о детях-сиротах войны, мы в Украине готовимся к прощанию с рождественской елкой, сохраняя в сердцах тепло праздника.

Каждая минута этого дня наполнена символизмом — от первого киносеанса братьев Люмьер до современных вызовов демократии. OBOZ.UA приглашает в путешествие по истории и традициям этого уникального январского дня.

Праздники в Украине и мире

Крещение (Богоявление, Иордан)

День объятий (National Cuddle Up Day)

День песочного теста (National Shortbread Day)

Возьмите поэта на обед (National Take a Poet to Lunch Day)

День уборки елки (National Take Down the Christmas Tree Day)

День технологий (National Technology Day)

День фасоли (National Bean Day)

День яблони (Apple Tree Day)

Всемирный день детей-сирот войны (World Day for War Orphans)

Церковный праздник 6 января

Главным событием 6 января для Украины является Крещение (Иордан). Этот праздник замыкает рождественско-новогодний цикл и посвящен крещению Христа, во время которого, согласно Писанию, человечеству явилась Пресвятая Троица. Традиционно в этот день освящают воду в водоемах, а верующие погружаются в проруби, веря в целебную силу иорданской воды.

События этого дня

1579 — заключена Аррасская уния, начало процесса объединения Нидерландов.

1681 — первое описание матча по боксу, состоявшегося в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльского.

1709 — полки Карла XII и Ивана Мазепы начали штурм Веприка.

1838 — в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуэлла Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе продемонстрировали свой первый телеграф.

1846 — в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко написал свой знаменитый "Завещание".

1870 — открытие Венской филармонии.

1912 — Альфред Вегенер представил дрифтовую гипотезу.

1919 — нота-ответ Совнаркома России на ноту правительства УНР по поводу военной агрессии Советской России против УНР: "Советская Россия не воюет против УНР, и российских войск (Красной армии) в Украине нет".

1928 — река Темза, вышедшая из берегов, затопила некоторые районы Лондона. 14 человек погибли.

1928 — впервые в истории многонациональных государств Европы в Польше сформирован избирательный блок национальных меньшинств — представители украинских, белорусских, немецких и еврейских национальных партий.

1929 — в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев установлена диктатура Александра I Карагеоргиевича.

1939 — немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии.

1962 — основано Международное гляциологическое общество.

1975 — на американском телеканале NBC впервые вышла в эфир игра "Wheel of Fortune", известная как "Поле чудес".

1978 — Правительство Соединенных Штатов вернуло Венгрии одну из ее реликвий — корону святого Иштвана, которая хранилась в США со времен II Мировой Войны.

1992 — Республика Бурунди и Республика Джибути признали восстановление независимости Украины.

1992 — Украина возобновила дипломатические отношения с Аргентиной.

1993 — в Симферополе принят пакет документов о вступлении в Организацию непредставленных в ООН народов и наций.

1994 — в Детройте американская фигуристка Нэнси Керриган во время тренировки на льду подверглась атаке охранника своей соперницы Тони Хардинг.

2015 — Литва остановила на своей территории вещание российских государственных телеканалов РТР Планета, РенТВ и НТВ-Мир — за искажение информации о событиях в Украине.

2019 — Православная церковь Украины получила томос об автокефалии.

2021 — захват Капитолия США сторонниками Дональда Трампа.

Именинники 6 января

Иван, Ян, Иванка.

