Какой праздник отмечают 6 января в Украине: все об этом дне
Шестое января 2026 года — это день, где величественные духовные традиции переплетаются с судьбоносными событиями, изменившими ход мировой истории. Пока миллионы верующих погружаются в ледяные воды, почитая Богоявление и крещение Иисуса в реке Иордан, мы вспоминаем день, когда украинская церковь наконец получила желанную независимость — Томос об автокефалии.
Это дата контрастов: от создания Кирилло-Мефодиевского общества в Киеве до первых шагов человечества в освоении ядерной энергии. Пока мир отмечает День технологий и вспоминает о детях-сиротах войны, мы в Украине готовимся к прощанию с рождественской елкой, сохраняя в сердцах тепло праздника.
Каждая минута этого дня наполнена символизмом — от первого киносеанса братьев Люмьер до современных вызовов демократии. OBOZ.UA приглашает в путешествие по истории и традициям этого уникального январского дня.
Праздники в Украине и мире
- Крещение (Богоявление, Иордан)
- День объятий (National Cuddle Up Day)
- День песочного теста (National Shortbread Day)
- Возьмите поэта на обед (National Take a Poet to Lunch Day)
- День уборки елки (National Take Down the Christmas Tree Day)
- День технологий (National Technology Day)
- День фасоли (National Bean Day)
- День яблони (Apple Tree Day)
- Всемирный день детей-сирот войны (World Day for War Orphans)
Церковный праздник 6 января
Главным событием 6 января для Украины является Крещение (Иордан). Этот праздник замыкает рождественско-новогодний цикл и посвящен крещению Христа, во время которого, согласно Писанию, человечеству явилась Пресвятая Троица. Традиционно в этот день освящают воду в водоемах, а верующие погружаются в проруби, веря в целебную силу иорданской воды.
События этого дня
- 1579 — заключена Аррасская уния, начало процесса объединения Нидерландов.
- 1681 — первое описание матча по боксу, состоявшегося в Королевстве Англия между дворецким и мясником герцога Альбемарльского.
- 1709 — полки Карла XII и Ивана Мазепы начали штурм Веприка.
- 1838 — в городе Морристаун (штат Нью-Джерси, США) в мастерских чугунолитейного завода Спидуэлла Альфред Вейл и Сэмюэл Морзе продемонстрировали свой первый телеграф.
- 1846 — в Переяславе в имении своего друга Андрея Козачковского Тарас Шевченко написал свой знаменитый "Завещание".
- 1870 — открытие Венской филармонии.
- 1912 — Альфред Вегенер представил дрифтовую гипотезу.
- 1919 — нота-ответ Совнаркома России на ноту правительства УНР по поводу военной агрессии Советской России против УНР: "Советская Россия не воюет против УНР, и российских войск (Красной армии) в Украине нет".
- 1928 — река Темза, вышедшая из берегов, затопила некоторые районы Лондона. 14 человек погибли.
- 1928 — впервые в истории многонациональных государств Европы в Польше сформирован избирательный блок национальных меньшинств — представители украинских, белорусских, немецких и еврейских национальных партий.
- 1929 — в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев установлена диктатура Александра I Карагеоргиевича.
- 1939 — немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии.
- 1962 — основано Международное гляциологическое общество.
- 1975 — на американском телеканале NBC впервые вышла в эфир игра "Wheel of Fortune", известная как "Поле чудес".
- 1978 — Правительство Соединенных Штатов вернуло Венгрии одну из ее реликвий — корону святого Иштвана, которая хранилась в США со времен II Мировой Войны.
- 1992 — Республика Бурунди и Республика Джибути признали восстановление независимости Украины.
- 1992 — Украина возобновила дипломатические отношения с Аргентиной.
- 1993 — в Симферополе принят пакет документов о вступлении в Организацию непредставленных в ООН народов и наций.
- 1994 — в Детройте американская фигуристка Нэнси Керриган во время тренировки на льду подверглась атаке охранника своей соперницы Тони Хардинг.
- 2015 — Литва остановила на своей территории вещание российских государственных телеканалов РТР Планета, РенТВ и НТВ-Мир — за искажение информации о событиях в Украине.
- 2019 — Православная церковь Украины получила томос об автокефалии.
- 2021 — захват Капитолия США сторонниками Дональда Трампа.
Именинники 6 января
Иван, Ян, Иванка.
