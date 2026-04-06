Какой праздник отмечают 6 апреля в Украине: все об этом дне

6 апреля – дата, объединяющая духовный смысл, международные инициативы и весомые исторические события. В этот день в Украине начинается Страстная неделя – особый период для христиан, наполненный тишиной, молитвой и внутренним осмыслением.

В то же время в мире отмечают ряд событий, посвященных миру, спорту и социальной осведомленности. История этого дня также богата на события, повлиявшие на развитие цивилизации — от войн до культурных открытий.

Праздники в Украине и мире

Международный день роз Сараево

Международный день асексуальности

День людей с синдромом Боринга-Опица

Международный день спорта на благо мира и развития

Всемирный день настольного тенниса

Церковный праздник 6 апреля

В 2026 году 6 апреля начинается Страстная неделя, а именно Великий понедельник, посвященный воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа и подготовке к Пасхе.

Одновременно Церковь чтит память святителя Мефодия, архиепископа Моравского, который вместе с братом Кириллом стал основоположником славянской письменности и просвещения. Это время строгого поста, молитвы и глубоких размышлений, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие Воскресению.

События этого дня

1327 — итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретил свою возлюбленную Лауру. Ей поэт посвятил свои сонеты.

1384 — португальцы разбили кастильцев в битве при Атолейруше.

1453 — началась осада Константинополя турками-османами под командованием Мехмеда II.

1722 — Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год.

1748 — в Италии обнаружены руины Помпеи.

1814 — Наполеон отрекся от престола, он был приговорен к ссылке на остров Эльба.

1818 — в Париже барон Карл Де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

1869 — запатентован целлулоид.

1893 — в Олимпийском клубе Нового Орлеана штата Луизиана состоялся самый продолжительный в истории боксерский поединок в перчатках, продолжавшийся 110 раундов, 7 часов 19 минут.

1896 — в Афинах начались первые современные Олимпийские игры — традиционные для античной Греции соревнования, запрещенные полторы тысячи лет перед тем римским императором Феодосием I

1909 — Роберт Пири и Мэтью Хенсон[en] первыми в мире достигли Северного полюса.

1917 — начало работы Всеукраинского Национального конгресса.

1917 — Конгресс США объявил войну Германии.

1919 — в Одессу вошел атаман Григорьев.

1920 — большевики в виде буферной зоны между РФСРР и Японией создали марионеточную Дальневосточную республику.

1941 — немецко-итальянские войска начали военные действия против Королевства Югославия (операция "Ауфмарш 25").

1943 — вследствие бунта украинской полиции в Ковеле были убиты 18 немецких солдат и освобождены люди из тюрьмы и лагеря принудительного труда.

1945 — Резня в Горайце, истребление украинского населения села Гораец, совершенное подразделениями Второго Отдельного Операционного батальона Корпуса Внутренней Безопасности Польши.

1945 — Народно-освободительная армия Югославии освободила Сараево.

1946 — часть Восточной Пруссии как Калининградская область вошла в состав СССР. Территорию Восточной Пруссии согласно Потсдамскому соглашению поделили Советский Союз и Польская Народная Республика.

1950 — секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы стали считаться сосланными навечно.

1968 — группу Pink Floyd покинул основатель и идейный вдохновитель Сид Барретт.

1970 — во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin стали почетными гражданами города Мемфис.

1992 — атакой на Сараево началась Боснийская война.

1992 — министры иностранных дел России, Украины, Румынии, Молдовы приняли совместную декларацию о прекращении огня в Приднестровье.

1992 — Майкрософт представила операционную систему Windows 3.1.

1993 — начала торги Пражская фондовая биржа.

1994 — начало геноцида в Руанде, после того, как экстремисты сбили самолет, на борту которого находились президенты Руанды Жувеналь Габьяримана и Бурунди Сиприен Нтарьямира.

2005 — президентом Ирака стал Джалаль Талабани.

2008 — по причине недовольства низким уровнем жизни в Египте началась всеобщая забастовка.

2009 — в Италии (провинция Абруццо) произошло землетрясение магнитудой от 5,8 до 6,3.

2010 — массовыми беспорядками в Кыргызстане началась революция.

2012 — Азавад провозгласил независимость от Мали.

2014 — убийство россиянами Станислава Карачевского, вторая жертва российских оккупантов среди военнослужащих ВСУ в Крыму.

2014 — пророссийские сепаратисты захватили здание Донецкой ОГА.

2014 — в Панаме заработал метрополитен.

2016 — Нидерланды на консультативном референдуме отвергли ассоциацию Украины и ЕС.

Именинники 6 апреля

Григорий, Иван, Павел, Петр, Яков.

