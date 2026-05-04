Какой праздник отмечают 4 мая в Украине: церковный календарь
4 мая – это день, когда история и современность переплетаются в удивительном калейдоскопе. Пока фанаты кинофантастики во всем мире готовят свои световые мечи ко Дню "Звездных войн", украинцы вспоминают судьбоносные события прошлого: от выкупа из неволи Тараса Шевченко до героического подвига Сечевых стрельцов на горе Маковка.
В церковном же календаре этот день посвящен святой Пелагии – заступнице невинно обиженных. Узнайте, почему этот день так важен для нашей памяти и какие необычные праздники отмечают сегодня в мире.
Праздники в Украине и мире
- День восстановления отношений
- День борьбы с буллингом (День розовой рубашки)
- День Звездных войн
- День рождения складного зонтика
- Международный день уважительного отношения к курам
- Международный день пожарных
- День невысоких людей
- Всемирный день щедрости
Церковный праздник 4 мая
4 мая православная церковь чтит память святой мученицы Пелагии Тарсийской, которая отказалась от богатства и брака с сыном императора ради веры во Христа. В народе этот день считался временем особого заступничества за невинно обиженных, а святую Пелагию издавна почитали как покровительницу девушек и защитницу птиц.
События этого дня
- 1415 — Констанцский собор постановил сжечь тело английского теолога Джона Уиклифа, умершего за 21 год до этого
- 1807 — Франция и Персия заключили Финкенштайнский договор, положивший начало Франко-Персидского альянса против Великобритании и Российской империи.
- 1838 — деятели культуры выкупили из крепостной неволи Тараса Шевченко
- 1848 — открылось Учредительное собрание Франции
- 1863 — начало строительства Одесской железной дороги на участке Одесса-Балта длиной 257 верст
- 1878 — в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал изобретенный им фонограф
- 1904 — США получили зону Панамского канала в бессрочное владение
- 1904 — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-ройс"
- 1915 — закончился бой за гору Маковка, который длился почти неделю — первый большой бой Украинских сечевых стрельцов.
- 1979 — Маргарет Тэтчер становится премьер-министром Великобритании, первой женщиной-премьером Великобритании.
- 1986 — зона эвакуации вокруг Чернобыля увеличена до 30 километров
- 1990 — Президиум Верховного Совета Украинской ССР постановил переименовать Ворошиловград на Луганск
- 2023 — во время российско-украинской войны войска украинской ПВО с помощью ЗРК Patriot впервые в истории сбили российскую гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал".
Именинники 4 мая
Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Федор, Федор, Яков, Ян.
