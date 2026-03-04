Какой праздник отмечают 4 марта: все об этом дне

4 марта – это день, в котором удивительным образом соединились яркие праздники, важные исторические события и глубокие духовные смыслы. В этот день в разных странах мира вспоминают инженеров, говорят о глобальных социальных проблемах, исследуют значение собственного имени и даже отмечают рождение микрофона.

В то же время церковный календарь напоминает о выдающейся фигуре украинской духовной истории, чье наследие имеет значение и сегодня. События прошлых веков, произошедшие 4 марта, повлияли на судьбы государств, культур и миллионов людей.

Поэтому этот день – больше, чем просто дата в календаре. Далее OBOZ.UA расскажет, какие праздники отмечают 4 марта, кого чествуют верующие и чем запомнился этот день в истории.

Праздники в Украине и мире

Праздник Холи

День борьбы с плохим обслуживанием

День исследования значения вашего имени

Всемирный день инженерии

Всемирный день против сексуальной эксплуатации

Международный день индустрии скрапбукинга

Международный день игровых мастеров

День рождения микрофона

Всемирный день борьбы с ожирением

Церковный праздник 4 марта

4 марта православная церковь чтит память преподобного Герасима Киевского, который родился в украинской столице, но стал духовным просветителем северных земель и основателем Свято-Троицкого монастыря в Вологде. Его жизнь является примером неутомимого миссионерского труда и аскетизма, а основанная им обитель на протяжении веков оставалась центром духовности и милосердия.

События 4 марта

1152 — Фридрих I избран следующим германским королем

1386 — великий князь Литовский Ягайло избран польским королем

1472 — магистратура Республики Сиена утвердила устав старейшего непрерывно работающего банка в мире

1493 — Папа Римский Александр VI издал буллу, по которой все колонии Нового Света распределялись между Испанией и Португалией по 50° западной долготы

1750 — Кирилл Разумовский избран гетманом Украины

1789 — введена в действие Конституция США и федеральное правительство начало деятельность по нынешней системе правления

1790 — административная реформа разделила Францию на 83 департамента

1813 — мороженое впервые подано на официальном мероприятии

1837 — Чикаго получил статус города

1849 — принята новая конституция Австрийской империи; Буковина провозглашена коронным краем Габсбургской империи — герцогством Буковина

— принята новая конституция Австрийской империи; 1857 — Парижским договором Британия признала независимость Афганистана

1877 — в Большом театре в Москве прошла премьера балета П. И. Чайковского "Лебединое озеро"

1877 — немецко-американский изобретатель Эмиль Берлинер создал угольный микрофон; независимо его изобретали Хьюз и Эдисон

1880 — нью-йоркская The Daily Graphic разместила первую полутоновую (а не гравированную) репродукцию фотографии

1918 — Украинская Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины

1939 — немецкое правительство издало постановление, которым легализировало принудительное привлечение к работе еврейского населения Германии

1950 — на экраны США вышел фильм Уолта Диснея "Золушка" — первый полнометражный анимационный фильм

1955 — небольшая японская фирма "Sony", новичок на рынке, начала выпуск карманных транзисторных приемников

1966 — Джон Леннон заявил, что группа "Beatles" стала популярнее, чем Иисус Христос.

1975 — Чарли Чаплин посвящен в рыцари

1983 — в Витебске ввели в строй новую телебашню на Юрьевой горе

1989 — создано украинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса

1990 — в республиках СССР состоялись первые выборы народных депутатов на альтернативных началах.

1996 — Украина и Канада подписали договор о предотвращении двойного налогообложения бизнесменов

2006 — открыли 45-ю станцию Киевского метрополитена "Вырлица"

2009 — Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира

2013 — мировая премьера украинского фильма "Delirium" (режиссер Игорь Подольчак) на Международном кинофестивале "Фанташпорт", Порту, Португалия

2015 — взрыв метана на шахте им. Засядько унес жизни 33 горняков

2018 — Отравление Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания

Именинники 4 марта

Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел, Яков.

