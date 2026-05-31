Какой праздник отмечают 31 мая: все об этом дне

31 мая насыщено на государственные, международные и церковные события, которые имеют историческое, культурное и духовное значение. В этот день украинцы празднуют День Киева, а в мире отмечают Всемирный день без табака, День веб-дизайнера и другие тематические даты.

Для православных христиан эта дата особенно важна, ведь в 2026 году на нее приходится один из крупнейших церковных праздников – Троица или Пятидесятница. Также 31 мая связано со многими выдающимися историческими событиями, среди которых запуск Биг-Бена, первые велосипедные гонки и создание конструкторского бюро Антонова в Киеве.

Праздники в Украине и мире

День города Киева

Всемирный день без табака

Всемирный день попугаев

День рождения велосипедного спорта

День химика

Всемирный день блондинок

Международный день бортпроводника

День веб-дизайнера

Церковные праздники 31 мая

31 мая Православная церковь отмечает один из крупнейших двунадесятых праздников – День Святой Троицы, или Пятидесятницу, который прославляет схождение Святого Духа на апостолов и считается днем рождения Христовой Церкви.

В этот день верующие также чтят память апостола от 70-ти Ермо и вспоминают важную страницу современной украинской духовной истории – восстановление и освящение величественного Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

События этого дня

455 – император Петроний Максим забит камнями до смерти разъяренной толпой во время бегства из Рима.

1223 – монгольские войска под командованием Субедея и Джебе победили русско-половецкие силы в битве на реке Калка.

1775 – Американская революция: в провинции Северная Каролина приняты Мекленбургские резолюции.

1790 – Соединенные Штаты приняли свой первый закон об авторском праве, Закон об авторском праве 1790 года

1795 – Французская революция: Революционный трибунал подавлен.

1805 – французские и испанские войска начали наступление на британцев, которые оккупировали Даймонд-Рок, на Мартинике.

1859 – в Лондоне запустили знаменитые часы Биг Бен на башне парламента.

1868 – в Париже состоялись первые велосипедные гонки.

1870 – профессор Эдвард Джозеф де Смедт из компании American Asphalt запатентовал асфальт ("французское асфальтовое покрытие"). Впервые его применили в июле того же года на Уильям-стрит в Ньюарке

1879 – В Берлине открыли первую в мире электрическую железную дорогу и продемонстрировали первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.

1884 – американский врач и пропагандист вегетарианства Джон Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

1889 – Джонстаунское наводнение: погибли более 2200 человек.

1894 – открыли электрический трамвай во Львове.

1902 – Вторая англо-бурская война: Договор в Веренигинге завершил войну и обеспечил британцам контроль над Южной Африкой.

1910 – Акт о Южной Африке вступил в силу. Основание Южно-Африканского Союза.

1911 – в Белфасте, Северная Ирландия, спущен на воду "Титаник".

1911 – президент Мексики Порфирио Диас бежал из страны во время Мексиканской революции.

1918 – в советской России введено совместное обучение школьников и школьниц.

1938 – украинец Антон Губенко совершил первый в истории советской авиации таран и уцелел.

1946 – в Киеве создано самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова.

1988 – Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day).

1989 – на учредительной конференции в Неаполе образовали Международную ассоциацию украинистов.

1997 – подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной.

2013 – в США прошел крупнейший торнадо в истории наблюдений.

Именинники 31 мая

Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Александра, Ефросиния, Клавдия, Кристина, Матрона, Фаина, Юлия.

