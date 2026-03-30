Какой праздник отмечают 30 марта: все об этом дне

30 марта сочетает в себе сразу несколько важных смыслов – от духовных традиций до знаковых исторических событий и современных инициатив. В этот день верующие чтят память преподобного Иоанна Лествичника, а мир обращает внимание на экологию, здоровье и повседневные радости жизни.

Дата также напоминает о важных открытиях, культурных событиях и переломных моментах истории, повлиявших на развитие общества. От первых медицинских экспериментов с анестезией до политических решений и художественных достижений – 30 марта имеет насыщенное прошлое.

Именно поэтому этот день следует рассматривать не только как очередную дату в календаре, а как возможность вспомнить важное и обратить внимание на актуальные ценности настоящего.

Праздники в Украине и мире

Международный день нулевых отходов

Всемирный день идли

День карандаша

Всемирный день биполярного расстройства

День прогулки в парке

Церковный праздник 30 марта

30 марта православная церковь чтит память преподобного Иоанна Лествичника.

Преподобный Иоанн Лествичник – выдающийся христианский подвижник и богослов VI века, который более сорока лет провел в строгом аскетизме на горе Синай.

События этого дня

1814 — Наполеоновские войны. Войска шестой коалиции вступают в Париж

1842 — американский врач Кроуфорд Уильямсон Лонг впервые в лечебной практике применил эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента

1853 — во львовской аптеке зажглась первая керосиновая лампа, сконструированная И. Зегом, И. Лукасевичем, А. Братковским

1856 — подписание Парижского договора. Конец Крымской войны. В Париже представители Российской империи, Великобритании, Французской империи, Османской империи, Сардинского королевства, Австрийской империи и Королевства Пруссия подписали мирный договор, который завершал Крымскую войну

1858 — Гаймен Липмен из Филадельфии получил патент на карандаш с резинкой на торце

1867 — всего по два цента за акр Российская империя продала США Аляску и Алеутские острова

1870 — поправка, запрещающая ограничивать избирательные права на основе расы, цвета кожи или предыдущего пребывания в рабстве, стала частью Конституции США

1888 — большой пожар уничтожил треть домов города Сколе на Бойковщине

1912 — Агадирский кризис в Марокко решился путем установления французского протектората

1917 — киевляне повалили памятник Столыпину на нынешнем Майдане Независимости

1918 — большевики устроили в Баку 3-дневную резню, в ходе которой погибло около 12 тысяч азербайджанцев

1922 — в Киеве создан театр-студия "Березиль" (ныне Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко)

1941 — немецкий корпус "Afrika" под командованием генерала Эрвина Роммеля провел в Ливии первую атаку на английские позиции

1946 — военная полиция союзных войск арестовала во Франкфурте около тысячи нацистов, которые пытались возобновить деятельность нацистской партии

1972 — Великобритания ввела прямое правление в Северной Ирландии

1975 — северо-вьетнамская армия заняла Сайгон, конец Вьетнамской войны

1976 — формальное начало музыкального панк-движения: в одном из лондонских клубов состоялся концерт группы "The Sex Pistols"

1981 — Джон Гинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана: последний был серьезно ранен. Схваченный на месте преступления Гинкли объяснил свой поступок желанием произвести впечатление на актрису Джоди Фостер. Суд признал Гинкли психически больным.

1987 — картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" продано за рекордную сумму — 39,85 миллиона долларов

1990 — Эстония заявила о начале подготовки выхода из состава СССР

1991 — кардинал Мирослав Любачивский вернулся из Рима во Львов и занял престол Верховных архиепископов Львовских

1992 — лучшей картиной признано "Молчание ягнят" с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом в главных ролях (они получили "Оскаров" как лучшие актриса и актер)

1992 — суд города Портленд (США) вынес решение, обязывающее компанию "Philip Morris" выплатить 81 миллион долларов США семье умершего от рака легких курильщика, который 40 лет курил сигареты "Мальборо"

1995 — Папа Римский Иоанн Павел II выпустил свою одиннадцатую энциклику, в которой он осудил аборты и эвтаназию как преступления против человечества, которые не должны быть легализованы

1998 — немецкий автогигант BMW купил британскую компанию Rolls-Royce за $570 млн

2014 — в Харькове впервые прозвучала песня о Путине (Путин — ху*ло!)

Именинники 30 марта

Иван, Захар.

