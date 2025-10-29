Какой праздник отмечают 29 октября: церковный календарь

Каждая осенняя дата скрывает в себе калейдоскоп исторических событий, профессиональных праздников и древних религиозных традиций. 29 октября не является исключением, ведь оно сочетает в себе чествование стойкости ранних христиан и память о судьбоносных мировых событиях.

Этот день напоминает о важности сохранения жизни и здоровья, поскольку его отмечают как Всемирный день борьбы с инсультом, так и Всемирный день врача ультразвуковой диагностики. Кроме того, именно 29 октября связано с рождением современной Турецкой Республики и моментом, который считается одной из вероятных дат зарождения Интернета.

Праздники 29 октября

Всемирный день борьбы с инсультом

День работников службы вневедомственной охраны МВД

День провозглашения Турецкой Республики

Международный день псориаза

Всемирный день врача ультразвуковой диагностики

Национальный день кошки в США

Церковный праздник 29 октября

Верующие сегодня чтят память преподобномученицы Анастасии Римлянки. Святая Анастасия жила в III веке в Риме, и ее житие является примером необычайной стойкости в вере во время жестоких гонений.

Она осиротела в юном возрасте, но была воспитана в женском монастыре, где ее наставницей была игуменья София. Анастасия росла в глубокой вере и благочестии, а свою жизнь посвятила Господу. Во времена правления императора Деция (около 249–251 гг.) происходили сильные гонения на христиан. Когда Анастасии исполнился 21 год, ее арестовали.

Несмотря на молодой возраст, Анастасия мужественно выдержала допросы и многочисленные жестокие пытки, отказываясь отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Ее непоколебимость вдохновляла других христиан.

После нечеловеческих мучений, которые не смогли сломить ее духа, преподобномученица Анастасия была обезглавлена.

Исторические события 29 октября

312 – Константин Великий входит в Рим после победы в битве у Мульвийского моста. Тело его противника в борьбе за престол, Максенция, вылавливают из Тибра и обезглавливают.

437 – Валентиниан III, император Западной Римской империи, женится на Лицинии Евдоксии, дочери своего двоюродного брата Феодосия II, императора Восточной Римской империи в Константинополе, объединив две ветви дома Феодосия.

1390 – Первый задокументированный в Париже суд за колдовство привел к осуждению и казни трех подсудимых.

1467 – Карл Смелый в битве при Брустеме побеждает князя-епископа Льежа.

1658 – Вторая Северная война: военно-морские силы Нидерландской республики побеждают в битве со шведами.

1665 – португальские войска разгромили Королевство Конго и обезглавили короля Конго Антонио I, также известного как Нвита а Нканга.

1675 – Лейбниц впервые использует длинное s (∫) как символ интеграла в исчислении.

1787 – в Праге состоялось первое исполнение оперы Моцарта "Дон Жуан".

1863 – Восемнадцать стран встречаются в Женеве и соглашаются создать Международный Красный Крест.

1888 – Подписана Константинопольская конвенция, которая гарантировала свободный морской проход через Суэцкий канал во время войны и мира.

1914 – победа Украинских сечевых стрельцов в бою на горе Ключ под Сколе.

1918 – Немецкий флот открытого моря выведен из строя из-за восстания моряков, что спровоцирует Немецкую революцию 1918–1919 гг.

1923 – Турция становится республикой после распада Османской империи.

1929 – Нью-Йоркская фондовая биржа потерпела крах, который будет называться крахом 29 года или "Черным вторником", положив конец Большому бычьему рынку 1920-х годов и положив начало Великой депрессии.

1941 – в Девятом форте Каунасского гетто немецкие оккупанты расстреляли более 10 000 евреев, это массовое убийство, известное как "Великая акция".

1942 – в Соединенном Королевстве ведущие священнослужители и политические деятели проводят публичные собрания, чтобы выразить возмущение преследованием евреев в нацистской Германии.

1944 – советская Красная армия входит в Венгрию.

1955 — в г. Севастополе взорвался и затонул советский линкор "Новороссийск", погибло 614 человек.

1956 – начало Суэцкого кризиса: израильские войска вторгаются на Синайский полуостров и отбрасывают египетские войска обратно к Суэцкому каналу.

1957 – Премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион и пять его министров получили ранения, когда Моше Двек бросил гранату в Кнессете.

1964 – Объединенная Республика Танганьика и Занзибар переименована в Объединенную Республику Танзания.

1964 – Крупнейшая кража драгоценностей; с участием драгоценного камня) Звезда Индии в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Именинники 29 октября

Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Филипп, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

