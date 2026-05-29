Какой праздник отмечают 29 мая: все об этом дне
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
29 мая в календаре сочетает важные международные события, церковные традиции и исторические даты, которые оставили след в мировой истории. В этот день вспоминают покорение Эвереста, чествуют миротворцев ООН и обращают внимание на здоровье пищеварительной системы.
Для православных верующих дата связана с памятью святой мученицы Феодосии Тирской, которая стала символом несокрушимой веры и духовной силы. Именно 29 мая происходили выдающиеся битвы, заключались исторические соглашения и происходили события, которые меняли ход истории разных государств. Какие праздники отмечают в этот день, кого поздравляют с именинами и чем запомнилось 29 мая – читайте далее в материале OBOZ.UA.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день здоровья пищеварительной системы
- Международный день миротворцев ООН
- Международный день Эвереста
- Европейский день соседей
- День компоста
Церковный праздник 29 мая
29 мая Православная церковь молитвенно вспоминает святую мученицу Феодосию, деву Тирскую, которая во времена жестоких гонений на христиан начала IV века проявила необычайное мужество и силу веры.
Несмотря на совсем юный возраст, святая Феодосия бесстрашно поддержала заключенных за Христа христиан, за что была схвачена язычниками и после тяжелых пыток приняла мученический венец, став для верующих символом непоколебимой преданности Богу и духовной чистоты.
События этого дня
- 363 – римский император Юлиан победил армию Сасанидов в битве при Ктесифоне.
- 526 – в результате большого землетрясения был разрушен один из крупнейших городов античности Антиохия. Погибло около 250 тыс. человек, преимущественно христианских паломников.
- 1233 – Монгольско-цзинская война: монголы вошли в Кайфен после успешной осады и начали грабить столицу династии Цзинь.
- 1328 – Филипп VI коронован королем Франции.
- 1384 – кастильский король Хуан I взял в осаду Лиссабон.
- 1416 – Битва при Галлиполи: венецианцы под командованием Пьетро Лоредана разгромили гораздо больший османский флот.
- 1453 – турки под предводительством Мехмеда II захватывают Константинополь. Падение Византийской империи и конец средневековья
- 1630 – подписано Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С.Конецпольским
- 1660 – в Англии реставрирована монархия, новым королем стал Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта.
- 1738 – в Петербурге издан императорский указ о возвращении казаков и посполитых, бежавших в Гетманщину и в Российскую империю, на Слободскую Украину.
- 1790 – Род-Айленд последним из первоначальных 13 колоний-штатов принимает Конституцию США
- 1900 – компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор" (позже эскалаторами станут называть все эскалаторы)
- 1928 – Фритц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолел рубеж скорости 200 км/ч.
- 1942 – в ходе Второй мировой войны немецкая армия под Харьковом завершила окружение более 250-тысячной группировки войск Красной армии.
- 1945 – в Норвегии за сотрудничество с нацистами арестовали писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна
- 1953 – человек впервые одолел самую высокую точку планеты – на вершину Джомолунгмы (8 848 м) поднялись новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг.
- 1964 – в Киеве открыли для посетителей крупнейший в СССР ботанический сад.
- 1985 – на стадионе "Эйзель" (Брюссель) перед началом финального матча на Кубок европейских чемпионов "Ювентус" – "Ливерпуль" произошла драка между болельщиками команд, во время которой рухнуло бетонное ограждение. В результате инцидента погибло 39 человек и ранено не менее 400.
- 1990 – 40 европейских государств, Европейский инвестиционный банк и Европейское экономическое сообщество заключили соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития
- 2003 – форвард "Милана" Андрей Шевченко выиграл свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с "Ювентусом" (финал Лиги Чемпионов; 3:2 в пользу "Милана").
- 2014 – вблизи Славянска был обстрелян из лесополосы и подбит террористами из ПЗРК вертолет Ми-8МТ (борт "16") Национальной гвардии Украины, на борту которого был генерал-майор Сергей Кульчицкий. Во время падения взорвались топливные баки. В результате происшествия погибли 12 человек.
Именинники 29 мая
Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Федор.
OBOZ.UA предлагает узнать о дате празднования Троицы и о значении этого праздника.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.