Какой праздник отмечают 29 мая: все об этом дне

29 мая в календаре сочетает важные международные события, церковные традиции и исторические даты, которые оставили след в мировой истории. В этот день вспоминают покорение Эвереста, чествуют миротворцев ООН и обращают внимание на здоровье пищеварительной системы.

Видео дня

Для православных верующих дата связана с памятью святой мученицы Феодосии Тирской, которая стала символом несокрушимой веры и духовной силы. Именно 29 мая происходили выдающиеся битвы, заключались исторические соглашения и происходили события, которые меняли ход истории разных государств. Какие праздники отмечают в этот день, кого поздравляют с именинами и чем запомнилось 29 мая – читайте далее в материале OBOZ.UA.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день здоровья пищеварительной системы

Международный день миротворцев ООН

Международный день Эвереста

Европейский день соседей

День компоста

Церковный праздник 29 мая

29 мая Православная церковь молитвенно вспоминает святую мученицу Феодосию, деву Тирскую, которая во времена жестоких гонений на христиан начала IV века проявила необычайное мужество и силу веры.

Несмотря на совсем юный возраст, святая Феодосия бесстрашно поддержала заключенных за Христа христиан, за что была схвачена язычниками и после тяжелых пыток приняла мученический венец, став для верующих символом непоколебимой преданности Богу и духовной чистоты.

События этого дня

363 – римский император Юлиан победил армию Сасанидов в битве при Ктесифоне.

526 – в результате большого землетрясения был разрушен один из крупнейших городов античности Антиохия. Погибло около 250 тыс. человек, преимущественно христианских паломников.

1233 – Монгольско-цзинская война: монголы вошли в Кайфен после успешной осады и начали грабить столицу династии Цзинь.

1328 – Филипп VI коронован королем Франции.

1384 – кастильский король Хуан I взял в осаду Лиссабон.

1416 – Битва при Галлиполи: венецианцы под командованием Пьетро Лоредана разгромили гораздо больший османский флот.

1453 – турки под предводительством Мехмеда II захватывают Константинополь. Падение Византийской империи и конец средневековья

1630 – подписано Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С.Конецпольским

1660 – в Англии реставрирована монархия, новым королем стал Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта.

1738 – в Петербурге издан императорский указ о возвращении казаков и посполитых, бежавших в Гетманщину и в Российскую империю, на Слободскую Украину.

1790 – Род-Айленд последним из первоначальных 13 колоний-штатов принимает Конституцию США

1900 – компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор" (позже эскалаторами станут называть все эскалаторы)

1928 – Фритц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолел рубеж скорости 200 км/ч.

1942 – в ходе Второй мировой войны немецкая армия под Харьковом завершила окружение более 250-тысячной группировки войск Красной армии.

1945 – в Норвегии за сотрудничество с нацистами арестовали писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна

1953 – человек впервые одолел самую высокую точку планеты – на вершину Джомолунгмы (8 848 м) поднялись новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг.

1964 – в Киеве открыли для посетителей крупнейший в СССР ботанический сад.

1985 – на стадионе "Эйзель" (Брюссель) перед началом финального матча на Кубок европейских чемпионов "Ювентус" – "Ливерпуль" произошла драка между болельщиками команд, во время которой рухнуло бетонное ограждение. В результате инцидента погибло 39 человек и ранено не менее 400.

1990 – 40 европейских государств, Европейский инвестиционный банк и Европейское экономическое сообщество заключили соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития

2003 – форвард "Милана" Андрей Шевченко выиграл свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с "Ювентусом" (финал Лиги Чемпионов; 3:2 в пользу "Милана").

2014 – вблизи Славянска был обстрелян из лесополосы и подбит террористами из ПЗРК вертолет Ми-8МТ (борт "16") Национальной гвардии Украины, на борту которого был генерал-майор Сергей Кульчицкий. Во время падения взорвались топливные баки. В результате происшествия погибли 12 человек.

Именинники 29 мая

Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Федор.

OBOZ.UA предлагает узнать о дате празднования Троицы и о значении этого праздника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.