Какой праздник отмечают 28 октября: все об этом дне
28 октября – день, наполненный историческими, духовными и культурными событиями. В этот день в Украине отмечают сразу несколько важных праздников – от церковного чествования мучеников до государственной памятной даты и международных инициатив, посвященных культуре, спорту и образованию. Сегодня – День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
В мире отмечают День бабушек и дедушек, Международный день анимации, Всемирный день дзюдо, Международный день школьных библиотек. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 28 октября
День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Именно в этот день в 1944 году войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов окончательно изгнали немецко-фашистские войска за пределы современных границ Украины. Дата символизирует победу, мужество и несокрушимость украинского народа, который в годы Второй мировой войны понес огромные потери, но выстоял.
День памяти святых мучеников Терентия и Неонилы
По церковному календарю в этот день чествуют святых мучеников Терентия, его жену Неонилу и их шестерых детей – Сарвила, Фота, Теодула, Иринакия, Фома и Висариона. Они жили в III веке и погибли за веру Христову, отказавшись отречься от христианства во время преследований.
В народе верили, что 28 октября – день семейного единения, когда нужно молиться за род и мир в доме, ведь Терентий и Неонила считаются покровителями семейного счастья и верности.
День бабушек и дедушек
Еще один теплый и трогательный праздник этого дня – День бабушек и дедушек. Это возможность поблагодарить старшее поколение за любовь, поддержку и жизненную мудрость. Традиционно в этот день внуки поздравляют своих бабушек и дедушек открытками, звонками или просто визитом, чтобы провести время вместе.
Международный день анимации
28 октября также празднуют Международный день анимации (International Animation Day). Дата установлена в честь первого публичного показа анимационного фильма французом Шарлем-Эмилем Рейно в 1892 году.
Всемирный день дзюдо
В этот же день спортсмены всего мира отмечают Всемирный день дзюдо (World Judo Day) – дату, посвященную дню рождения основателя этого вида спорта Дзигоро Кано. Главная идея праздника – воспитание через спорт, ведь дзюдо учит дисциплине, уважению, сдержанности и силе духа. Ежегодно этот день проходит под новой темой, подчеркивающей гуманистические ценности спорта.
Международный день школьных библиотек
Также 28 октября в мире отмечают Международный день школьных библиотек (International School Library Day). Праздник начали в 1999 году, чтобы привлечь внимание к роли библиотек в обучении, развитии чтения и критического мышления среди детей.
Исторические события 28 октября
- 1913 – открыто трамвайное движение в Виннице.
- 1920 – страны Антанты подписали с Румынским королевством "Бессарабский протокол", который отдавал Бессарабию Румынии.
- 1989 – Верховный совет Украинской ССР принял закон о государственном статусе украинского языка.
- 1993 – Сенат Австралии признал Голодомор в Украинской ССР актом геноцида.
Кто родился 28 октября
- 1466 – Эразм Роттердамский, голландский мыслитель, один из крупнейших гуманистов Северного Возрождения, писатель, филолог, богослов.
- 1793 – Симонас Даукантас, литовский историк и писатель-просветитель, собиратель и издатель литовского фольклора.
- 1875 – Вячеслав Лащенко, украинский педагог, поэт, писатель, общественно-политический деятель. Один из ведущих деятелей украинского национального движения в Севастополе и на Черноморском флоте в 1917–1920 гг.
- 1895 – Майк Йохансен, украинский поэт, прозаик эпохи Расстрелянного возрождения.
- 1955 – Билл Гейтс, основатель и председатель совета директоров корпорации "Майкрософт".
- 1967 – Джулия Робертс, американская актриса и продюсер.
В этот день умерли:
- 1639 – Стефано Ланди, итальянский композитор и педагог римской школы эпохи раннего барокко. Сделал значительный вклад в развитие ранней оперы.
- 1693 – Жак Томелен, французский композитор и органист.
- 1899 – Оттмар Мергенталер, американский изобретатель в области полиграфии, создатель линотипа.
- 1942 – Федор Эрнст, украинский историк, искусствовед, музеевед.
