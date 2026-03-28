Какой праздник отмечают 28 марта: церковный календарь
28 марта – день, в котором переплетаются духовные традиции, профессиональные праздники и знаковые исторические события. Эта дата интересна тем, что объединяет как церковные чествования, так и современные инициативы, связанные с культурой, наукой и экологией.
В мире в этот день говорят о музыке, природе и ответственности человека перед окружающей средой, а в Украине – отмечают профессиональные достижения географов.
В то же время 28 марта оставило след и в истории, в частности в развитии автомобилестроения и театрального искусства. Именно поэтому этот день является многогранным и наполненным различными смыслами.
Праздники в Украине и мире
- Час Земли
- День географа в Украине
- Всемирный день историка
- День поддержки женщин-художниц
- День уважения к котам
- Международный день женщин в музыке
- День рождения стиральной машины
- День еды на палочке
Церковный праздник 28 марта
Суббота пятой недели Великого поста посвящена празднику Похвалы Пресвятой Богородицы (Акафистовой субботе), когда верующие молитвенно прославляют Заступницу за Ее небесную помощь и спасение человечества.
В этот же день почитается память преподобномученика Евстратия Печерского, который в XI веке принял мученическую смерть в плену, до последнего вздоха сохраняя верность Христу и монашеским обетам.
События этого дня
- 37 — после смерти Тиберия Калигула прибыл в Рим и получил от сената высшие полномочия
- 1566 — великий магистр Ордена госпитальеров Жан Паризо де ла Валетт основал город Валлетту на Мальте
- 1842 — под руководством Отто Николаи Венский филармонический оркестр дал первый концерт
- 1842 — во Львове открылся театр Станислава Скарбека, в то время третий по величине в Европе
- 1876 — японское правительство запретило самураям носить мечи
- 1910 — Анри Фабр совершил первый успешный полет на гидроплане в Этан-де-Берр на юге Франции. До него такие самолеты строили Альфонс Пено, Вильгельм Кресс, Габриэль Вуазен
- 1930 — в Турции вместо "греческих" названий городов Константинополь и Ангора утверждены официальные турецкие названия: Стамбул и Анкара
- 1939 — после 2,5-летней осады Франсиско Франко взял Мадрид
- 1942 — успешный рейд британских коммандос на сухой док в Сен-Назере в оккупированной Франции
- 1979 — частичное расплавление реактора АЭС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильвания) стало крупнейшей аварией в атомной энергетике США
- 1980 — Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение о звании Народного артиста СССР
- 2004 — в ночь с 28 на 29 марта вместе с переходом на летнее время стартовала Гражданская кампания "ПОРА!"
- 2008 — Украинская Википедия достигла объема в 100 000 статей.
Именинники 28 марта
Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан.
