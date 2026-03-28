Какой праздник отмечают 28 марта: церковный календарь

28 марта – день, в котором переплетаются духовные традиции, профессиональные праздники и знаковые исторические события. Эта дата интересна тем, что объединяет как церковные чествования, так и современные инициативы, связанные с культурой, наукой и экологией.

В мире в этот день говорят о музыке, природе и ответственности человека перед окружающей средой, а в Украине – отмечают профессиональные достижения географов.

В то же время 28 марта оставило след и в истории, в частности в развитии автомобилестроения и театрального искусства. Именно поэтому этот день является многогранным и наполненным различными смыслами.

Праздники в Украине и мире

Час Земли

День географа в Украине

Всемирный день историка

День поддержки женщин-художниц

День уважения к котам

Международный день женщин в музыке

День рождения стиральной машины

День еды на палочке

Церковный праздник 28 марта

Суббота пятой недели Великого поста посвящена празднику Похвалы Пресвятой Богородицы (Акафистовой субботе), когда верующие молитвенно прославляют Заступницу за Ее небесную помощь и спасение человечества.

В этот же день почитается память преподобномученика Евстратия Печерского, который в XI веке принял мученическую смерть в плену, до последнего вздоха сохраняя верность Христу и монашеским обетам.

События этого дня

37 — после смерти Тиберия Калигула прибыл в Рим и получил от сената высшие полномочия

1566 — великий магистр Ордена госпитальеров Жан Паризо де ла Валетт основал город Валлетту на Мальте

1842 — под руководством Отто Николаи Венский филармонический оркестр дал первый концерт

1842 — во Львове открылся театр Станислава Скарбека, в то время третий по величине в Европе

1876 — японское правительство запретило самураям носить мечи

1910 — Анри Фабр совершил первый успешный полет на гидроплане в Этан-де-Берр на юге Франции. До него такие самолеты строили Альфонс Пено, Вильгельм Кресс, Габриэль Вуазен

1930 — в Турции вместо "греческих" названий городов Константинополь и Ангора утверждены официальные турецкие названия: Стамбул и Анкара

1939 — после 2,5-летней осады Франсиско Франко взял Мадрид

1942 — успешный рейд британских коммандос на сухой док в Сен-Назере в оккупированной Франции

1979 — частичное расплавление реактора АЭС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильвания) стало крупнейшей аварией в атомной энергетике США

1980 — Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение о звании Народного артиста СССР

2004 — в ночь с 28 на 29 марта вместе с переходом на летнее время стартовала Гражданская кампания "ПОРА!"

2008 — Украинская Википедия достигла объема в 100 000 статей.

Именинники 28 марта

Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Степан.

