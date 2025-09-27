Какой праздник отмечают 27 сентября: церковный календарь

27 сентября православные верующие почитают мученика Каллистрата и жены его, апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины. С профессиональным праздником стоит поздравить специалистов в сферах туризма и астрономии.

В мире отмечают Международный день астрономии, Международный день кролика, День чествования предков, День здоровья и фитнеса для всей семьи, Международный день кружева, День сохранения фотографий, Всемирный день туризма. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 сентября

Церковные праздники

Каллистрат был воином в Римской империи, который отказался отречься от христианской веры. Его пытали и бросили в тюрьму, но пример мученика вдохновил многих товарищей, и сотни воинов обратились в христианство. Церковь вспоминает его как символ мужества и силы духа.

Апостолы от 70-ти Марк, Аристарх и Зина – это ученики Иисуса Христа из числа семидесяти апостолов. Они путешествовали по разным землям, проповедуя Евангелие, создавали общины и укрепляли первые христианские церкви. Их память напоминает о распространении веры и жертвенности ранних последователей Христа.

Всемирный день туризма

Основан ООН в 1979 году, ежегодно отмечается 27 сентября. Цель праздника – показать значение туризма для экономики, культурного обмена и взаимопонимания между народами. В этот день во многих странах проходят форумы, фестивали, экскурсии и акции, которые открывают новые возможности для путешествий.

День туризма в Украине

Это профессиональный праздник всех, кто работает в сфере путешествий – от гидов и менеджеров до владельцев отелей и туристических агентств. Он также подчеркивает уникальность украинских культурных и природных ресурсов и призывает развивать внутренний туризм.

Международный день астрономии

Праздник, который сближает науку и общество. В этот день астрономы-любители и профессионалы организуют наблюдения ночного неба, лекции и выставки. Цель – популяризация науки о Вселенной и вдохновение новых поколений на исследование космоса.

Международный день кролика

Посвящен этим пушистым животным и одновременно вопросам защиты животного мира. Во многих странах проводят мероприятия, которые напоминают об ответственности в отношении к домашним любимцам и сохранении видов в природе.

День чествования предков

Это день памяти и благодарности предыдущим поколениям. Традиция почитать предков существует во многих культурах мира. Она напоминает нам о непрерывности родословной и важности духовной связи с теми, кто был до нас.

День здоровья и фитнеса для всей семьи

Международная инициатива, которая призывает проводить время вместе, занимаясь спортом или активным отдыхом. Это может быть утренняя пробежка, велосипедная прогулка или совместная йога – любая форма движения, которая делает семью здоровее и крепче.

Международный день кружева

Чествует одно из самых тонких и красивых ремесел в мире. Кружево символизирует изящество, традиции и культурное наследие. В этот день мастерицы демонстрируют свои работы, а музеи и выставки рассказывают об истории этого искусства.

День сохранения фотографий

Это дата, напоминающая о важности сохранения визуальной памяти. Старые фотографии – это не только семейные архивы, но и исторические свидетельства. В современном мире этот праздник также поощряет делать резервные копии цифровых фото, чтобы они не потерялись во времени.

Исторические события 27 сентября

1802 – российский император Александр I своим указом частично восстановил в Киеве действие Магдебургского права, отмененного его бабушкой Екатериной II.

1821 – провозглашена независимость Мексиканской империи.

1825 – в Великобритании началось движение по первой железной дороге – поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час.

1893 – в Джерси-Сити начали издавать первый за океаном украинский печатный орган – газету "Свобода" (древнейший в мире из современных украинских печатных органов; украинская газета с самой длинной историей).

1895 – шведский химик, инженер и предприниматель Альфред Нобель подписал завещание, по которому его наследство должно было составить основу фонда для выплаты ежегодных премий людям, внесшим наибольший вклад в развитие физики, химии, медицины, литературы и всеобщего мира (Нобелевская премия).

1939 – немцы захватили Варшаву.

1940 – заключен Тройственный (Берлинский) пакт между Третьим Рейхом, Королевством Италия и Японской империей, которым был создан военный союз, известный как "Страны Оси".

1941 – в оккупированном нацистами Киеве обнародован приказ коменданта: всем евреям явиться на сборный пункт в районе Бабьего Яра "для эвакуации"

1977 – пущена в действие первая атомная электростанция Украинской ССР – Чернобыльская АЭС.

1998 – основана компания Google.

2003 – Украина ограничила импорт российских спичек.

2016 – родился первый ребенок в мире, зачатый через новую генетическую технику "трех родителей".

Кто родился 27 сентября

1389 – Козимо Медичи, флорентийский банкир и государственный деятель

1533 – Стефан Баторий, Король Речи Посполитой.

1871 – Грация Деледда, итальянская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1926 года.

1923 – Василий Боровой, украинский поэт, жертва сталинского террора.

1958 – Ирвин Уэлш, шотландский писатель и драматург.

1984 – Аврил Лавин, канадская певица, автор песен, дизайнер и актриса.

В этот день умерли:

1838 – Бернар Куртуа, французский химик. Открыл химический элемент Йод.

1880 – Николай Гребенка, архитектор, академик архитектуры, действительный статский советник. Младший брат писателя Евгения Гребенки.

1917 – Эдгар Дега, французский художник-импрессионист.

1983 – Михаил Стельмах, украинский писатель.

2017 – Хью Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала "Плейбой"

