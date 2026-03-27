Какой праздник отмечают 27 марта в Украине: все об этом дне
27 марта – дата, сочетающая в себе яркое многообразие праздников, исторических событий и культурных традиций. В этот день в мире отмечают как гастрономические и креативные праздники, так и профессиональные даты, посвященные медицине и искусству.
В то же время для Украины эта дата имеет и духовное значение, ведь в церковном календаре чтят память святых. История 27 марта также насыщена событиями, которые повлияли на развитие разных стран и даже всего мира. Поэтому этот день является сочетанием традиций, истории и современных смыслов, которые делают его особенным в календаре.
Праздники в Украине и мире
- Международный день виски
- День испанской паэльи
- Международный день каракулей
- Международный день театра
- День нефролога
- День Виагры
Церковный праздник 27 марта
День памяти мученицы Матроны Солунской посвящен святой, которая пострадала за христианскую веру в III-IV веках, проявив несокрушимую стойкость перед преследованиями. В народном календаре этот день часто называют "Матроны Наставницы", поскольку именно в это время обычно окончательно тает лед и начинается активная подготовка к весенним полевым работам.
События этого дня
- 1111 — на завершающей фазе похода русских князей против половцев состоялась битва при Сальнице, в которой Святополк Изяславич и Владимир Мономах разбили войско противника.
- 1664 — поляки расстреляли украинского гетмана Ивана Выговского.
- 1668 — Карл II передал Бомбей в аренду Британской Ост-Индской компании за годовую плату £10.
- 1794 — Конгресс США основал постоянно действующий военный флот Союза.
- 1854 — Англия и Франция объявили войну России (ранее это сделала Турция).
- 1860 — житель Нью-Йорка Майкл Бирн запатентовал коркотяг.
- 1898 — подписание Российско-китайской конвенции, предусматривавшей предоставление России в арендное пользование города Порт-Артур (Люйшунь) и Далянь (Дальний).
- 1914 — Сикорский на своем самолете С-6А установил мировой рекорд скорости с 4 пассажирами – 106 км/ч.
- 1964 — Большое Аляскинское землетрясение магнитудой 9.2, самое сильное землетрясение в Северной Америке и второе по мощности за всю историю наблюдений.
- 1977 — два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибло 583 человека. Крупнейшая катастрофа в истории гражданской авиации.
- 1998 — FDA разрешило применение перорального средства "Виагра" компании Pfizer при эректильной дисфункции.
- 1999 — образован альянс Renault-Nissan.
- 2011 — интронизация нового Главы УГКЦ епископа Святослава Шевчука в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве
- 2014 — Генеральная Ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями. За соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран-членов ООН из 194. Против проголосовали 11 стран, 58 стран воздержались, остальные не принимали участия в голосовании.
- 2020 — Северная Македония стала 30-м членом НАТО.
- 2021 — Иран и КНР подписывают 25-летнее соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.
Именинники 27 марта
Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел.
