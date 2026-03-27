Какой праздник отмечают 27 марта в Украине: все об этом дне

27 марта – дата, сочетающая в себе яркое многообразие праздников, исторических событий и культурных традиций. В этот день в мире отмечают как гастрономические и креативные праздники, так и профессиональные даты, посвященные медицине и искусству.

Видео дня

В то же время для Украины эта дата имеет и духовное значение, ведь в церковном календаре чтят память святых. История 27 марта также насыщена событиями, которые повлияли на развитие разных стран и даже всего мира. Поэтому этот день является сочетанием традиций, истории и современных смыслов, которые делают его особенным в календаре.

Праздники в Украине и мире

Международный день виски

День испанской паэльи

Международный день каракулей

Международный день театра

День нефролога

День Виагры

Церковный праздник 27 марта

День памяти мученицы Матроны Солунской посвящен святой, которая пострадала за христианскую веру в III-IV веках, проявив несокрушимую стойкость перед преследованиями. В народном календаре этот день часто называют "Матроны Наставницы", поскольку именно в это время обычно окончательно тает лед и начинается активная подготовка к весенним полевым работам.

События этого дня

1111 — на завершающей фазе похода русских князей против половцев состоялась битва при Сальнице, в которой Святополк Изяславич и Владимир Мономах разбили войско противника.

1664 — поляки расстреляли украинского гетмана Ивана Выговского.

1668 — Карл II передал Бомбей в аренду Британской Ост-Индской компании за годовую плату £10.

1794 — Конгресс США основал постоянно действующий военный флот Союза.

1854 — Англия и Франция объявили войну России (ранее это сделала Турция).

1860 — житель Нью-Йорка Майкл Бирн запатентовал коркотяг.

1898 — подписание Российско-китайской конвенции, предусматривавшей предоставление России в арендное пользование города Порт-Артур (Люйшунь) и Далянь (Дальний).

1914 — Сикорский на своем самолете С-6А установил мировой рекорд скорости с 4 пассажирами – 106 км/ч.

1964 — Большое Аляскинское землетрясение магнитудой 9.2, самое сильное землетрясение в Северной Америке и второе по мощности за всю историю наблюдений.

1977 — два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибло 583 человека. Крупнейшая катастрофа в истории гражданской авиации.

1998 — FDA разрешило применение перорального средства "Виагра" компании Pfizer при эректильной дисфункции.

1999 — образован альянс Renault-Nissan.

2011 — интронизация нового Главы УГКЦ епископа Святослава Шевчука в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве

2014 — Генеральная Ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями. За соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран-членов ООН из 194. Против проголосовали 11 стран, 58 стран воздержались, остальные не принимали участия в голосовании.

2020 — Северная Македония стала 30-м членом НАТО.

2021 — Иран и КНР подписывают 25-летнее соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.

Именинники 27 марта

Ефрем, Иван, Макар, Александр, Павел.

OBOZ.UA писал ранее, когда в 2026 году Лазарева суббота.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.