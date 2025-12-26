Какой праздник отмечают 26 декабря: церковный календарь

26 декабря — это день, когда история и духовность сплетаются в невероятный узор событий. Пока верующие собираются в храмах на Собор Пресвятой Богородицы, чтобы почтить Матерь Спасителя и святого Иосифа, мир погружается в приятные хлопоты Дня подарков (Boxing Day) и пишет письма благодарности.

Эта дата обозначена судьбоносными вехами: от восстановления УНР в 1918 году до окончательного распада СССР и исторического переголосования второго тура президентских выборов в Украине в 2004-м.

Именно в этот день мир узнал о существовании радия благодаря семье Кюри, а музыкальное пространство США навсегда изменилось с первым синглом легендарных The Beatles. От громких научных открытий и автомобильных стартапов до современных побед на морских рубежах — 26 декабря напоминает нам, как тесно переплетены прошлое и настоящее.

Праздники в Украине и мире

День "Писем благодарности" (National Thank You Note Day)

День конфеты тростинки (National Candy Cane Day)

День нытиков (National Whiners Day)

Международный день крупье

День подарков (Boxing Day)

Церковный праздник 26 декабря

26 декабря по новому церковному календарю христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы, посвященный чествованию Девы Марии как Матери Спасителя. Этот праздник называется "Собором", поскольку в этот день верующие собираются для общего прославления не только Божьей Матери, но и других лиц, приближенных к Иисусу Христу.

В частности, вспоминают святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, который сопровождал Святую семью во время бегства в Египет. В народной традиции этот день считался особенным для женщин и рожениц, а в храмах традиционно продолжают звучать рождественские песнопения.

События этого дня

1776 — Под Трентоном войска Джорджа Вашингтона одержали победу над англичанами, которая стала переломной в борьбе североамериканских колоний за независимость.

1783 — Француз Себастьян Ленорман впервые в Европе продемонстрировал псевдопарашют.

1805 — В Пресбурге (ныне Братислава) Франция и Австрия подписали мирный договор, завершивший войну третьей антифранцузской коалиции.

1825 — В Петербурге произошло восстание декабристов на Сенатской площади.

1870 — Завершилось строительство 13-километрового тоннеля Фрежюс — первого железнодорожного тоннеля под Альпами, который соединил Италию и Францию.

1898 — Пьер и Мария Кюри открыли радиоактивный элемент радий

1908 — Победив нокаутом канадца Томми Бернса в 14 раунде боя, который состоялся в австралийском городе Сидней, Джек Джонсон стал первым афроамериканцем, который получил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелой категории.

1918 — провозглашено восстановление УНР и сформировано правительство государства — Совет Народных Министров УНР.

1919 — правительство УНР отозвало украинскую миссию с Парижской мирной конференции.

1931 — В Токио основана автомобильная компания Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в "Nissan". Первой продукцией компании были автомобили и грузовики под торговой маркой Datsun.

1935 — На Гавайских островах предпринята попытка остановить извержение вулкана авиабомбардировкой.

1946 — В Лас-Вегасе открылся отель "Фламинго", построенный знаменитым гангстером Багси Сигелом. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.

1963 — Фирма грамзаписи "Capitol Records" выпустила первый в США сингл группы The Beatles "I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There".

1974 — в СССР объявлено о выдаче паспортов крестьянам.

1990 — IV Съезд народных депутатов СССР, который с 17 декабря проходил в Москве, по инициативе президента СССР Михаила Горбачева избрал первого вице-президента СССР. Им стал Геннадий Янаев, который менее чем через год возглавил антигорбачевский путч.

1991 — Совет Республик Верховного Совета СССР провел свое последнее заседание и принял декларацию, которой констатировал факт прекращения существования Советского Союза.

1991 — Национальным банком Украины зарегистрирован Экспобанк, как коммерческий банк (регистрационный № 75).

2004 — самое смертоносное землетрясение в современной истории. Произошло в Индийском океане, к северу от острова Суматра. Стихия унесла жизни до 300 000 человек в 14 странах.

2004 — В Украине проведено переголосование второго тура 26 декабря 2004, на котором победу одержал Виктор Ющенко.

2023 — уничтожен российский БДК Новочеркасск.

Именинники 26 декабря

Лука, Степан, Федор, Антонина

