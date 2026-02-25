Какой праздник отмечают 25 февраля: все об этом дне

25 февраля – дата, в которой удивительным образом соединились духовные смыслы, общественные инициативы и события, повлиявшие на ход истории. Этот день имеет особое значение и для церковного календаря, и для светской жизни в Украине и за ее пределами.

Здесь рядом стоят память о святителе, борьба за достоинство и равенство, профессиональные праздники и важные государственные даты. 25 февраля напоминает, как тесно переплетаются вера, культура и история в нашей повседневности.

Именно поэтому эта дата заслуживает более внимательного взгляда. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники, события и именины приходятся на 25 февраля 2026 года.

Праздники в Украине и мире

День украинской женщины (День украинки)

День розовой рубашки (Pink Shirt Day)

День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ

День револьвера

День Независимости Кувейта

Церковный праздник 25 февраля

В этот день православная церковь чтит память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского, который в VIII веке прославился своей мудростью, аскетизмом и решительной борьбой с ересью иконоборчества. Святой был известен своим безграничным милосердием, собственноручно ухаживая за больными и отдавая все свое состояние на помощь бедным, сиротам и вдовам.

События 25 февраля

1570 — папа Пий V издал буллу "Regnans in Excelsis", в которой предал анафеме английскую королеву Елизавету I.

1573 — Иван Федорович основал типографию во Львове

1791 — Конгрессом утвержден Первый банк США с монопольным общенациональным статусом (функционировал до 1811 г.).

1831 — битва под Гроховом, крупнейшая во время освободительного Ноябрьского восстания (1830—1831) против российской империи.

1836 — американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра

1873 — в Киеве российской имперской оккупационной властью создано Юго-Западное отделение Русского географического общества

1918 — Малая Рада приняла законы о введении в УНР нового (григорианского) календаря среднеевропейского времени

1928 — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию

1940 — состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз"

1947 — Контрольный совет союзников формально ликвидировал Пруссию.

1956 — на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев выступил с закрытым докладом "О культе личности и его последствиях", посвященным осуждению культа личности И. В. Сталина.

1956 — курица в США снесла самое большое в мире яйцо весом 454 грамма

1957 — основано Государственное издательство детской литературы УССР (теперь Радуга)

1969 — "Битлз" начали запись своего последнего альбома "Abbey Road"

1982 — Европейский суд по делу Campbell и Cosans против Соединенного Королевства постановил, что родители имеют право запрещать телесные наказания детей в школах.

1986 — после диктатуры Маркоса Корасон Акино стала первой женщиной-президентом на Филиппинах и во всей Азии.

1994 — теракт в Пещере патриархов (Хеврон, Палестина), совершенный ортодоксальным евреем, унес жизни 29 мусульман.

1999 — в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, попавших в аварию

2010 — в Киеве состоялась инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания в 2014 году Верховной Радой Украины.

Именинники 25 февраля

Антон, Евгений, Александр, Тарас, Федор.

