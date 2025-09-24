Какой праздник отмечают 24 сентября: церковный календарь

24 сентября в Украине и мире отмечают ряд религиозных, международных и профессиональных событий. Этот день объединяет духовную память, научные инициативы и социальные акции, напоминающие о важных ценностях для общества.

Верующие чтят память святой первомученицы и равноапостольной Теклы. В мире отмечают Международный день караванщика, Всемирный день исследований рака, Всемирный день против патентов на программное обеспечение и Всемирную неделю сетчатки глаза. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 сентября

День памяти святой первомученицы и равноапостольной Теклы

Православная церковь чтит святую Теклу – ученицу апостола Павла, которая первой среди женщин приняла мученическую смерть за веру во Христа. Она жила в I веке и стала символом преданности христианскому учению. В народном календаре этот день связывали с подготовкой к холодам: хозяйки проверяли запасы на зиму, а хозяева занимались мелкими домашними работами.

Международный день караванщика

Это профессиональный праздник водителей, которые перевозят грузы на дальние расстояния. Караванщики – это люди, обеспечивающие бесперебойное снабжение товаров и сырья. В Украине этот день отмечают все, кто связан с грузовыми перевозками и логистикой.

Всемирный день исследований рака

24 сентября призывает к вниманию мировое сообщество к проблеме онкологии. Цель этого дня – поддержать развитие исследований в сфере лечения и профилактики рака, а также напомнить о важности ранней диагностики. В разных странах в этот день проходят конференции, лекции и благотворительные акции.

Всемирный день против патентов на программное обеспечение

Инициатива создана для того, чтобы обратить внимание на проблемы, связанные с патентованием программного кода. Сторонники этой идеи считают, что патенты тормозят развитие технологий и создают препятствия для свободного распространения инноваций.

Всемирная неделя сетчатки глаза

Хотя это не конкретный праздник, а целая неделя, включающая 24 сентября, она посвящена профилактике и лечению заболеваний сетчатки. Цель кампании – повысить осведомленность общества о проблемах зрения и поощрить людей к регулярным проверкам у офтальмолога.

Исторические события 24 сентября

1852 год – происходит первый полет на дирижабле с паровым двигателем от француза Анри Жиффара;

1869 год – на американском рынке происходит паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами (так называемая, "черная пятница");

1960 год – в США спускают на воду первый атомный авианосец "Энтерпрайз";

1989 год – папа Иоанн Павел II публично приносит извинения Галилею и вернул ему "право быть законным сыном церкви";

1993 год – Минюст Украины регистрирует Организацию Украинских Националистов (ОУН), ее глава – последний Президент Украины в экзиле М. Плавюк;

1995 год – Украина отклоняет предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией;

1998 год – в Лионе (Франция) впервые проводят операцию по трансплантации руки человеку;

2004 год – во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске совершают "яичное покушение" на Виктора Януковича.

Кто родился 24 сентября

714 – Пипин III Короткий, франкский король, основатель династии Каролингов.

1749 – Хосе де Рибас, первый градоначальник Одессы, русский адмирал каталонского происхождения.

1801 – Михаил Остроградский, украинский математик и механик.

1884 – Гуго Шмайссер, конструктор пехотного оружия.

1894 – Роман Купчинский, украинский поэт, прозаик, журналист, композитор, критик, общественный деятель.

1896 – Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.

1905 – Северо Очоа, испано-американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1959 года.

1936 – Виталий Юречко, украинский поэт, детский писатель, прозаик, переводчик, журналист.

1941 – Линда Маккартни, фотограф, музыкант, активистка вегетарианского движения и движения за гуманное обращение с животными, первая жена Пола Маккартни.

В этот день умерли:

1054 – Герман из Райхенау, немецкий монах-бенедиктинец, историк, астроном, математик, поэт, теоретик и автор музыки.

1820 – Иван Срезневский, профессор красноречия, поэзии и славянских языков Харьковского университета, отец Измаила Срезневского, поэт-классицист, переводчик Овидия, Горация, ветхозаветной религиозной лирики (Псалмов, Песни песней).

1991 – Доктор Сюз, американский детский писатель и мультипликатор ("Как Гринч украл Рождество!").

2004 – Франсуаза Саган, французская писательница, выдающийся автор послевоенной французской литературы.

