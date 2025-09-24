Какой праздник отмечают 24 сентября: церковный календарь
24 сентября в Украине и мире отмечают ряд религиозных, международных и профессиональных событий. Этот день объединяет духовную память, научные инициативы и социальные акции, напоминающие о важных ценностях для общества.
Верующие чтят память святой первомученицы и равноапостольной Теклы. В мире отмечают Международный день караванщика, Всемирный день исследований рака, Всемирный день против патентов на программное обеспечение и Всемирную неделю сетчатки глаза. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 24 сентября
День памяти святой первомученицы и равноапостольной Теклы
Православная церковь чтит святую Теклу – ученицу апостола Павла, которая первой среди женщин приняла мученическую смерть за веру во Христа. Она жила в I веке и стала символом преданности христианскому учению. В народном календаре этот день связывали с подготовкой к холодам: хозяйки проверяли запасы на зиму, а хозяева занимались мелкими домашними работами.
Международный день караванщика
Это профессиональный праздник водителей, которые перевозят грузы на дальние расстояния. Караванщики – это люди, обеспечивающие бесперебойное снабжение товаров и сырья. В Украине этот день отмечают все, кто связан с грузовыми перевозками и логистикой.
Всемирный день исследований рака
24 сентября призывает к вниманию мировое сообщество к проблеме онкологии. Цель этого дня – поддержать развитие исследований в сфере лечения и профилактики рака, а также напомнить о важности ранней диагностики. В разных странах в этот день проходят конференции, лекции и благотворительные акции.
Всемирный день против патентов на программное обеспечение
Инициатива создана для того, чтобы обратить внимание на проблемы, связанные с патентованием программного кода. Сторонники этой идеи считают, что патенты тормозят развитие технологий и создают препятствия для свободного распространения инноваций.
Всемирная неделя сетчатки глаза
Хотя это не конкретный праздник, а целая неделя, включающая 24 сентября, она посвящена профилактике и лечению заболеваний сетчатки. Цель кампании – повысить осведомленность общества о проблемах зрения и поощрить людей к регулярным проверкам у офтальмолога.
Исторические события 24 сентября
- 1852 год – происходит первый полет на дирижабле с паровым двигателем от француза Анри Жиффара;
- 1869 год – на американском рынке происходит паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами (так называемая, "черная пятница");
- 1960 год – в США спускают на воду первый атомный авианосец "Энтерпрайз";
- 1989 год – папа Иоанн Павел II публично приносит извинения Галилею и вернул ему "право быть законным сыном церкви";
- 1993 год – Минюст Украины регистрирует Организацию Украинских Националистов (ОУН), ее глава – последний Президент Украины в экзиле М. Плавюк;
- 1995 год – Украина отклоняет предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и Россией;
- 1998 год – в Лионе (Франция) впервые проводят операцию по трансплантации руки человеку;
- 2004 год – во время президентской избирательной кампании в Украине в Ивано-Франковске совершают "яичное покушение" на Виктора Януковича.
Кто родился 24 сентября
- 714 – Пипин III Короткий, франкский король, основатель династии Каролингов.
- 1749 – Хосе де Рибас, первый градоначальник Одессы, русский адмирал каталонского происхождения.
- 1801 – Михаил Остроградский, украинский математик и механик.
- 1884 – Гуго Шмайссер, конструктор пехотного оружия.
- 1894 – Роман Купчинский, украинский поэт, прозаик, журналист, композитор, критик, общественный деятель.
- 1896 – Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.
- 1905 – Северо Очоа, испано-американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1959 года.
- 1936 – Виталий Юречко, украинский поэт, детский писатель, прозаик, переводчик, журналист.
- 1941 – Линда Маккартни, фотограф, музыкант, активистка вегетарианского движения и движения за гуманное обращение с животными, первая жена Пола Маккартни.
В этот день умерли:
- 1054 – Герман из Райхенау, немецкий монах-бенедиктинец, историк, астроном, математик, поэт, теоретик и автор музыки.
- 1820 – Иван Срезневский, профессор красноречия, поэзии и славянских языков Харьковского университета, отец Измаила Срезневского, поэт-классицист, переводчик Овидия, Горация, ветхозаветной религиозной лирики (Псалмов, Песни песней).
- 1991 – Доктор Сюз, американский детский писатель и мультипликатор ("Как Гринч украл Рождество!").
- 2004 – Франсуаза Саган, французская писательница, выдающийся автор послевоенной французской литературы.
OBOZ.UA ранее писал об истории праздника День украинского казачества.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий