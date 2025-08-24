Какой праздник отмечают 24 августа: все об этом дне: все об этом дне

24 августа украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников – День Независимости. Именно в этот день 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости, которым было засвидетельствовано отделение от Советского Союза и подтвержден суверенитет государства.

В этот день православная церковь чтит память священномученика Евтихия. А в мире отмечают Всемирный день топлес, День Везувия, Международный день странной музыки, День понижения Плутона. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 24 августа

Церковный праздник

24 августа православная церковь чтит священномученика Евтихия. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и одним из первых христианских проповедников. Евтихий активно распространял Евангелие, за что подвергся гонениям и страданиям. Его казнили за веру.

В народных традициях этот день связывали со сбором урожая и подготовкой к осенним работам. Считалось, что 24 августа "лето встречается с осенью".

День Независимости Украины

Это главный государственный праздник нашей страны. 24 августа 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины.

1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан подтвердили свое стремление к независимости. Это не только официальный праздник, но и день памяти о борьбе за независимость, день единения и гордости за свою страну.

Всемирный день топлес (Go-Topless Day)

Отмечают во многих странах мира. Его цель – обратить внимание на вопрос равенства женщин и мужчин, в том числе на право одеваться так, как они считают нужным.

День Везувия

В этот день вспоминают одно из самых известных извержений вулкана Везувий в 79 году, которое уничтожило античные города Помпеи и Геркуланум. Событие стало символом опасности стихийной силы и одновременно важным уроком для историков и археологов.

Международный день странной музыки (Strange Music Day)

Его основал музыкант Патрик Грант. Идея праздника – слушать и открывать для себя "необычные" музыкальные стили, экспериментальные направления и те жанры, которые раньше казались странными.

День понижения Плутона

24 августа 2006 года Международный астрономический союз принял решение лишить Плутон статуса девятой планеты Солнечной системы. С тех пор он считается "карликовой планетой". Это решение вызвало немало дискуссий среди ученых и до сих пор остается символом того, как меняются представления человечества о космосе.

Исторические события 24 августа

79 – извержение Везувия. Города Помпеи, Геркуланум и Стабии погребены под вулканическим пеплом

410 – вестготы под руководством Алариха захватили и разграбили Рим.

1572 – Варфоломеевская ночь, бойня гугенотов в Королевстве Франция.

1741 – начало очередной русско-шведской войны.

1853 – выпущены первые картофельные чипсы.

1949 – вступил в силу договор о создании НАТО.

1968 – Франция провела первые испытания ядерного оружия.

1991 – Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины (День Независимости Украины).

1995 – выпущена Windows 95.

2006 – Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешел в разряд карликовых планет.

2022 – ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине, 25 погибших.

2023 – украинская ДРГ осуществила высадку в Крым.

Кто родился 24 августа

1899 – Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель.

1923 – Виктор Глушков, украинский и советский ученый, пионер компьютерной техники.

1928 – Левко Лукьяненко, украинский политик и общественный деятель

1957 – Стивен Фрай, британский комедийный актер, писатель, сценарист, телевизионный ведущий, режиссер.

1974 – Сергей Белоус, солдат ВСУ, участник российско-украинской войны. Погиб в бою под Георгиевкой. Герой Украины.

В этот день умерли

1680 – Фердинанд Боль, голландский живописец, рисовальщик и гравер.

1745 – Олекса Довбуш, предводитель повстанцев.

1979 – Анна Райч, самая известная немецкая авиаторка XX века, тест-пилот новейших летательных аппаратов, обладательница более сорока авиационных рекордов.

