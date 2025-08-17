Церковный календарь на сентябрь: новые даты праздников

В Украине продолжается постепенный переход на новый, новоюлианский календарь, который был официально одобрен Православной Церковью Украины и Украинской греко-католической церковью еще в 2023 году.

Видео дня

Это изменение коснулось всех неподвижных церковных праздников, переместив их на 13 дней раньше.

Согласно церковному календарю, сентябрь 2025 года будет богатым на знаковые религиозные события, которые верующие будут отмечать уже по новым датам.

Особое внимание стоит обратить на такие большие праздники, как Рождество Пресвятой Богородицы и день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Чтобы помочь верующим ориентироваться в новых датах, OBOZ.UA публикует полный церковный календарь на сентябрь.

Важные церковные праздники в сентябре 2025 года

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — великий двунадесятый праздник, который отмечают 8 сентября. Он посвящен рождению Матери Иисуса Христа от праведных родителей Иоакима и Анны в городе Назарете.

По церковному преданию, родители Пресвятой Девы долго не имели детей и дали обет посвятить ребенка на служение Богу. Рождение Марии стало началом осуществления Божьего плана спасения человечества. Праздник известен еще с IV века, когда царица Елена возвела храм в честь этого события. В богослужебных песнопениях Богородицу прославляют как Владычицу и Надежду, Мать Творца и Заступницу всех народов. По словам святых отцов, Рождество Девы Марии является началом радости, сменившей грусть праматери Евы. Этот праздник символизирует особое приближение Бога к людям и начало тайны Боговоплощения.

14 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из двунадесятых праздников Православной Церкви, который отмечают в память об обретении в IV веке Креста, на котором был распят Иисус Христос.

После разрушения Иерусалима в 70 году святые места были засыпаны, а святыня утрачена. В 326 году император Константин Великий вместе с матерью, царицей Еленой, отправился на Святую Землю, где во время раскопок возле Голгофы нашли три креста, гвозди и доску с надписью. Истинный Крест определили после исцеления тяжелобольной женщины, которая прикоснулась к нему. Патриарх Макарий торжественно поднял Крест для поклонения, и с тех пор это событие стало основой праздника. Части святыни сейчас хранятся в Иерусалиме и Киеве. Накануне праздника в храмах совершают вынесение Креста для поклонения, украшая его зеленью и цветами. В этот день православные христиане соблюдают строгий пост, вспоминая страдания Спасителя, через которые человечеству дарована вечная жизнь.

17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

17 сентября Православная Церковь чтит память мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии, живших во II веке во времена императора Адриана. София, имя которой означает "мудрость", воспитала трех дочерей в любви к Богу и пренебрежении к земным благам. Девочкам было всего 12, 10 и 9 лет, когда их вызвали к императору и требовали отречься от Христа и принести жертву языческой богине Артемиде.

Юные христианки остались непоколебимыми в вере, за что их подвергли жестоким пыткам: бросали в огонь, кипящую смолу, били, но Господь чудесно хранил их до времени казни. Всем троим была усечена голова, а мать заставили быть свидетельницей их мучений. Святая София похоронила дочерей, три дня молилась на их могиле и там упокоилась. Мощи святых хранятся во французском Эльзасе, в церкви Эшо. Их подвиг напоминает христианам о важности сохранения в сердце веры, надежды и любви, а также мудрости и терпения в испытаниях.

Полный календарь церковных праздников на сентябрь 2025 года

1 сентября — преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона.

— преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона. 2 сентября — мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

— мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. 3 сентября — священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия; преподобного Феоктиста Палестинского, сподника Евфимия Великого.

— священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия; преподобного Феоктиста Палестинского, сподника Евфимия Великого. 4 сентября — иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"; священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы; пророка Моисея Боговидца.

— иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"; священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы; пророка Моисея Боговидца. 5 сентября — пророка Захарии и праведной Елисаветы; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; убиение благоверного князя Глеба.

— пророка Захарии и праведной Елисаветы; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; убиение благоверного князя Глеба. 6 сентября — воспоминание чуда Архистратига Михаила; мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.

— воспоминание чуда Архистратига Михаила; мучеников Евдоксия, Зинона и Макария. 7 сентября — предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы; мученика Созонта Помпеольского; преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.

— предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы; мученика Созонта Помпеольского; преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца. 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери.

— Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери. 9 сентября — праведных Богоотцев Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского; обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

— праведных Богоотцев Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского; обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. 10 сентября — мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; преподобного Павла Послушного, Печерского.

— мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; преподобного Павла Послушного, Печерского. 11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской Младшей; преподобного Силуана Афонского.

— преподобной Феодоры Александрийской Младшей; преподобного Силуана Афонского. 12 сентября — священномученика Автонома Италийского, епископа.

— священномученика Автонома Италийского, епископа. 13 сентября — память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; священномученика Корнилия Сотника.

14 сентября — Воздвижение Креста Господня; представление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

— Воздвижение Креста Господня; представление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 15 сентября — великомученика Никиты Готфского.

— великомученика Никиты Готфского. 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.

— великомученицы Евфимии Всехвальной. 17 сентября — мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

— мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 18 сентября — Молченской иконы Божией Матери.

— Молченской иконы Божией Матери. 19 сентября — благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

— благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. 20 сентября — великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта; мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев.

— великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта; мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев. 21 сентября — апостола от 70-ти Кодрата.

— апостола от 70-ти Кодрата. 22 сентября — пророка Ионы.

— пророка Ионы. 23 сентября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

— зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 24 сентября — первомученицы равноапостольной Теклы.

— первомученицы равноапостольной Теклы. 25 сентября — преподобной Ефросинии Александрийской.

— преподобной Ефросинии Александрийской. 26 сентября — преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

— преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 27 сентября — мученика Каллистрата и жены его; апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.

— мученика Каллистрата и жены его; апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины. 28 сентября — преподобного Харитона Исповедника.

— преподобного Харитона Исповедника. 29 сентября — преподобного Кириака Отшельника.

— преподобного Кириака Отшельника. 30 сентября — священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении; святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новой дате Покрова 2025.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.