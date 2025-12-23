Какой праздник отмечают 23 декабря в Украине: все об этом дне
23 декабря в Украине и мире – это уникальный день, сочетающий в себе глубокое духовное наследие, важные государственные праздники и знаковые исторические события. Сегодня мы чтим мужество военнослужащих оперативного контроля и войск специальной связи, которые стоят на страже безопасности нашего государства.
В то же время церковный календарь напоминает о несокрушимой вере десяти критских мучеников, чей подвиг в III веке стал символом духовной силы для миллионов христиан. Эта дата также зафиксировала в истории моменты признания независимости Украины мировым сообществом и судьбоносные решения об отказе от внеблокового статуса.
От основания Научного общества имени Шевченко до первого полета легендарного самолета "Илья Муромец" — каждое событие этого дня подчеркивает величие украинского пути и мирового прогресса. OBOZ.UA предлагает подробнее узнать о традициях, событиях и об именинниках этого декабрьского дня.
Праздники в Украине и мире
- Федулов день
- День пфеффернуссе (Pfeffernusse Day)
- День рождественского киномарафона (National Christmas Movie Marathon Day)
- День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи)
- Праздник человеческого света (День внутреннего света)
Церковный праздник сегодня
23 декабря церковь чтит память десяти святых мучеников Критских: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Эти святые пострадали за веру во Христа в III веке во время гонений императора Декия.
В течение тридцати дней их подвергали жестоким пыткам и публичным издевательствам, однако они стойко отказались принести жертву языческим идолам. Мужество и терпение десяти критских мучеников настолько поразили свидетелей казни, что многие из присутствующих обратились в христианство. Праздник напоминает верующим о несокрушимости духа и важности единства в вере даже перед лицом смертельной опасности.
События 23 декабря
- 1583 — В торжественных условиях Папа Римский Климентий VIII формально принял украинскую православную церковь под свою власть.
- 1846 — Братья Джордж и Майкл Боинги основали компанию по выпуску велосипедов, которая сейчас занимается авиастроением и авиаперевозками.
- 1873 — Основано Научное общество имени Шевченко.
- 1913 — Состоялся первый полет самолета И.Сикорского "Илья Муромец".
- 1947 — 1 января в СССР объявили выходным днем.
- 1947 — В Bell Laboratories американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор. Впоследствии они получили Нобелевскую премию.
- 1953 — родилась Романова Мария Владимировна — глава Российского императорского дома (2009 год).
- 1954 — Первая успешная пересадка почки в мире, Рональд Херрик пожертвовал почку своему брату-близнецу Ричарду.
- 1968 — Американские астронавты Борман, Ловелл и Андерс стали первыми людьми, достигшими орбиты Луны.
- 1972 — Манагуа, столица Никарагуа, разрушена землетрясением мощностью 6,5 балла. Погибло более 10 тысяч человек.
- 1972 — Через 73 дня после авиакатастрофы самолета рейса 571 Air Force в Андах было спасено 16 жертв той аварии.
- 1983 — Жанн Саве стала первой женщиной, назначенной генерал-губернатором Канады.
- 1986 — В Москву после 7-летней ссылки в Горьком вернулся академик-диссидент Андрей Сахаров.
- 1990 — На всенародном референдуме 88 % граждан Словении проголосовали за независимость страны от Югославии.
- 1991 — Независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика. Установлены дипломатические отношения с Казахстаном.
- 1995 — В Индии во время новогодних празднований в результате пожара в Дабвали в огне погибли 540 человек, в том числе 170 детей.
- 2014 — Верховная Рада проголосовала за отказ от внеблокового статуса Украины.
- 2015 — российские хакеры совершили кибератаку на энергетические компании Украины.
Кто из известных людей родился в этот день
- 1573 — Джованни Баттиста Креспи, итальянской художник эпохи раннего барокко, скульптор и архитектор.
- 1743 — Ипполит Богданович, поэт, издатель, переводчик. Выпускник Киево-Могилянской академии.
- 1790 — Жан-Франсуа Шампольон, французский историк-ориенталист, лингвист. Признанный основатель египтологии, которому удалось расшифровать иероглифы.
- 1878 — Степан Тимошенко, украинский, американский и немецкий ученый. Отец теоретической механики. Основоположник теории прочности материалов, теории упругости и колебаний.
- 1882 — Адам Коцко, общественный деятель, борец за украинский университет во Львове. Убит польским шовинистом во время студенческих выступлений 01.07.1910.
- 1924 — Михаил Водяной (Вассерман), артист оперетты, руководитель Одесского театра музыкальной комедии, который теперь носит его имя, народный артист СССР.
- 1925 — Пьер Береговуа, французский премьер-министр украинского происхождения.
- 1934 — Наталья Фатеева, актриса театра и кино (Зоя в фильме "Три плюс два", дочь профессора Мальцева в "Джентльменах удачи", Ирина Соболевская в "Место встречи изменить нельзя").
- 1950 — Висенте Дель Боске, испанский футболист (полузащитник) и тренер. С 2008-го — тренер национальной сборной Испании.
- 1964 — Эдди Веддер, американский музыкант и соучредитель группы Pearl Jam.
- 1968 — Карла Бруни, итало-французская модель, поп-певица, жена президента Франции Николя Саркози.
- 1968 — Мануэль Ривера-Ортис, американский фотограф.
- 1979 — Скотт Гомес, американский хоккеист.
- 1999 — Максим Лях, солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (посмертно).
- 2002 — Финн Вулфгард, канадский актер и музыкант.
Именины 23 декабря
Василий, Давид, Иван, Макар, Павел.
