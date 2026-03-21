Какой праздник отмечают 21 марта в Украине: все об этом дне

21 марта в календаре объединяет немало событий, праздников и памятных дат – от духовных традиций до международных инициатив. В этот день верующие чтят память святого Иакова Катанского и отмечают родительскую поминальную субботу четвертой недели Великого поста.

В то же время в мире 21 марта посвящено поэзии, лесам, цветам, культуре, науке и многим другим темам, что делает эту дату насыщенной и символической.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день татуировки (World Tattoo Day)

Родительская поминальная суббота

Всемирный день поэзии

Всемирный день вермута (World Vermouth Day)

Международный день спортивных автогонок (International Sports Car Racing Day)

День квилтинга

Всемирный день домашнего хозяйства

Всемирный день посадки растений (World Planting Day)

Всемирный день гипнородов (World HypnoBirthing Day)

День старинной музыки (Early Music Day)

Всемирный день древесины (World Wood Day)

Международный день цвета (International Colour Day)

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Навруз

Международный день кукольника

Всемирный день человека с синдромом Дауна

Международный день лесов

Церковный праздник 21 марта

День чествования памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского). Святой Иаков жил в VIII веке, во времена жестоких гонений на христиан со стороны иконоборцев. Будучи епископом города Катания на Сицилии, он прославился как ревностный защитник веры и почитатель святых икон. За свою непоколебимость Иаков подвергся многочисленным пыткам, заключениям и изгнанию, однако до конца дней оставался верным церковным догматам, за что был канонизирован как святой исповедник.

Родительскаяпоминальная суббота четвертой недели поста. Это третья и завершающая родительская суббота в течение Святой Четыредесятницы. Церковь установила эти дни специально для того, чтобы верующие могли вознести молитвы за своих усопших родных.

События этого дня

630 — византийский император Ираклий отбил у сасанидов крест Иисуса Христа и вернул его в Иерусалим

1804 — введен в действие Кодекс Наполеона.

1844 — начало отсчета календаря бахаи.

1871 — Отто фон Бисмарк стал первым Канцлером Германии.

1884 — во Франции по инициативе Вальдека-Руссо отменен запрет на создание профсоюзов, действовавший с 1791.

1918 — немецкая армия начала операцию "Михаэль" - первую стадию Весеннего наступления.

1919 — была провозглашена Венгерская Советская Республика.

1921 — продразверстку в РСФСР заменено продналогом: начало НЭПа, который заменил собой военный коммунизм.

1925 — в штате Теннесси было официально запрещено преподавать теорию эволюции.

1925 — в опере Монте-Карло состоялась премьерная постановка оперы-балета "Дитя и чары" Мориса Равеля.

1927 — в Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты".

1935 — по требованию Реза Шах Пахлави иностранные государства начали называть Персию Ираном.

1945 — во время ошибочного налета союзнических ВВС на школу в Копенгагене погибли 125 гражданских датчан, в том числе 86 школьников.

1945 — Вторая мировая война: британские войска освободили Мандалай.

1960 — южноафриканские полицейские открыли огонь по чернокожим демонстрантам, протестовавшим против политики апартеида.

1961 — дала нефть первая скважина в Мегионе (Самотлорское месторождение), открытая Фарманом Салмановым. Началось развитие западносибирского нефтегаза.

1961 — состоялся первый концерт группы The Beatles (Ливерпуль, The Cavern Club).

1963 — закрыта тюрьма Алькатрас.

1965 — запущен космический аппарат "Рейнджер-9".

1968 — состоялось сражение у Караме.

1970 — был впервые отмечен День Земли.

1970 — состоялся первый San Diego Comic-Con, который теперь – один из крупнейших фестивалей поп-культуры.

1980 — президент США Джимми Картер призвал к бойкоту Олимпийских игр в Москве.

1989 — самолет Boeing 707-349C упал на жилые дома совершая посадку в аэропорту Сан-Паулу-Гуарульюс.

1990 — Намибия стала независимой от Южной Африки.

2014 — курсанты Академии военно-морских сил в оккупированном Севастополе отказались выходить на российское "торжественное построение".

2022 — самолет Boeing 737-89P авиакомпании "China Eastern Airlines" разбился в горах Гуанси-Чжуанского автономного района, 132 человека умерло.

Именинники 21 марта

Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

