Какой праздник отмечают 21 марта в Украине: все об этом дне
21 марта в календаре объединяет немало событий, праздников и памятных дат – от духовных традиций до международных инициатив. В этот день верующие чтят память святого Иакова Катанского и отмечают родительскую поминальную субботу четвертой недели Великого поста.
В то же время в мире 21 марта посвящено поэзии, лесам, цветам, культуре, науке и многим другим темам, что делает эту дату насыщенной и символической.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день татуировки (World Tattoo Day)
- Родительская поминальная суббота
- Всемирный день поэзии
- Всемирный день вермута (World Vermouth Day)
- Международный день спортивных автогонок (International Sports Car Racing Day)
- День квилтинга
- Всемирный день домашнего хозяйства
- Всемирный день посадки растений (World Planting Day)
- Всемирный день гипнородов (World HypnoBirthing Day)
- День старинной музыки (Early Music Day)
- Всемирный день древесины (World Wood Day)
- Международный день цвета (International Colour Day)
- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
- Навруз
- Международный день кукольника
- Всемирный день человека с синдромом Дауна
- Международный день лесов
Церковный праздник 21 марта
День чествования памяти преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского). Святой Иаков жил в VIII веке, во времена жестоких гонений на христиан со стороны иконоборцев. Будучи епископом города Катания на Сицилии, он прославился как ревностный защитник веры и почитатель святых икон. За свою непоколебимость Иаков подвергся многочисленным пыткам, заключениям и изгнанию, однако до конца дней оставался верным церковным догматам, за что был канонизирован как святой исповедник.
Родительскаяпоминальная суббота четвертой недели поста. Это третья и завершающая родительская суббота в течение Святой Четыредесятницы. Церковь установила эти дни специально для того, чтобы верующие могли вознести молитвы за своих усопших родных.
События этого дня
- 630 — византийский император Ираклий отбил у сасанидов крест Иисуса Христа и вернул его в Иерусалим
- 1804 — введен в действие Кодекс Наполеона.
- 1844 — начало отсчета календаря бахаи.
- 1871 — Отто фон Бисмарк стал первым Канцлером Германии.
- 1884 — во Франции по инициативе Вальдека-Руссо отменен запрет на создание профсоюзов, действовавший с 1791.
- 1918 — немецкая армия начала операцию "Михаэль" - первую стадию Весеннего наступления.
- 1919 — была провозглашена Венгерская Советская Республика.
- 1921 — продразверстку в РСФСР заменено продналогом: начало НЭПа, который заменил собой военный коммунизм.
- 1925 — в штате Теннесси было официально запрещено преподавать теорию эволюции.
- 1925 — в опере Монте-Карло состоялась премьерная постановка оперы-балета "Дитя и чары" Мориса Равеля.
- 1927 — в Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты".
- 1935 — по требованию Реза Шах Пахлави иностранные государства начали называть Персию Ираном.
- 1945 — во время ошибочного налета союзнических ВВС на школу в Копенгагене погибли 125 гражданских датчан, в том числе 86 школьников.
- 1945 — Вторая мировая война: британские войска освободили Мандалай.
- 1960 — южноафриканские полицейские открыли огонь по чернокожим демонстрантам, протестовавшим против политики апартеида.
- 1961 — дала нефть первая скважина в Мегионе (Самотлорское месторождение), открытая Фарманом Салмановым. Началось развитие западносибирского нефтегаза.
- 1961 — состоялся первый концерт группы The Beatles (Ливерпуль, The Cavern Club).
- 1963 — закрыта тюрьма Алькатрас.
- 1965 — запущен космический аппарат "Рейнджер-9".
- 1968 — состоялось сражение у Караме.
- 1970 — был впервые отмечен День Земли.
- 1970 — состоялся первый San Diego Comic-Con, который теперь – один из крупнейших фестивалей поп-культуры.
- 1980 — президент США Джимми Картер призвал к бойкоту Олимпийских игр в Москве.
- 1989 — самолет Boeing 707-349C упал на жилые дома совершая посадку в аэропорту Сан-Паулу-Гуарульюс.
- 1990 — Намибия стала независимой от Южной Африки.
- 2014 — курсанты Академии военно-морских сил в оккупированном Севастополе отказались выходить на российское "торжественное построение".
- 2022 — самолет Boeing 737-89P авиакомпании "China Eastern Airlines" разбился в горах Гуанси-Чжуанского автономного района, 132 человека умерло.
Именинники 21 марта
Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.
