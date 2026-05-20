Какой праздник отмечают 20 мая: все об этом дне

На 20 мая приходится сразу несколько церковных, украинских профессиональных, памятных и международных дат. В этот день верующие чтят мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В Украине также вспоминают героев, которые боролись и борются за независимость.

В мире отмечают Всемирный день пчел, Международный день клинических испытаний, Всемирный день продукта, Международный день красных кед, Всемирный день аутоиммунного артрита, Международный день поддержки клиентов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 20 мая

Церковный праздник

20 мая верующие чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Это день церковной памяти святых, которые почитаются как пример стойкости в вере, мужества и духовной преданности. В такие дни верующие традиционно молятся святым, вспоминают их подвиг и просят поддержки в жизненных испытаниях.

День украинских героев

20 мая в Украине отмечают День украинских героев. Это памятная дата, посвященная всем, кто боролся и борется за свободу, независимость и государственность Украины. В этот день вспоминают воинов разных поколений, борцов за украинскую идею, защитников страны, добровольцев, военных и гражданских, которые внесли весомый вклад в борьбу за Украину.

День банковских работников Украины

Также 20 мая отмечают День банковских работников Украины. Это профессиональный праздник специалистов банковской сферы, которые обеспечивают работу финансовой системы, обслуживание клиентов, платежи, кредиты, депозиты и другие финансовые услуги. Праздник является поводом отметить важность стабильной банковской системы для экономики страны.

Всемирный день пчел

Всемирный день пчел призван напомнить о важной роли пчел и других опылителей в природе и сельском хозяйстве. Пчелы помогают опылять растения, от которых зависит продовольственная безопасность и биоразнообразие. Этот день также привлекает внимание к проблеме уменьшения популяций пчел, использования пестицидов и необходимости защиты окружающей среды.

Международный день клинических испытаний

20 мая отмечают Международный день клинических испытаний. Эта дата посвящена исследователям, врачам, пациентам и всем специалистам, которые участвуют в разработке и проверке новых методов лечения. Клинические испытания помогают определять эффективность и безопасность лекарств, вакцин и медицинских технологий.

Всемирный день продукта

Всемирный день продукта посвящен людям, которые создают, развивают и совершенствуют продукты – от цифровых сервисов до физических товаров. Это день продакт-менеджеров, дизайнеров, аналитиков, разработчиков, маркетологов и других специалистов, которые работают над тем, чтобы продукт был полезным, понятным и нужным пользователям.

Международный день красных кед

Международный день красных кед имеет символический характер и связан с привлечением внимания к пищевым аллергиям и опасным аллергическим реакциям. Красная обувь стала узнаваемым знаком поддержки людей, которые живут с серьезными аллергиями. Этот день напоминает о важности внимательного отношения к составу продуктов, безопасности питания и своевременной помощи.

Всемирный день аутоиммунного артрита

Всемирный день аутоиммунного артрита посвящен повышению осведомленности об аутоиммунных заболеваниях суставов. Речь идет о состояниях, когда иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма, вызывая боль, воспаление, скованность и усталость. Этот день призван поддержать пациентов, распространить информацию о ранней диагностике и важности лечения.

Международный день поддержки клиентов

Международный день поддержки клиентов отмечает работу специалистов, которые ежедневно помогают людям решать проблемы с товарами, сервисами и услугами. Это праздник работников служб поддержки, операторов, консультантов, менеджеров клиентского сервиса и всех, кто отвечает за коммуникацию с клиентами. День подчеркивает важность качественного сервиса, терпения, внимательности и человечности в работе с людьми.

Знаменательные исторические события 20 мая

1873 – Леви Штраус выпустил на рынок голубые джинсы.

1875 – в Париже 17 государств подписали Метрическую конвенцию по внедрению единой метрической системы.

1944 – немецкие офицеры пытались совершить покушение на Адольфа Гитлера.

1983 – в журнале Science вышла статья об открытии вируса иммунодефицита человека, вызывающего СПИД.

1985 – Израиль освободил 1150 заключенных в обмен на освобождение трех последних израильских солдат, которых удерживали палестинцы.

1991 – Верховный Совет СССР принял решение об упрощении выезда советских граждан за границу.

2005 – состоялся дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале – мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого "Путники", которая получила "Золотую пальмовую ветвь".

2009 – в Стамбуле "Шахтер" (Донецк) переиграл "Вердер" (Бремен) со счетом 2:1, став обладателем последнего в истории Кубка УЕФА.

2019 – Зеленский заменил Петра Порошенко на посту президента Украины.

2022 – Россия оккупировала Мариуполь.

2023 – Россия оккупировала руины Бахмута.

