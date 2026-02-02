Какой праздник отмечают 2 февраля: церковный календарь

Второе февраля в украинском календаре – это день величественных духовных смыслов и удивительных исторических парадоксов. Главным событием даты является Сретение Господне, которое символизирует встречу Бога с человечеством и приход в мир обещанного Спасителя.

Наряду с религиозными торжествами мир отмечает знаменитый День сурка и Всемирный день водно-болотных угодий, подчеркивая нашу связь с природой. История этого дня поражает масштабами: от основания будущего Нью-Йорка до первых шагов в кино легендарного Чарли Чаплина.

Праздники в Украине и мире

Праздники в Украине и мире

Всемирный день страуса (World Ostrich Day)

Всемирный день водно-болотных угодий

Всемирный день гавайской гитары (World Ukulele Day)

День сурка

Всемирный день богопосвященной жизни (World Day for Consecrated Life)

День осведомленности о ревматоидном артрите

День ездовых собак (Sled Dog Day)

День самообновления (Self Renewal Day)

Церковный праздник 2 февраля

Сретение Господне, которое отмечают 2 февраля, является одним из двенадцати важнейших церковных праздников в христианской традиции и символизирует встречу Бога с человечеством. По Священному Писанию, в этот день праведный Симеон в Иерусалимском храме узнал в младенце Иисусе Христе обещанного Спасителя. В память об этом событии в храмах совершается особое богослужение, а верующие придерживаются устоявшихся духовных обычаев и наставлений.

События 2 февраля

962 — Оттон стал первым императором Священной Римской империи из Саксонской династии.

1274 — во Флоренции произошла первая встреча Данте и Беатриче, чей образ на протяжении всей жизни вдохновлял создателя "Божественной комедии".

1536 — на западном берегу реки Ла-Плата, к югу от реки Парана, испанский конкистадор Педро Мендоза основал город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины.

1556 — в Центральном Китае (провинции Шаньси, Шэньси и Хэнань) произошло самое масштабное из всех зарегистрированных на планете землетрясений — погибло около 820 тысяч человек.

1558 — основание Йенского университета.

1653 — поселок Новый Амстердам получил статус города. Сегодня он известен как Нью-Йорк.

1656 — освящен Кафедральный собор Мехико, один из крупнейших и древнейших в Латинской Америке.

1676 — Иоанн III коронован как Король Речи Посполитой.

1823 — в Венеции состоялась премьера оперы Россини "Семирамида"

1841 — первое упоминание о "Дне Сурка".

1848 — подписан договор Гвадалупе-Идальго, по которому заканчивалась Американо-мексиканская война, а Мексика уступала Штатам 1,36 млн км² территории в обмен на 15 млн долларов.

1852 — в Лондоне на Флит-стрит открылся первый общественный туалет.

1863 — Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен.

1870 — агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создала всемирную информационную сеть.

1892 — в Намеоки (Иллинойс, США) состоялась самая длинная в истории встреча по боксу (между Гарри Шарпом и Фрэнком Кросби).

1912 — Фредерик Лоу прыгнул с парашютом со статуи Свободы.

1913 — в Нью-Йорке открыт Grand Central Terminal, крупнейший железнодорожный вокзал мира.1914 — вышел в прокат первый фильм с Чарли Чаплином, "Зарабатывая на жизнь".

1920 — на Бродвее состоялась премьера пьесы Юджина О'Нила "За горизонтом" (Пулитцеровская премия по драматургии).

1922 — в Париже в день 40-летия автора тиражом 1000 экземпляров опубликован роман Джеймса Джойса "Улисс".

1924 — Великобритания установила дипломатические отношения с Советским Союзом.

1932 — нарком снабжения СССР Анастас Микоян издал приказ о создании постоянного запаса хлеба в Закавказье в количестве 2 млн пудов пшеницы и 2 млн пудов кукурузы за счет Украины и Кубани — предтеча Голодомора в Украине и на Кубани.

1935 — впервые в судебной практике использован детектор лжи (Портедж, Висконсин).

1940 — состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры.

1943 — завершилась одна из ключевых битв Второй мировой войны. Советские войска нанесли поражение немецким войскам под Сталинградом

1945 — диверсионно-разведывательная группа УПА взорвала блокпост железнодорожной станции "Тисменищаны" и каркас деревянного моста на участке Калуш — Рожнятов, Станиславской области. Повреждена линия связи

1959 — гибель туристической группы Дятлова на Северном Урале, породившая многочисленные версии.

1970 — в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва.

1986 — в Индии состоялась встреча Папы Римского Иоанна Павла II с Далай-ламой.

1999 — на переднем фасаде универмага "Украина" в Киеве вывесили самую большую в мире (на то время) наружную рекламу — панно шампуня "Органикс" (126,5×17 м).

2009 — в Зимбабве прошла деноминация зимбабвийского доллара по курсу 1 000 000 000 000 000 : 1.

2024 - начался 21-й Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе, (Катар).

Именинники 2 февраля

Василий.

