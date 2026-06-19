Какой праздник отмечают 19 июня в Украине: все об этом дне

19 июня в Украине по церковному календарю почитают апостола Иуду, брата Господня по плоти. В этот день также отмечается несколько светских и международных праздников, среди которых День фермера в Украине, Международный день коробки и Всемирный день медленных прогулок.

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Особое значение имеет Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, который напоминает о защите пострадавших и ответственности за военные преступления. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 июня

Церковный праздник

19 июня в церковном календаре – день памяти апостола Иуды, брата Господня по плоти. Его не следует путать с Иудой Искариотом, который предал Христа. Апостол Иуда был одним из ближайших последователей христианского учения и проповедовал веру среди людей.

В христианской традиции апостола Иуду почитают как проповедника, призывавшего к верности Богу, духовной стойкости и праведной жизни. Его послание напоминает о важности веры, ответственности за собственные поступки и умении противостоять лжи.

День фермера в Украине

19 июня в Украине отмечают День фермера. Это профессиональный праздник людей, которые работают в сельском хозяйстве, выращивают зерновые, овощи, фрукты, занимаются животноводством и обеспечивают страну продовольствием.

Фермерский труд требует выдержки, знаний, ответственности и постоянной работы, которая часто зависит от погоды, экономических условий и сезонных рисков. Для Украины, где аграрная сфера имеет большое значение, этот праздник является особенно важным.

Международный день коробки

19 июня также отмечают Международный день коробки. Это неофициальный, но интересный праздник, посвященный обычной вещи, без которой трудно представить переезды, доставку, хранение вещей и даже подарки.

Этот день часто проходит в легкой и шутливой атмосфере, но в то же время напоминает, насколько важными могут быть простые предметы в повседневной жизни.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

19 июня отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Эта дата имеет серьезное гуманитарное значение и призвана привлечь внимание к преступлениям, которые происходят во время войн, вооруженных конфликтов и оккупации.

Этот день напоминает о необходимости поддержки пострадавших, документирования преступлений, наказания виновных и создания безопасных условий для тех, кто пережил насилие. Для Украины эта дата имеет особенно болезненное значение из-за войны и преступлений, совершенных против гражданских лиц.

Всемирный день медленных прогулок

19 июня отмечается Всемирный день медленных прогулок. Это необычная дата, которая призывает замедлиться, отложить спешку и позволить себе внимательнее замечать мир вокруг.

Медленная прогулка – это не о скорости или спортивном результате, а о спокойствии, восстановлении сил и возможности побыть в моменте. Она помогает снизить напряжение, изменить ритм дня и дать отдых мыслям.

Этот день можно провести в парке, у водоема, в городе или на природе. Главное – не спешить, не пытаться все успеть и позволить себе простой, но полезный отдых.

Исторические события 19 июня

1862 г. – в США отменено рабство.

1925 – в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых просторов.

1968 г. – Совет Безопасности ООН принял резолюцию о гарантиях безопасности государств, не обладающих ядерным оружием.

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