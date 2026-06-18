Какой праздник отмечают 18 июня в Украине: все об этом дне

18 июня по церковному календарю почитают святого мученика Леонтия. В Украине сегодня отмечают День участкового офицера полиции.

Видео дня

В мире же на 18 июня приходится Международный день пикника, Международный день суши и Международный день борьбы с языком вражды. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 18 июня

Церковный праздник

18 июня в церковном календаре – день памяти святого мученика Леонтия. Он относится к раннехристианским святым, которых почитают за твердость в вере, мужество и готовность не отречься от своих убеждений даже перед угрозой смерти.

Святой Леонтий считается примером духовной стойкости. Его жизнь напоминает верующим о силе веры, верности христианскому учению и способности человека оставаться честным перед Богом и собственной совестью в сложные времена.

В этот день верующие могут обращаться к святому мученику Леонтию с молитвами об укреплении веры, мужестве, внутреннем спокойствии и выдержке. Также эта дата подходит для размышлений о собственных поступках, ответственности и отношении к ближним.

День участкового офицера полиции в Украине

18 июня в Украине отмечают День участкового офицера полиции. Это профессиональный праздник людей, которые ежедневно работают непосредственно с общинами, реагируют на обращения граждан, помогают поддерживать порядок и часто первыми сталкиваются с бытовыми конфликтами, правонарушениями и сложными жизненными ситуациями.

Международный день паники

18 июня также отмечают Международный день паники. Несмотря на необычное название, эта дата скорее имеет иронический и психологический смысл. Она напоминает о важности эмоционального состояния, умении распознавать тревогу и не игнорировать собственные переживания.

Паника может возникать в моменты сильного стресса, неопределенности или опасности. Поэтому этот день можно воспринимать как повод остановиться, оценить свое состояние, позаботиться об отдыхе и не стесняться просить поддержки, если она нужна.

Всемирный день тапас

18 июня отмечается Всемирный день тапас. Тапас – это небольшие закуски, которые являются важной частью испанской гастрономической культуры. Их подают к напиткам, во время встреч с друзьями или как часть неспешного ужина.

Тапас могут быть очень разными: от оливок, сыра и хамона до морепродуктов, овощных блюд, мини-бутербродов и горячих закусок. Главная идея этой традиции – не только еда, но и общение, спокойный ритм и возможность разделить блюда с другими.

Международный день пикника

Международный день пикника – еще один праздник 18 июня. Он посвящен простому, но очень приятному способу провести время на природе. Пикник ассоциируется с отдыхом, легкой едой, прогулками, общением и возможностью побыть вдали от повседневной суеты.

В этот день можно устроить небольшую встречу в парке, у водоема, на даче или даже во дворе. Главное – создать спокойную атмосферу, взять с собой что-нибудь вкусное и провести время с близкими.

Международный день суши

18 июня отмечают Международный день суши. Этот праздник посвящен одному из самых известных японских блюд, которое давно стало популярным во всем мире. Суши ценят за сочетание риса, рыбы, морепродуктов, овощей, водорослей и соусов.

В разных странах суши приобрели свои вариации, но основная идея осталась неизменной – баланс вкуса, текстуры и подачи. Этот день –ихороший повод попробовать любимые роллы или узнать больше о японской кухне.

Международный день борьбы с языком вражды

18 июня также отмечается Международный день борьбы с языком вражды. Эта дата призвана напомнить об опасности высказываний, унижающих людей из-за их происхождения, национальности, языка, религии, пола, взглядов или других признаков.

Язык вражды может усугублять конфликты, распространять дискриминацию и провоцировать насилие. Поэтому этот день важен не только для международных организаций или правозащитников, но и для каждого человека, который пользуется публичным пространством, соцсетями или медиа.

Исторические события 18 июня

1782 г. – в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство (была казнена Анна Гельди).

1939 г. – в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт памятник ему.

1991 г. – Верховная Рада УССР приняла постановление о праздновании Дня независимости Украины 24 августа.

1996 г. – Украину приняли в состав Конференции по разоружению.

2000 г. – Львовский городской совет ввел запрет на трансляцию в общественных местах русскоязычных песен.

2023 г. – катастрофа батискафа "Титан" в Атлантическом океане.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о мистических обрядах на праздник Ивана Купала, в которые верили наши предки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.