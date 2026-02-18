Какой праздник отмечают 18 февраля в Украине: все об этом дне

18 февраля – это день, в котором удивительным образом соединились вера, наука, исторические изломы и необычные международные инициативы. Эта дата напоминает о событиях, повлиявших на судьбы целых народов, а также об открытиях, которые изменили представление человечества о Вселенной.

Видео дня

В Украине в этот день чествуют выдающегося христианского святителя, обращаясь в молитвах за мудростью и защитой. В то же время в мире отмечают сразу несколько нестандартных праздников – от научных до символических. Чем особенное 18 февраля и какие смыслы скрывает этот день – рассказывает OBOZ.UA.

Праздники в Украине и мире

День Плутона

Международный день батарейки (International Battery Day)

День независимости Гамбии

День благодарности большому пальцу (Thumb Appreciation Day)

Церковный праздник 18 февраля

Сегодня верующие чтят память святителя Льва I, папы Римского, который вошел в историю как мудрый миротворец и защитник православной веры от ересей.

Он прославился своим мужеством, когда лично убедил вождя гуннов Аттилу отказаться от разрушения Рима, спасая тысячи жизней. В этот день в молитвах просят об укреплении веры, мудрости в принятии решений и защите от вражеских нападений.

События 18 февраля

1386 — брак Великого князя литовского Владислава Ягайло с 12-летней Ядвигой, дочерью Людовика I Великого (Венгерского), завершил оформление польско-литовской унии

1839 — Полоцкий собор1885 — впервые опубликованы "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена.

1930 — американский ученый Клайд Томбо обнаружил 9-ю планету Солнечной системы — Плутон. Сообщение об этом было сделано 13 марта.

1932 — в ходе интервенции в Маньчжурию Японская империя провозглашает создание государства-сателлита Маньчжоу-го.

1943 — в своей самой известной речи Йозеф Геббельс призвал немецкий народ к "тотальной войне".

1954 — в Лос-Анджелесе Рональд Габбард основал Церковь сайентологии.

1960 - открылись VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли, (США).

1965 — Гамбия стала независимым государством.1968 — в состав группы "Pink Floyd" вошел Дэвид Гилмор, он заменил Сида Баретта.

1978 — песня "Hotel California" группы "Eagles" получила "Грэмми" как "Запись года".

1978 — на Гавайях проведены первые соревнования Ironman (триатлон).1979 — впервые за много веков в Сахаре выпал снег.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой.

.2009 - открылась XXIV Зимняя Универсиада в Харбине, (Китай).

2014 — в Украине началось противостояние на Майдане Независимости в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибло более 80 человек.

2015 — Парламент Молдовы проголосовал за новое правительство во главе с Кириллом Габуричем.

Именинники 18 февраля

Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.

OBOZ.UA писал ранее, как отмечать Сырную неделю на Масленицу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.