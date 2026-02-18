Какой праздник отмечают 18 февраля в Украине: все об этом дне
18 февраля – это день, в котором удивительным образом соединились вера, наука, исторические изломы и необычные международные инициативы. Эта дата напоминает о событиях, повлиявших на судьбы целых народов, а также об открытиях, которые изменили представление человечества о Вселенной.
В Украине в этот день чествуют выдающегося христианского святителя, обращаясь в молитвах за мудростью и защитой. В то же время в мире отмечают сразу несколько нестандартных праздников – от научных до символических. Чем особенное 18 февраля и какие смыслы скрывает этот день – рассказывает OBOZ.UA.
Праздники в Украине и мире
- День Плутона
- Международный день батарейки (International Battery Day)
- День независимости Гамбии
- День благодарности большому пальцу (Thumb Appreciation Day)
Церковный праздник 18 февраля
Сегодня верующие чтят память святителя Льва I, папы Римского, который вошел в историю как мудрый миротворец и защитник православной веры от ересей.
Он прославился своим мужеством, когда лично убедил вождя гуннов Аттилу отказаться от разрушения Рима, спасая тысячи жизней. В этот день в молитвах просят об укреплении веры, мудрости в принятии решений и защите от вражеских нападений.
События 18 февраля
- 1386 — брак Великого князя литовского Владислава Ягайло с 12-летней Ядвигой, дочерью Людовика I Великого (Венгерского), завершил оформление польско-литовской унии
- 1839 — Полоцкий собор1885 — впервые опубликованы "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена.
- 1930 — американский ученый Клайд Томбо обнаружил 9-ю планету Солнечной системы — Плутон. Сообщение об этом было сделано 13 марта.
- 1932 — в ходе интервенции в Маньчжурию Японская империя провозглашает создание государства-сателлита Маньчжоу-го.
- 1943 — в своей самой известной речи Йозеф Геббельс призвал немецкий народ к "тотальной войне".
- 1954 — в Лос-Анджелесе Рональд Габбард основал Церковь сайентологии.
- 1960 - открылись VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли, (США).
- 1965 — Гамбия стала независимым государством.1968 — в состав группы "Pink Floyd" вошел Дэвид Гилмор, он заменил Сида Баретта.
- 1978 — песня "Hotel California" группы "Eagles" получила "Грэмми" как "Запись года".
- 1978 — на Гавайях проведены первые соревнования Ironman (триатлон).1979 — впервые за много веков в Сахаре выпал снег.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой.
- .2009 - открылась XXIV Зимняя Универсиада в Харбине, (Китай).
- 2014 — в Украине началось противостояние на Майдане Независимости в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибло более 80 человек.
- 2015 — Парламент Молдовы проголосовал за новое правительство во главе с Кириллом Габуричем.
Именинники 18 февраля
Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.
