Какой праздник отмечают 17 января: все об этом дне

17 января – это день, когда мир балансирует между серьезной историей и неожиданными современными традициями. Именно в этот день более четырехсот лет назад мир впервые увидел легендарного "Дон Кихота" Сервантеса, а сегодня человечество официально позволяет себе расслабиться, отмечая День отказа от новогодних обещаний.

Это дата удивительных контрастов: пока гурманы празднуют Всемирный день пиццы, юные изобретатели готовятся покорять мир своими идеями, а верующие чтят память Антония Великого, основателя отшельнического монашества.

В 2026 году 17 января приходится на субботу, обещая быть насыщенным на события.От открытия первого университета на востоке Украины в Харькове до громкого выхода альбома "The Beatles " – история этого дня запечатлела в себе как великие научные прорывы, так и курьезные изобретения вроде смывного бачка.

Узнайте, почему этот день так важен для именинников Антонов, какие народные приметы помогут спрогнозировать весну и какие международные праздники стоит отметить именно сегодня в подробном обзоре OBOZ.UA.

Праздники в Украине и мире

  • Международный день канатной дороги
  • День детских изобретений
  • Всемирный день пиццы (World Pizza Day)
  • День отказа от новогодних обещаний (Ditch New Year's Resolutions Day)
  • Международный день "Мы не сломлены" (International We Are Not Broken Day)
  • Международный день наставничества
  • Антонов день

Церковный праздник

День памяти святого преподобного Антония Великого.

События этого дня

  • 730 — на силенции, совете сенаторов и высшего духовенства в Константинополе, византийский император Лев III Исавр объявил поклонение иконам преступлением.
  • 1209 — открыт университет в Кембридже.
  • 1558 — началась Ливонская война.
  • 1562 — Сен-Жерменский эдикт Карла IX регламентировал правовое положение гугенотов, способствуя веротерпимости во Франции.
  • 1595 — французский король Генрих Наваррский объявил войну Испании.
  • 1605 — впервые опубликован роман Сервантеса "Дон Кихот".
  • 1734 — Август III коронован как Король Речи Посполитой.
  • 1805 — в Харькове открыт первый на востоке Украины университет.
  • 1861 — запатентован смывной туалетный бачок. Томас Креппер запатентовал биде.
  • 1904 — состоялась премьера пьесы Чехова "Вишневый сад".
  • Команда Скотта на Южном полюсе 18 января 1912 года.
  • 1912 — члены экспедиции Роберта Скотта достигли Южного полюса (вторыми после экспедиции Руала Амундсена).
  • 1920 — вступила в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, которая внедряла Сухой закон.
  • 1921 — в Вене создан Украинский свободный университет, вскоре переведенный в Прагу.
  • 1944 — началась битва при Монте-Кассино, в результате которой союзные войска овладели Римом.
  • 1945 — Варшава освобождена от немецкой оккупации.
  • 1949 — в США начался судебный процесс над лидерами коммунистической партии США.
  • 1961 — американский президент Д. Эйзенхауэр первым сформулировал понятие "военно-промышленный комплекс".
  • 1963 — совершил первый полет британский легкий многоцелевой самолет Short SC.7 Skyvan.
  • 1966 — в Испании в результате катастрофы бомбардировщика США было потеряно 4 водородные бомбы (две упали на поля и заразили радиацией сотни гектаров, а две — в море).
  • 1969 — "The Beatles" выпустили пластинку "Yellow Submarine" (англ. "Желтая подводная лодка").
  • 1991 — началась операция "Буря в пустыне" — массированные бомбардировки иракской инфраструктуры как часть военной операции в Персидском заливе 1990-1991 годов.
  • 1991 — Ирак выпустил в направлении Израиля и Саудовской Аравии 7 ракет "СКАД", чтобы спровоцировать арабо-израильский конфликт.
  • 1991 — в Симферополе состоялся митинг солидарности с Балтийскими странами, которые боролись за свою независимость.
  • 1992 — Республика Экваториальная Гвинея признала независимость Украины.
  • 1992 — Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией.
  • 2000 — режим талибов Афганистана заявил о признании им независимости Чечни.
  • 2007 — открылась 23 Зимняя Универсиада в Турине, (Италия).
  • 2010 — состоялся первый тур выборов Президента Украины (второй — 7 февраля).

Именинники 17 января

Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина.

