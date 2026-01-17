Какой праздник отмечают 17 января: все об этом дне

17 января – это день, когда мир балансирует между серьезной историей и неожиданными современными традициями. Именно в этот день более четырехсот лет назад мир впервые увидел легендарного "Дон Кихота" Сервантеса, а сегодня человечество официально позволяет себе расслабиться, отмечая День отказа от новогодних обещаний.

Это дата удивительных контрастов: пока гурманы празднуют Всемирный день пиццы, юные изобретатели готовятся покорять мир своими идеями, а верующие чтят память Антония Великого, основателя отшельнического монашества.

В 2026 году 17 января приходится на субботу, обещая быть насыщенным на события.От открытия первого университета на востоке Украины в Харькове до громкого выхода альбома "The Beatles " – история этого дня запечатлела в себе как великие научные прорывы, так и курьезные изобретения вроде смывного бачка.

Узнайте, почему этот день так важен для именинников Антонов, какие народные приметы помогут спрогнозировать весну и какие международные праздники стоит отметить именно сегодня в подробном обзоре OBOZ.UA.

Праздники в Украине и мире

Международный день канатной дороги

День детских изобретений

Всемирный день пиццы (World Pizza Day)

День отказа от новогодних обещаний (Ditch New Year's Resolutions Day)

Международный день "Мы не сломлены" (International We Are Not Broken Day)

Международный день наставничества

Антонов день

Церковный праздник

День памяти святого преподобного Антония Великого.

События этого дня

730 — на силенции, совете сенаторов и высшего духовенства в Константинополе, византийский император Лев III Исавр объявил поклонение иконам преступлением.

1209 — открыт университет в Кембридже.

1558 — началась Ливонская война.

1562 — Сен-Жерменский эдикт Карла IX регламентировал правовое положение гугенотов, способствуя веротерпимости во Франции.

1595 — французский король Генрих Наваррский объявил войну Испании.

1605 — впервые опубликован роман Сервантеса "Дон Кихот".

1734 — Август III коронован как Король Речи Посполитой.

1805 — в Харькове открыт первый на востоке Украины университет.

1861 — запатентован смывной туалетный бачок. Томас Креппер запатентовал биде.

1904 — состоялась премьера пьесы Чехова "Вишневый сад".

Команда Скотта на Южном полюсе 18 января 1912 года.

1912 — члены экспедиции Роберта Скотта достигли Южного полюса (вторыми после экспедиции Руала Амундсена).

1920 — вступила в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, которая внедряла Сухой закон.

1921 — в Вене создан Украинский свободный университет, вскоре переведенный в Прагу.

1944 — началась битва при Монте-Кассино, в результате которой союзные войска овладели Римом.

1945 — Варшава освобождена от немецкой оккупации.

1949 — в США начался судебный процесс над лидерами коммунистической партии США.

1961 — американский президент Д. Эйзенхауэр первым сформулировал понятие "военно-промышленный комплекс".

1963 — совершил первый полет британский легкий многоцелевой самолет Short SC.7 Skyvan.

1966 — в Испании в результате катастрофы бомбардировщика США было потеряно 4 водородные бомбы (две упали на поля и заразили радиацией сотни гектаров, а две — в море).

1969 — "The Beatles" выпустили пластинку "Yellow Submarine" (англ. "Желтая подводная лодка").

1991 — началась операция "Буря в пустыне" — массированные бомбардировки иракской инфраструктуры как часть военной операции в Персидском заливе 1990-1991 годов.

1991 — Ирак выпустил в направлении Израиля и Саудовской Аравии 7 ракет "СКАД", чтобы спровоцировать арабо-израильский конфликт.

1991 — в Симферополе состоялся митинг солидарности с Балтийскими странами, которые боролись за свою независимость.

1992 — Республика Экваториальная Гвинея признала независимость Украины.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией.

2000 — режим талибов Афганистана заявил о признании им независимости Чечни.

2007 — открылась 23 Зимняя Универсиада в Турине, (Италия).

2010 — состоялся первый тур выборов Президента Украины (второй — 7 февраля).

Именинники 17 января

Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина.

