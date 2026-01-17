Какой праздник отмечают 17 января: все об этом дне
17 января – это день, когда мир балансирует между серьезной историей и неожиданными современными традициями. Именно в этот день более четырехсот лет назад мир впервые увидел легендарного "Дон Кихота" Сервантеса, а сегодня человечество официально позволяет себе расслабиться, отмечая День отказа от новогодних обещаний.
Это дата удивительных контрастов: пока гурманы празднуют Всемирный день пиццы, юные изобретатели готовятся покорять мир своими идеями, а верующие чтят память Антония Великого, основателя отшельнического монашества.
В 2026 году 17 января приходится на субботу, обещая быть насыщенным на события.От открытия первого университета на востоке Украины в Харькове до громкого выхода альбома "The Beatles " – история этого дня запечатлела в себе как великие научные прорывы, так и курьезные изобретения вроде смывного бачка.
Узнайте, почему этот день так важен для именинников Антонов, какие народные приметы помогут спрогнозировать весну и какие международные праздники стоит отметить именно сегодня в подробном обзоре OBOZ.UA.
Праздники в Украине и мире
- Международный день канатной дороги
- День детских изобретений
- Всемирный день пиццы (World Pizza Day)
- День отказа от новогодних обещаний (Ditch New Year's Resolutions Day)
- Международный день "Мы не сломлены" (International We Are Not Broken Day)
- Международный день наставничества
- Антонов день
Церковный праздник
День памяти святого преподобного Антония Великого.
События этого дня
- 730 — на силенции, совете сенаторов и высшего духовенства в Константинополе, византийский император Лев III Исавр объявил поклонение иконам преступлением.
- 1209 — открыт университет в Кембридже.
- 1558 — началась Ливонская война.
- 1562 — Сен-Жерменский эдикт Карла IX регламентировал правовое положение гугенотов, способствуя веротерпимости во Франции.
- 1595 — французский король Генрих Наваррский объявил войну Испании.
- 1605 — впервые опубликован роман Сервантеса "Дон Кихот".
- 1734 — Август III коронован как Король Речи Посполитой.
- 1805 — в Харькове открыт первый на востоке Украины университет.
- 1861 — запатентован смывной туалетный бачок. Томас Креппер запатентовал биде.
- 1904 — состоялась премьера пьесы Чехова "Вишневый сад".
- Команда Скотта на Южном полюсе 18 января 1912 года.
- 1912 — члены экспедиции Роберта Скотта достигли Южного полюса (вторыми после экспедиции Руала Амундсена).
- 1920 — вступила в силу Восемнадцатая поправка к Конституции США, которая внедряла Сухой закон.
- 1921 — в Вене создан Украинский свободный университет, вскоре переведенный в Прагу.
- 1944 — началась битва при Монте-Кассино, в результате которой союзные войска овладели Римом.
- 1945 — Варшава освобождена от немецкой оккупации.
- 1949 — в США начался судебный процесс над лидерами коммунистической партии США.
- 1961 — американский президент Д. Эйзенхауэр первым сформулировал понятие "военно-промышленный комплекс".
- 1963 — совершил первый полет британский легкий многоцелевой самолет Short SC.7 Skyvan.
- 1966 — в Испании в результате катастрофы бомбардировщика США было потеряно 4 водородные бомбы (две упали на поля и заразили радиацией сотни гектаров, а две — в море).
- 1969 — "The Beatles" выпустили пластинку "Yellow Submarine" (англ. "Желтая подводная лодка").
- 1991 — началась операция "Буря в пустыне" — массированные бомбардировки иракской инфраструктуры как часть военной операции в Персидском заливе 1990-1991 годов.
- 1991 — Ирак выпустил в направлении Израиля и Саудовской Аравии 7 ракет "СКАД", чтобы спровоцировать арабо-израильский конфликт.
- 1991 — в Симферополе состоялся митинг солидарности с Балтийскими странами, которые боролись за свою независимость.
- 1992 — Республика Экваториальная Гвинея признала независимость Украины.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией.
- 2000 — режим талибов Афганистана заявил о признании им независимости Чечни.
- 2007 — открылась 23 Зимняя Универсиада в Турине, (Италия).
- 2010 — состоялся первый тур выборов Президента Украины (второй — 7 февраля).
Именинники 17 января
Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Антонина.
