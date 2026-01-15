Китайский Новый год еще не начался: когда празднуют

Китайский Новый год часто воспринимают как событие с фиксированной датой, но на самом деле это не так. В отличие от григорианского календаря, его начало каждый год приходится на разный день. Именно поэтому в конце зимы многие с удивлением узнают, что праздник еще не наступил.

Китайский Новый год – целая система традиций, символов и ритуалов. OBOZ.UA рассказывает, когда в 2026 году отмечают этот праздник.

Когда празднуют Китайский Новый год

В 2026 году Китайский Новый год начнется 17 февраля. Именно в этот день по традиционному китайскому летоисчислению наступит 4723 год. Празднование продлится около двух недель и завершится 3 марта 2026 года, во время Праздника фонарей.

Этот период является одним из важнейших в культурной жизни Китая и многих других стран Восточной Азии. Для миллионов людей это время семейного единения, обновления и символического прощания с прошлым.

Почему дата Китайского Нового года меняется

Дата Китайского Нового года определяется лунно-солнечным календарем, а не привычным нам солнечным. Праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое в 2025 году состоялось 21 декабря.

Именно поэтому начало нового года может колебаться в промежутке от 21 января до 21 февраля.

История Китайского Нового года

Точная дата возникновения Китайского Нового года неизвестна. Некоторые исследователи связывают его появление с эпохой династии Шан, примерно XIV веком до нашей эры. В древности этот праздник был тесно связан с аграрным циклом и приходом весны, поэтому и получил название Праздника весны.

С праздником связано много легенд. По одной из них, в начале каждого года появлялось чудовище Нянь, которое нападало на поселения. Люди заметили, что оно боится громких звуков, яркого света и красного цвета. Именно отсюда происходят традиции фейерверков, громких празднований и красных украшений, которые до сих пор остаются неотъемлемой частью Нового года.

Особое место в праздничной символике занимает дракон – олицетворение силы, мудрости и успеха. Танцы дракона стали одним из самых узнаваемых элементов торжеств и кульминацией многих уличных праздников.

Традиции празднования Китайского Нового года

Китайский Новый год в первую очередь является семейным праздником. Накануне родственники собираются за праздничным столом, где подают блюда с особым символическим значением. Пельмени ассоциируются с достатком, лапша – с долголетием, а рыба – с богатством и благополучием.

Не менее важной является подготовка к празднику. Перед Новым годом дома тщательно убирают, веря, что таким образом очищают дом от неудач и открывают путь новому счастью. После этого жилье украшают красными фонариками, бумажными узорами и пожеланиями благополучия.

Традиционным подарком являются деньги в красных конвертах, которые дарят детям и младшим членам семьи как символ удачи и защиты. Праздничные дни сопровождаются массовыми фестивалями, парадами, танцами и фейерверками.

