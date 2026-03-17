Какой праздник отмечают 17 марта: все об этом дне
17 марта — это дата, когда календарь буквально оживает, предлагая нам палитру от древних народных примет до событий, изменивших современный миропорядок. Именно сегодня в Украине поздравляют специалистов мобилизационной работы, чей труд является невидимым, но прочным фундаментом нашей устойчивости, тогда как мир празднует день социальной работы и вспоминает судьбоносные исторические вехи.
От испытания легендарного танка Т-34 в Харькове до ордера на арест агрессора в Гааге — этот день учит нас, что справедливость и прогресс всегда идут бок о бок со временем. Пока природа празднует окончательное пробуждение весны, мы вспоминаем выдающуюся Голду Меир и первые шаги медицины в спасении человеческих жизней.
17 марта приглашает нас не только заглянуть в прошлое, но и почувствовать ритм настоящего, где каждое событие — это еще одна ступенька к большим изменениям.
Праздники в Украине и мире
- День мобилизационного работника в Украине
- Теплого Алексея
- День Святого Патрика
- Всемирный день социальной работы
Церковный праздник сегодня
17 марта Православная церковь чтит память преподобного Алексия, человека Божьего, который покинул знатную семью и богатство в Риме, избрав путь строгого аскетизма, молитвы и служения бедным. В течение многих лет он жил в неизвестности возле храма, став образцом смирения и непоколебимой веры, из-за чего в народной традиции этот день называют "Теплого Алексея", приветствуя настоящий приход весны.
События этого дня
- 45 до н. э. — состоялась битва при Мунде между войсками республиканцев и Цезаря в Римской республике.
- 1238 — войска монгольского хана Батыя выступили в поход на Новгород.
- 1521 — Фернан Магеллан открыл Филиппины.
- 1674 — Иван Самойлович провозглашен гетманом "обоих берегов Днепра".
- 1804 — в Веймаре состоялась премьера драмы Фридриха Шиллера "Вильгельм Телль".
- 1830 — в Варшаве состоялся дебют Фредерика Шопена.
- 1845 — англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный бинт.
- 1861 — объединение Италии. В этот день провозглашено Итальянское Королевство с Виктором Эмануилом II как первым итальянским королем (Рим и Венеция тогда еще не входили в состав нового государства).
- 1861 — во всех церквях Российской империи начали зачитывать крестьянам Манифест "О даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта" (об отмене крепостного права).
- 1899 — астроном Уильям Генри Пикеринг открыл новый спутник Сатурна - Феба.
- 1899 — опубликовано классическую неаполитанскую песню O Sole Mio!
- 1917 — в Киеве создали Украинскую Центральную Раду.
- 1917 — в Петербурге украинская делегация во главе с А. Лотоцким встретилась с премьер-министром России графом Львовым. Принят меморандум (украинские требования: введение украинского языка в государственных учреждениях Украины и освобождение пленных галичан и буковинцев).
- 1920 — большевики уничтожили Кубанскую Народную Республику.
- 1921 — в Польше принята первая с момента провозглашения независимости Конституция.
- 1922 — в Варшаве подписан договор между Польшей, Латвией, Эстонией и Финляндией.
- 1930 — Американского мафиози Аль Капоне выпустили на свободу из-за того, что не смогли доказать совершенные им преступления.
- 1937 — в СССР приняли закон, лишивший крестьян свободы передвижения.
- 1938 — правительство Польши выдвинуло Литве ультиматум о немедленном установлении дипломатических отношений.
- 1939 — в Карпатах на Верецком перевале поляки расстреляли от 500 до 600 пленных сечевиков, переданных им венграми.
- 1940 — в СССР испытали первый танк Т-34, разработанный конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183.
- 1941 — в Вашингтоне была торжественно открыта Национальная галерея искусства.
- 1943 — Трагедия села Ремель — одно из крупнейших военных преступлений на территории Украины.
- 1945 — под руководством генерала Павла Шандрука образован Украинский Национальный Комитет, политико-общественный центр, который отстаивал перед немецкими властями украинские интересы.
- 1948 — Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция подписали Брюссельский пакт — предшественник Западноевропейского Союза (WEU).
- 1950 — в США объявлено об открытии 98-го химического элемента — калифорнию.
- 1951 — Украинская Повстанческая Армия (УПА) призвала США помочь ей в борьбе с СССР.
- 1958 — США запустили спутник "Венгард-1" - первый спутник с питанием от солнечных батарей.
- 1959 — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) бежал из Тибета в Индию (в результате подавления восстания тибетцев китайскими завоевателями).
- 1960 — в Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры.
- 1966 — американская субмарина Олвин (Alvin) нашла в Средиземном море (у берегов Испании) пропавшую американскую водородную бомбу.
- 1966 — запустили первый спутник с космодрома Плесецк (возле Архангельска).
- 1968 — в штате Юта (США) при таинственных обстоятельствах погибло несколько тысяч овец.
- 1972 — в Киеве создали Институт книги и книгопечатания.
- 1973 — был открыт обновленный Лондонский мост.
- 1980 — английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.
- 1991 — на референдуме в СССР 77,85% населения проголосовало за сохранение Союза.
- 1992 — образованы Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
- 1992 — на референдуме в Южно-Африканской Республике большинство людей проголосовало за окончание политики апартеида.
- 1995 — Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "Об Автономной Республике Крым", подтверждающий отсутствие должности "президента Крыма".
- 1995 — впервые в эфир вышел Художественный канал Территория А на телеканале ICTV.
- 1999 — из Международного Олимпийского Комитета исключены 6 его членов, обвиненных во взяточничестве при определении мест проведения Олимпиад.
- 1999 — началось производство автомобиля ЗАЗ-1103 Славута.
- 2000 — в Уганде около тысячи членов религиозной секты "Заповеди Божьи" сожгли себя в своей церкви.
- 2011 — Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1973 по Гражданской войне в Ливии.
- 2014 — ЕС ввел первые санкции против России в связи с аннексией Крыма.
- 2016 — был создан регион Сирийский Курдистан.
- 2023 — Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.
Именинники 17 марта
Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.
