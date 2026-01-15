Какой праздник отмечают 15 января: церковный календарь

15 января — дата, в которой переплетаются духовное наследие, светские праздники и знаковые события мировой истории. В этот день церковный календарь вспоминает фигуры, ставшие символами смирения, самопожертвования и глубокой веры.

Видео дня

В то же время в разных странах мира отмечают необычные и даже символические праздники — от дня рождения Википедии до гастрономических дат.

Календарь событий 15 января охватывает как переломные исторические моменты, так и современные достижения человечества. OBOZ.UA рассказывает, чем особенный этот день и какие события и имена с ним связаны.

Праздники в Украине и мире

День клубничного мороженого (Strawberry Ice Cream Day)

День бублика (Bagel Day)

День рождения Википедии

День Управления государственной охраны Украины

Международный день признания в Хорватии

День Alpha Kappa Alpha

День сока фреш (Fresh Squeezed Juice Day)

День шляпы (Hat Day)

День Комбучи (Kombucha Day или National Booch Day) в США

Церковный праздник 15 января

15 января церковь чтит память преподобного Павла Фивейского, который считается первым христианским отшельником. Также почитается преподобный Иоанн Кущник.

Святой Павел прожил в египетской пустыне 91 год в молитве и одиночестве, став примером для будущих основателей монашества. Иоанн Ку щник известен своим подвигом самоотречения: он тайно вернулся в родительский дом и жил как нищий в шалаше у ворот, не открывая своего происхождения до самой смерти ради смирения.

События этого дня

69 — Отон стал римским императором.

1559 — коронация английской королевы Елизаветы I, последней из династии Тюдоров.

1700 — Петр I велел дворянам сменить длинную и неудобную одежду на европейские костюмы.

1776 — во Львове вышел первый экземпляр "Gazette de Leopol", первого известного периодического издания на территории Украины.

1790 — во Франции введено новое административное деление. Страну разделяют на 83 департамента.

1797 — Джон Этерингтон из Лондона впервые в Великобритании начал продажу в своем магазине нового типа головного убора — цилиндра.

1892 — в газете "Triangle" в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые обнародовал 13 правил ее проведения.

1907 — доктор Ли де Форест, признанный в мире как "отец радио и дед телевидения", запатентовал триелектродную вакуумную трубку, устройство, которое позволило превратить радио в практически используемое устройство передачи голоса и музыки.

1919 — после провала вооруженного коммунистического восстания в Берлине правительственные войска схватили и без суда казнили инициаторов восстания, основателей немецкой Компартии 48-летних Карла Либкнехта и Розу Люксембург.

1939 — в СССР внедрили трудовые книжки для рабочих и служащих (ранее существовали в 1919-23).

1943 — в штате Вирджиния (США) завершили строительство Пентагона — крупнейшего офисного здания в мире, в котором базируется Министерство обороны США.

1945 — отделы НКВД штурмовали "бандеровскую столицу" — городок Космач. В ходе боя погиб командир дивизии ВВ НКВД Герой Советского Союза полковник М. Дергачев и 386 энкаведистов; Березовской сотней руководил Мирослав Симчич.

1967 — в "Лос-Анджелес Мемориал Колизеум" впервые разыгран Супербоул (финальная игра сезона в профессиональном американском футболе).

1970 — 28-летний полковник Муаммар Каддафи, который пришел к власти в Ливии в 1969 г. в результате военного переворота и свержения власти короля Идриса, провозглашен премьер-министром страны.

1986 — в советских газетах опубликовано заявление Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, в котором провозглашена "программа поэтапной ликвидации до 2000 года всех видов ядерных вооружений".

1992 — Бернерс-Ли Тим, "отец World Wide Web", выпустил веб-браузер — программу, которая дает возможность просматривать ресурсы интернета.

1992 — Европейское сообщество признало независимость Хорватии и Словении, бывших югославских республик, которые находились в федерации с 1918 года.

1992 — Президиумом Верховной Рады Украины утверждена музыкальная редакция Государственного гимна Украины, автором которой является Михаил Вербицкий.

1992 — Ямайка и Австрия признали независимость Украины.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Грецией.

1993 — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя (2137) серия "Санта-Барбары".

1994 — в результате проведенного в Туркменистане референдума полномочия главы республики Сапармурата Ниязова продлены с пяти до десяти лет.

1994 — при невыясненных обстоятельствах пропал без вести украинский политик Михаил Бойчишин.

2001 — Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер запустили Википедию как один англоязычный раздел на сайте www.wikipedia.com.

2006 — впервые президентом Чили стала женщина — Мишель Бачелет.

2009 — экипаж американского аэробуса А-320 смог спасти от гибели 146 пассажиров, посадив самолет с остановленными двигателями на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Именины 15 января

Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Елена.

OBOZ.UA предлагает вспомнить, почему СССР считается причастным к появлению двух Новых лет – "нового" и "старого".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий