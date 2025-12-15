Какой праздник отмечают 15 декабря в Украине: все об этом дне
Что общего между ароматом свежеиспеченного кекса, величием старинных крымских святых и сложными правовыми баталиями? Оказывается, все это объединяет 15 декабря — день, который наполнен как легкими и забавными мировыми праздниками, так и важными государственными и религиозными событиями.
Пока мир отмечает День ношения жемчуга и забавно празднует День кошачьих пастухов, в Украине эта дата имеет глубокое государственное и духовное значение, подчеркивая как нашу историю, так и современную правовую систему.
Праздники в Украине и мире
- День ношения жемчуга (National Wear Your Pearls Day)
- Национальный день кексов (National Cupcake Day)
- День образования организации ООН по охране окружающей среды (UNEP)
- День кошачьих пастухов (National Cat Herders Day)
- День чая
- День работников суда Украины
- День Заменгофа (Zamenhofa Tago)
Церковный праздник 14 декабря
Православная Церковь 15 декабря чтит память святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского. Этот святой был выдающимся деятелем VIII века, известным своей твердой верой и стойкостью в период иконоборчества. Святитель Стефан не побоялся выступить в защиту почитания святых образов, за что был подвергнут преследованиям и исповедническим страданиям, снискав большое уважение среди верующих.
В этот же день также происходит празднование Собора Крымских святых. Это особое чествование всех угодников Божиих, чья жизнь, подвиги и проповедническая деятельность были связаны с Крымской землей. Собор объединяет имена раннехристианских мучеников, святителей, преподобных и других подвижников, которые освятили полуостров своей праведностью.
События этого дня
- 533 — Византийский генерал Велизарий победил в битве при Тикамероне вандалов во главе с королем Гелимером.
- 1025 — Во время подготовки похода на Сицилию против арабов в возрасте около 69 лет умер Василий II Болгаробоец, византийский император (с 976 г.)
- 1640 — герцог Жуан Браганский вступил на португальский престол под именем Жуан IV.
- 1699 — Указом царя Петра I в Московии вместо летоисчисления от "сотворения мира" введен юлианский календарь; отсчет и празднование нового года перенесено с 1 сентября на 1 января.
- 1791 — в США введены в действие десять поправок к Конституции
- 1880 — Харьковское общество водоснабжения построило первый водопровод в Харькове
- 1915 — в американской газете New York Times выходит статья о геноциде армян в Османской империи
- 1917 — в Кишиневе провозглашена Молдавская Демократическая Республика.
- 1917 — Украинская Центральная Рада приняла закон о создании Генерального суда.
- 1932 — ЦК КП(б)У утвердил перечень 82 районов Украины, куда прекращалось поступление промышленных и продовольственных товаров за срыв планов хлебозаготовки (начало Голодомора);
- 1932 — В. Молотов и И. Сталин запретили осуществление украинизации на Дальнем Востоке, в Казахстане, Средней Азии, ЦЧО, чтобы исключить проникновение высланных "буржуазно-националистических элементов" в украинизированные районы, приказывают перевести украинские газеты и издания на русский язык.
- 1934 — в Киеве, в подвалах НКВД УССР (позже Октябрьский дворец), по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР были расстреляны 28 "членов" вымышленного чекистами "Объединение украинских националистов", среди которых — украинские писатели Дмитрий Фальковский, Григорий Косынка, Кость Буревий, Алексей Влызько, Иван Крушельницкий.
- 1939 — В Атланте состоялась премьера фильма Дэвида Селзника с участием актеров Вивьен Ли и Кларка Гейбла "Унесенные ветром", поставленного по роману лауреата Пулитцеровской премии Маргарет Митчелл. Лента получила 9 наград "Оскар"
- 1950 — в Брюсселе была подписана Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (с октября 1994 г. — Всемирная таможенная организация).
- 1961 — суд в Иерусалиме приговорил бывшего оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Эйхмана, руководившего "окончательным решением еврейского вопроса", к смертной казни.
- 1964 — В Канаде принят государственный флаг с кленовым листом.
- 1966 — французский астроном Одуэн Дольфюс открыл спутник Сатурна Янус, который раз в 4 года меняется орбитой со спутником Эпиметеем.
- 1970 — впервые осуществлена посадка космического аппарата с Земли на другую планету
- 1995 — Европейский суд вынес решение по так называемому "делу Босмана", которое вызвало переворот в футбольной трансферной политике.
- 2000 — В Украине окончательно прекратила работу Чернобыльская АЭС. Разрушенный в 1986 году реактор, содержавший 66 тонн расплавленного ядерного топлива и 37 тонн радиоактивной пыли, несмотря на построенный защитный "саркофаг", продолжал излучать радиацию
- 2000 — В знак протеста против политики президента Леонида Кучмы на главной площади Киева участниками акции "Украина без Кучмы" были установлены первые палатки.
- 2006 — первый испытательный полет новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II
- 2008 — Черногория официально подала заявку на вступление в Европейский Союз.
- 2009 — состоялся первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 787 Dreamliner
- 2018 — восстановлена автокефальная поместная Православная церковь Украины (образовалась 988)
Именинники 14 декабря
Николай, Филимон.
На OBOZ.UA вы узнаете, когда в Украине колядуют и щедруют.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.