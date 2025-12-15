Какой праздник отмечают 15 декабря в Украине: все об этом дне

Что общего между ароматом свежеиспеченного кекса, величием старинных крымских святых и сложными правовыми баталиями? Оказывается, все это объединяет 15 декабря — день, который наполнен как легкими и забавными мировыми праздниками, так и важными государственными и религиозными событиями.

Видео дня

Пока мир отмечает День ношения жемчуга и забавно празднует День кошачьих пастухов, в Украине эта дата имеет глубокое государственное и духовное значение, подчеркивая как нашу историю, так и современную правовую систему.

Праздники в Украине и мире

День ношения жемчуга (National Wear Your Pearls Day)

Национальный день кексов (National Cupcake Day)

День образования организации ООН по охране окружающей среды (UNEP)

День кошачьих пастухов (National Cat Herders Day)

День чая

День работников суда Украины

День Заменгофа (Zamenhofa Tago)

Церковный праздник 14 декабря

Православная Церковь 15 декабря чтит память святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского. Этот святой был выдающимся деятелем VIII века, известным своей твердой верой и стойкостью в период иконоборчества. Святитель Стефан не побоялся выступить в защиту почитания святых образов, за что был подвергнут преследованиям и исповедническим страданиям, снискав большое уважение среди верующих.

В этот же день также происходит празднование Собора Крымских святых. Это особое чествование всех угодников Божиих, чья жизнь, подвиги и проповедническая деятельность были связаны с Крымской землей. Собор объединяет имена раннехристианских мучеников, святителей, преподобных и других подвижников, которые освятили полуостров своей праведностью.

События этого дня

533 — Византийский генерал Велизарий победил в битве при Тикамероне вандалов во главе с королем Гелимером.

1025 — Во время подготовки похода на Сицилию против арабов в возрасте около 69 лет умер Василий II Болгаробоец, византийский император (с 976 г.)

1640 — герцог Жуан Браганский вступил на португальский престол под именем Жуан IV.

1699 — Указом царя Петра I в Московии вместо летоисчисления от "сотворения мира" введен юлианский календарь; отсчет и празднование нового года перенесено с 1 сентября на 1 января.

1791 — в США введены в действие десять поправок к Конституции

1880 — Харьковское общество водоснабжения построило первый водопровод в Харькове

1915 — в американской газете New York Times выходит статья о геноциде армян в Османской империи

1917 — в Кишиневе провозглашена Молдавская Демократическая Республика.

1917 — Украинская Центральная Рада приняла закон о создании Генерального суда.

1932 — ЦК КП(б)У утвердил перечень 82 районов Украины, куда прекращалось поступление промышленных и продовольственных товаров за срыв планов хлебозаготовки (начало Голодомора);

1932 — В. Молотов и И. Сталин запретили осуществление украинизации на Дальнем Востоке, в Казахстане, Средней Азии, ЦЧО, чтобы исключить проникновение высланных "буржуазно-националистических элементов" в украинизированные районы, приказывают перевести украинские газеты и издания на русский язык.

1934 — в Киеве, в подвалах НКВД УССР (позже Октябрьский дворец), по приговору выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР были расстреляны 28 "членов" вымышленного чекистами "Объединение украинских националистов", среди которых — украинские писатели Дмитрий Фальковский, Григорий Косынка, Кость Буревий, Алексей Влызько, Иван Крушельницкий.

1939 — В Атланте состоялась премьера фильма Дэвида Селзника с участием актеров Вивьен Ли и Кларка Гейбла "Унесенные ветром", поставленного по роману лауреата Пулитцеровской премии Маргарет Митчелл. Лента получила 9 наград "Оскар"

1950 — в Брюсселе была подписана Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (с октября 1994 г. — Всемирная таможенная организация).

1961 — суд в Иерусалиме приговорил бывшего оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Эйхмана, руководившего "окончательным решением еврейского вопроса", к смертной казни.

1964 — В Канаде принят государственный флаг с кленовым листом.

1966 — французский астроном Одуэн Дольфюс открыл спутник Сатурна Янус, который раз в 4 года меняется орбитой со спутником Эпиметеем.

1970 — впервые осуществлена посадка космического аппарата с Земли на другую планету

1995 — Европейский суд вынес решение по так называемому "делу Босмана", которое вызвало переворот в футбольной трансферной политике.

2000 — В Украине окончательно прекратила работу Чернобыльская АЭС. Разрушенный в 1986 году реактор, содержавший 66 тонн расплавленного ядерного топлива и 37 тонн радиоактивной пыли, несмотря на построенный защитный "саркофаг", продолжал излучать радиацию

2000 — В знак протеста против политики президента Леонида Кучмы на главной площади Киева участниками акции "Украина без Кучмы" были установлены первые палатки.

2006 — первый испытательный полет новейшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II

2008 — Черногория официально подала заявку на вступление в Европейский Союз.

2009 — состоялся первый испытательный полет новейшего самолета Boeing 787 Dreamliner

2018 — восстановлена автокефальная поместная Православная церковь Украины (образовалась 988)

Именинники 14 декабря

Николай, Филимон.

На OBOZ.UA вы узнаете, когда в Украине колядуют и щедруют.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.