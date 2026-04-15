Какой праздник отмечают 15 апреля: церковный календарь

Апрель продолжает удивлять нас насыщенностью событий, и 15 апреля не является исключением, сочетая в себе глубокие духовные традиции и знаковые исторические вехи. В Украине этот день проходит под знаком Светлой недели, когда каждая молитва полна особой пасхальной радости, а церковь вспоминает благоверного князя Мстислава Владимировича – строителя легендарных киевских храмов.

В то же время мировое сообщество обращает внимание на глобальные вызовы, отмечая День экологических знаний и поддерживая пациентов с диабетом. Для ценителей истории эта дата навсегда запечатлена ледяными водами Атлантики, где ровно 114 лет назад закончилась эпоха "непотопляемого" лайнера.

Балансируя между прошлым и настоящим, 15 апреля приглашает нас и к творчеству, ведь именно сегодня профессиональный праздник отмечают художники и работники уголовного розыска Украины.

Праздники в Украине и мире

Международный день биомедицинской лаборатории

Всемирный день аниме

День борьбы с сахарным диабетом 1 типа

Международный день микроволонтерства

Всемирный день искусства

День работников уголовного розыска в Украине

День памяти "Титаника"

День McDonald's

Международный день экологических знаний

Церковные праздники 15 апреля

Светлая среда – это третий день Пасхальной недели. В этот период отменяются все посты, а богослужения проводятся по пасхальному чину – с открытыми Царскими вратами в знак того, что путь к небу открыт для всех.

Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери – это одна из самых почитаемых святынь. По преданию, икону написал евангелист Лука на доске от стола, за которым трапезничало Святое Семейство. В XII веке она была принесена из Константинополя в Киев, а впоследствии установлена в Вышгороде. Считается покровительницей воинов и защитницей от захватчиков.

Чествование памяти благоверного великого князя Мстислава Владимировича. Это сын Владимира Мономаха, который правил в Киеве в XII веке.

Он прославился как справедливый правитель и храбрый воин, который укреплял Киевскую Русь и боролся против половцев. Мстислав построил много храмов, в частности церковь Федоровского монастыря и храм Богородицы Пирогощи на Подоле. За свое благочестие и заботу о церкви он был канонизирован.

События этого дня

1450 — в битве при Форминьи конетабль Франции Артур де Ришмон фактически уничтожил английскую армию в Нормандии.

1657 — Казацкая рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого к его сыну Юрию.

1729 — состоялась премьера оратории И. С. Баха "Страсти по Матфею".

1861 — началась первая сессия Галицкого сейма.

1874 — непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн и Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку.

1893 — Соломия Крушельницкая дебютировала на оперной сцене в постановке Гаэтано Доницетти "Фаворитка".

1912 — в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом затонул лайнер "Титаник".

1919 — в Советской России издан декрет "О лагерях принудительных работ", из которых впоследствии вырастет система ГУЛАГ.

1920 — в ходе I Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватили узловую станцию Вознесенск.

1940 — в Москве СССР и Японская империя подписали пакт о нейтралитете, а также заявление о нерушимости границ Монгольской Народной Республики и Манчжурского государства.

1943 — союзники создали объединенное командование морскими операциями в Средиземном море.

1948 — произошло первое военное столкновение между израильтянами и арабами.

1950 — МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях.

1952 — первый полет стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, одного из крупнейших самолетов своего времени.

1979 — самое разрушительное землетрясение в Черногории, тогдашней части Югославии.

1989 — в давке на стадионе Гиллсборо погибли 96 болельщиков ФК "Ливерпуль", 766 получили ранения.

1993 — президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявил о переходе туркменского языка с кириллицы на латиницу.

1994 — Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена.

2000 — на Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста.

2001 — свою первую победу в гонках "Формула-1" одержал младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, Ральф Шумахер.

2007 — премьера в Украине серии The Series Has Landed мультсериала Футурама.

2019 — пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Именинники 15 апреля

Андрей, Виктор, Леонид, Лукьян, Александр, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.

