Какой праздник отмечают 15 апреля: церковный календарь
Апрель продолжает удивлять нас насыщенностью событий, и 15 апреля не является исключением, сочетая в себе глубокие духовные традиции и знаковые исторические вехи. В Украине этот день проходит под знаком Светлой недели, когда каждая молитва полна особой пасхальной радости, а церковь вспоминает благоверного князя Мстислава Владимировича – строителя легендарных киевских храмов.
В то же время мировое сообщество обращает внимание на глобальные вызовы, отмечая День экологических знаний и поддерживая пациентов с диабетом. Для ценителей истории эта дата навсегда запечатлена ледяными водами Атлантики, где ровно 114 лет назад закончилась эпоха "непотопляемого" лайнера.
Балансируя между прошлым и настоящим, 15 апреля приглашает нас и к творчеству, ведь именно сегодня профессиональный праздник отмечают художники и работники уголовного розыска Украины.
Праздники в Украине и мире
- Международный день биомедицинской лаборатории
- Всемирный день аниме
- День борьбы с сахарным диабетом 1 типа
- Международный день микроволонтерства
- Всемирный день искусства
- День работников уголовного розыска в Украине
- День памяти "Титаника"
- День McDonald's
- Международный день экологических знаний
Церковные праздники 15 апреля
Светлая среда – это третий день Пасхальной недели. В этот период отменяются все посты, а богослужения проводятся по пасхальному чину – с открытыми Царскими вратами в знак того, что путь к небу открыт для всех.
Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери – это одна из самых почитаемых святынь. По преданию, икону написал евангелист Лука на доске от стола, за которым трапезничало Святое Семейство. В XII веке она была принесена из Константинополя в Киев, а впоследствии установлена в Вышгороде. Считается покровительницей воинов и защитницей от захватчиков.
Чествование памяти благоверного великого князя Мстислава Владимировича. Это сын Владимира Мономаха, который правил в Киеве в XII веке.
Он прославился как справедливый правитель и храбрый воин, который укреплял Киевскую Русь и боролся против половцев. Мстислав построил много храмов, в частности церковь Федоровского монастыря и храм Богородицы Пирогощи на Подоле. За свое благочестие и заботу о церкви он был канонизирован.
События этого дня
- 1450 — в битве при Форминьи конетабль Франции Артур де Ришмон фактически уничтожил английскую армию в Нормандии.
- 1657 — Казацкая рада в Чигирине утвердила наследственность при передаче гетманского звания от Богдана Хмельницкого к его сыну Юрию.
- 1729 — состоялась премьера оратории И. С. Баха "Страсти по Матфею".
- 1861 — началась первая сессия Галицкого сейма.
- 1874 — непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писарро, Сезанн и Дега открыли на бульваре Капуцинов свою собственную выставку.
- 1893 — Соломия Крушельницкая дебютировала на оперной сцене в постановке Гаэтано Доницетти "Фаворитка".
- 1912 — в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом затонул лайнер "Титаник".
- 1919 — в Советской России издан декрет "О лагерях принудительных работ", из которых впоследствии вырастет система ГУЛАГ.
- 1920 — в ходе I Зимнего похода Действующей армии УНР черные запорожцы захватили узловую станцию Вознесенск.
- 1940 — в Москве СССР и Японская империя подписали пакт о нейтралитете, а также заявление о нерушимости границ Монгольской Народной Республики и Манчжурского государства.
- 1943 — союзники создали объединенное командование морскими операциями в Средиземном море.
- 1948 — произошло первое военное столкновение между израильтянами и арабами.
- 1950 — МВД СССР приказало оставить выселенных из Западной Украины оуновцев навечно в спецпоселениях.
- 1952 — первый полет стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, одного из крупнейших самолетов своего времени.
- 1979 — самое разрушительное землетрясение в Черногории, тогдашней части Югославии.
- 1989 — в давке на стадионе Гиллсборо погибли 96 болельщиков ФК "Ливерпуль", 766 получили ранения.
- 1993 — президент Туркменистана Сапармурат Ниязов объявил о переходе туркменского языка с кириллицы на латиницу.
- 1994 — Украина вошла в экономический союз стран СНГ на правах ассоциированного члена.
- 2000 — на Северном полюсе приземлились 22 украинских парашютиста.
- 2001 — свою первую победу в гонках "Формула-1" одержал младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, Ральф Шумахер.
- 2007 — премьера в Украине серии The Series Has Landed мультсериала Футурама.
- 2019 — пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Именинники 15 апреля
Андрей, Виктор, Леонид, Лукьян, Александр, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.
