Какой праздник отмечают 13 мая: все об этом дне

13 мая сочетает в себе немало необычных праздников, важных исторических событий и церковных традиций. В этот день в мире говорят об инженерии будущего, чествуют специалистов по управлению зданиями, празднуют День хумуса, одуванчика и даже застежки-липучки.

Для верующих дата также имеет особое значение, ведь церковь вспоминает перенесение мощей мученика Макария Каневского. В истории 13 мая осталось немало знаковых событий – от первой "Формулы-1" до основания киевского "Динамо".

А еще в этот день родились и празднуют именины люди с именами Георгий, Александр и Макарий.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день управления объектами недвижимости

Всемирный день техники для будущего

Всемирный инженерный день IEEE

День рождения застежки-липучки

День лепрекона (Ирландия)

Международный день хумуса

Всемирный день одуванчика

День яблочного пирога

Церковный праздник 13 мая

13 мая верующие чтят перенесение мощей преподобного мученика Макария, архимандрита Каневского и игумена Пинского. Этот святой известен как выдающийся Переяславский чудотворец, чье молитвенное заступничество глубоко почитается в украинской церковной традиции.

События этого дня

1501 — Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад, в ходе которого выяснил, что Колумб открыл новый континент.

1830 — Эквадор вышел из состава Великой Колумбии и объявил себя независимой республикой.

1865 — в Одессе открыт третий в Украине университет — Новороссийский, сегодня — национальный университет имени Мечникова.

1909 — началась первая Джиро д'Италия.

1913 — состоялся полет первого в мире 4-моторного самолета "Русский витязь" конструкции киевлянина Игоря Сикорского. Вес самолета (около 5 тонн) был вчетверо больше веса крупнейшего в то время аэроплана.

1918 — советскому Наркомату продовольствия предоставлены чрезвычайные полномочия для реквизиции продуктов у крестьян

1918 — в США напечатаны почтовые марки с перевернутым изображением самолетов, которые стали коллекционной редкостью.

1927 — основан киевский футбольный клуб "Динамо".

1950 — в английском Сильверстоуне прошли первые гонки первого чемпионата "Формулы-1"

1958 — во Франции начался Майский кризис.

1963 — Кувейт стал 111-м государством, принятым в ООН.

1981 — на площади Святого Петра в Ватикане турецкий террорист Али Агджа тяжело ранил Папу Римского Иоанна Павла II.

1989 — около двух тысяч студентов объявили голодовку на пекинской площади Тяньаньмэнь, требуя проведения в Китае демократических реформ.

1990 — вышел первый номер газеты "Галичина" — первой в советское время демократической многотиражной газеты Ивано-Франковской области.

1991 — в Киеве прошел I Конгресс поляков, проживающих в Украине.

1991 — Винни Мандела, которая была женой президента ЮАР Нельсона Манделы, обвинена в похищении людей и пытках.

1992 — американские космонавты находились в открытом космосе 8 часов 29 минут (мировой рекорд), впервые в космос вышли сразу три космонавта.

2000 — взрыв 177 тонн фейерверков на складе в Энсхеде (Нидерланды), в результате которого погибли 23 человека, разрушено 400 домов.

2014 — пророссийские боевики во время боев за Славянск устроили засаду в окрестностях села Маячка. В результате нападения боевиков на колонну 95-й отдельной аэромобильной бригады погибли 7 украинских десантников.

2023 — взрывы на складах боеприпасов воинской части А3013 в селе Грузевица Хмельницкой области.

Именинники 13 мая

Георгий, Макарий, Александр.

По старому стилю: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков

