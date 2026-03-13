Какой праздник отмечают 13 марта по церковному календарю
13 марта — дата, которая сочетает церковные традиции, международные инициативы и важные исторические события. В этот день верующие чтят перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, известного своей преданностью православной вере.
В мире же 13 марта посвящено разным темам — от здоровья и культуры до необычных праздников. Какие события связаны с этой датой, что отмечают в разных странах и кто празднует именины – OBOZ.UA рассказывает далее.
Праздники в Украине и мире
- День драгоценностей (Jewel Day)
- Всемирный день осведомленности об эндометриозе
- Международный день победы каждой девушки
- День Кена (Ken Day)
- Всемирный день белого вина Рислинг
- День меховых наушников
Церковный праздник сегодня
13 марта Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, умершего в изгнании за свою преданность иконопочитанию. Через 19 лет после его упокоения нетленные мощи святителя были торжественно перенесены с острова Проконнис в Константинополь, что стало символом окончательной победы православия над ересью.
События этого дня
- 624 — Битва при Бадре, первая крупная битва Магомета с Курайшитами.
- 1325 — традиционная дата основания столицы ацтекской империи Теночтитлан (ныне Мехико).
- 1519 — испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился с отрядом солдат в Мексике.
- 1639 — колледж в Кембридже (Массачусетс, США) назван Гарвардским в честь своего первого крупного спонсора Джона Гарварда.
- 1669 — подписаны Глуховские статьи — договор о правах украинских казаков, заключенный между Москвой и казацкой старшиной.
- 1781 — английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, седьмую планету Солнечной системы.
- 1809 — сэр Джордж Гордон занял место в британской Палате лордов как лорд Байрон.
- 1809 — переворотом в Швеции отстранен от власти Густав IV Адольф; страна окончательно отказалась от абсолютизма.
- 1839 — Полоцкий собор Русской униатской церкви сделал попытку присоединить греко-католицизм к московскому православию.
- 1848 — восстанием венских студентов началась революция в Австрийской империи и Германском союзе.
- 1881 — в Санкт-Петербурге бомбой, которую бросил народоволец Игнатий Гриневицкий, смертельно ранен российский царь Александр II
- 1888 — алмазные шахты южноафриканского Кимберли объединились в компанию De Beers.
- 1917 — в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский.
- 1917 — над зданием Центральной Рады принято поднять сине-желтый флаг.
- 1921 — Монголия (до того Внешняя Монголия) провозгласила независимость от Китая.
- 1938 — русский язык введен как обязательный предмет для обучения во всех школах СССР.
- 1938 — состоялся аншлюс Австрии Германией.
- 1940 — Финляндия и СССР подписали мирный договор. Окончание Зимней войны.
- 1943 — нацисты ликвидировали Краковское гетто.
- 1949 — в Канаде начала деятельность Украинская Свободная Академия Наук.
- 1961 — в Киеве произошла "Куреневская трагедия". В результате техногенной катастрофы погибли более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия.
- 1997 — Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта. Им стал Леонид Каденюк.
- 2013 — действующим Папой Римским стал Франциск (Хорхе Марио Бергольо).
- 2014 — в Донецке во время митинга против российской агрессии был убит местный житель Дмитрий Чернявский.
- 2022 — в Херсоне люди выходят на митинги против референдума о создании ХНР.
Именинники 13 марта
Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.
