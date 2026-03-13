Какой праздник отмечают 13 марта по церковному календарю

13 марта — дата, которая сочетает церковные традиции, международные инициативы и важные исторические события. В этот день верующие чтят перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, известного своей преданностью православной вере.

В мире же 13 марта посвящено разным темам — от здоровья и культуры до необычных праздников. Какие события связаны с этой датой, что отмечают в разных странах и кто празднует именины – OBOZ.UA рассказывает далее.

Праздники в Украине и мире

День драгоценностей (Jewel Day)

Всемирный день осведомленности об эндометриозе

Международный день победы каждой девушки

День Кена (Ken Day)

Всемирный день белого вина Рислинг

День меховых наушников

Церковный праздник сегодня

13 марта Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, умершего в изгнании за свою преданность иконопочитанию. Через 19 лет после его упокоения нетленные мощи святителя были торжественно перенесены с острова Проконнис в Константинополь, что стало символом окончательной победы православия над ересью.

События этого дня

624 — Битва при Бадре, первая крупная битва Магомета с Курайшитами.

1325 — традиционная дата основания столицы ацтекской империи Теночтитлан (ныне Мехико).

1519 — испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился с отрядом солдат в Мексике.

1639 — колледж в Кембридже (Массачусетс, США) назван Гарвардским в честь своего первого крупного спонсора Джона Гарварда.

1669 — подписаны Глуховские статьи — договор о правах украинских казаков, заключенный между Москвой и казацкой старшиной.

1781 — английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, седьмую планету Солнечной системы.

1809 — сэр Джордж Гордон занял место в британской Палате лордов как лорд Байрон.

1809 — переворотом в Швеции отстранен от власти Густав IV Адольф; страна окончательно отказалась от абсолютизма.

1839 — Полоцкий собор Русской униатской церкви сделал попытку присоединить греко-католицизм к московскому православию.

1848 — восстанием венских студентов началась революция в Австрийской империи и Германском союзе.

1881 — в Санкт-Петербурге бомбой, которую бросил народоволец Игнатий Гриневицкий, смертельно ранен российский царь Александр II

1888 — алмазные шахты южноафриканского Кимберли объединились в компанию De Beers.

1917 — в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский.

1917 — над зданием Центральной Рады принято поднять сине-желтый флаг.

1921 — Монголия (до того Внешняя Монголия) провозгласила независимость от Китая.

1938 — русский язык введен как обязательный предмет для обучения во всех школах СССР.

1938 — состоялся аншлюс Австрии Германией.

1940 — Финляндия и СССР подписали мирный договор. Окончание Зимней войны.

1943 — нацисты ликвидировали Краковское гетто.

1949 — в Канаде начала деятельность Украинская Свободная Академия Наук.

1961 — в Киеве произошла "Куреневская трагедия". В результате техногенной катастрофы погибли более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия.

1997 — Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта. Им стал Леонид Каденюк.

2013 — действующим Папой Римским стал Франциск (Хорхе Марио Бергольо).

2014 — в Донецке во время митинга против российской агрессии был убит местный житель Дмитрий Чернявский.

2022 — в Херсоне люди выходят на митинги против референдума о создании ХНР.

Именинники 13 марта

Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.

