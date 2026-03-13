УкраїнськаУКР
Какой праздник отмечают 13 марта по церковному календарю

13 марта — дата, которая сочетает церковные традиции, международные инициативы и важные исторические события. В этот день верующие чтят перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, известного своей преданностью православной вере.

В мире же 13 марта посвящено разным темам — от здоровья и культуры до необычных праздников. Какие события связаны с этой датой, что отмечают в разных странах и кто празднует именины – OBOZ.UA рассказывает далее.

Праздники в Украине и мире

  • День драгоценностей (Jewel Day)
  • Всемирный день осведомленности об эндометриозе
  • Международный день победы каждой девушки
  • День Кена (Ken Day)
  • Всемирный день белого вина Рислинг
  • День меховых наушников

Церковный праздник сегодня

13 марта Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, умершего в изгнании за свою преданность иконопочитанию. Через 19 лет после его упокоения нетленные мощи святителя были торжественно перенесены с острова Проконнис в Константинополь, что стало символом окончательной победы православия над ересью.

События этого дня

  • 624 — Битва при Бадре, первая крупная битва Магомета с Курайшитами.
  • 1325 — традиционная дата основания столицы ацтекской империи Теночтитлан (ныне Мехико).
  • 1519 — испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился с отрядом солдат в Мексике.
  • 1639 — колледж в Кембридже (Массачусетс, США) назван Гарвардским в честь своего первого крупного спонсора Джона Гарварда.
  • 1669 — подписаны Глуховские статьи — договор о правах украинских казаков, заключенный между Москвой и казацкой старшиной.
  • 1781 — английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, седьмую планету Солнечной системы.
  • 1809 — сэр Джордж Гордон занял место в британской Палате лордов как лорд Байрон.
  • 1809 — переворотом в Швеции отстранен от власти Густав IV Адольф; страна окончательно отказалась от абсолютизма.
  • 1839 — Полоцкий собор Русской униатской церкви сделал попытку присоединить греко-католицизм к московскому православию.
  • 1848 — восстанием венских студентов началась революция в Австрийской империи и Германском союзе.
  • 1881 — в Санкт-Петербурге бомбой, которую бросил народоволец Игнатий Гриневицкий, смертельно ранен российский царь Александр II
  • 1888 — алмазные шахты южноафриканского Кимберли объединились в компанию De Beers.
  • 1917 — в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский.
  • 1917 — над зданием Центральной Рады принято поднять сине-желтый флаг.
  • 1921 — Монголия (до того Внешняя Монголия) провозгласила независимость от Китая.
  • 1938 — русский язык введен как обязательный предмет для обучения во всех школах СССР.
  • 1938 — состоялся аншлюс Австрии Германией.
  • 1940 — Финляндия и СССР подписали мирный договор. Окончание Зимней войны.
  • 1943 — нацисты ликвидировали Краковское гетто.
  • 1949 — в Канаде начала деятельность Украинская Свободная Академия Наук.
  • 1961 — в Киеве произошла "Куреневская трагедия". В результате техногенной катастрофы погибли более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия.
  • 1997 — Украина и НАСА подписали договор о полете в космос первого украинского космонавта. Им стал Леонид Каденюк.
  • 2013 — действующим Папой Римским стал Франциск (Хорхе Марио Бергольо).
  • 2014 — в Донецке во время митинга против российской агрессии был убит местный житель Дмитрий Чернявский.
  • 2022 — в Херсоне люди выходят на митинги против референдума о создании ХНР.

Именинники 13 марта

Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.

OBOZ.UA ранее писал, когда празднуется Троица в 2026 году.

