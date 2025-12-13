Какой праздник отмечают 13 декабря: церковный календарь

13 декабря сочетает древние духовные традиции, историческую память и современные инициативы, касающиеся культуры, технологий и даже животноводства. Сегодня православные верующие чтят мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста.

В мире отмечают День лошади. Это животное, кстати, станет символом Нового 2026 года. О праздниках и исторических событиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Какие праздники отмечают 13 декабря

Церковный праздник

13 декабря православная церковь чтит группу раннехристианских мучеников – Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария, пострадавших за веру в III–IV веках.

По церковному преданию, они принадлежали к так называемой Севастийской дружине – группе верующих, которые пережили пытки, не отреклись от христианства и были казнены во время гонений. Их подвиги символизируют стойкость в вере, мужество и преданность духовным принципам.

В народной традиции этот день иногда связывали с началом зимних холодов, изменениями погоды и наблюдениями за природой. Считалось, что после 13 декабря зима входит в свою силу.

День лошади

13 декабря в мире также отмечают День лошади – праздник, посвященный роли этих животных в жизни человека.

Лошадь на протяжении веков была незаменимым помощником в сельском хозяйстве, транспорте, культурных традициях, военном деле.

Современный День лошади имеет целью напомнить о гуманном отношении к животным, поддержать конные хозяйства и обратить внимание на важность сохранения пород. В некоторых странах в этот день проводят тематические выставки, учебные мероприятия или благотворительные акции для приютов.

Международный день shareware

Еще одно событие 13 декабря – Международный день shareware. Этот праздник имеет свои корни в мире программного обеспечения.

Shareware – это модель распространения программ, когда пользователь может попробовать программу бесплатно, но полная версия или дополнительные функции становятся доступными после оплаты.

Этот подход был особенно популярен в 1980–1990-х и открыл путь малым разработчикам, которые не могли конкурировать с крупными компаниями. Именно благодаря shareware появились культовые программы и игры, а модель "попробуй – потом купи" стала предшественницей современных trial-версий и фримиум-платформ.

Исторические события 13 декабря

1577 – английская эскадра из 5 кораблей (164 члена экипажа) во главе с Фрэнсисом Дрейком отплыла из Плимута (Англия) для нападений на тихоокеанское побережье испанских владений в Новом Свете.

1642 – голландский мореплаватель Абель Тасман стал первым европейцем, посетившим группу островов в южной части Тихого океана, известную сегодня как Новая Зеландия.

1769 – началось первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии.

1913 – торжественное открытие во Львове Национального музея, как собственности украинского сообщества, организатором музея стал митрополит Андрей Шептицкий.

1917 – Украинская Центральная Рада официально образовала Воздушный флот.

1994 – в Массачусетском технологическом институте (США) состоялась первая организационная встреча консорциума World Wide Web (W3C), созданного как международная ассоциация для разработки и распространения унифицированных протоколов передачи данных в интернете. Первым директором консорциума был избран пионер веба англичанин Тим Бернерс-Ли.

2004 – Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча"

Кто родился 13 декабря

1797 – Генрих Гейне, один из наиболее выдающихся немецких поэтов, публицистов и критиков XIX века.

1877 – Николай Леонтович, украинский композитор, хоровой дирижер, фольклорист, педагог, общественный деятель, автор всемирно известной обработки "Щедрика" (Carol of the Bells).

1893 – Николай Хвылевой, украинский прозаик, поэт, публицист, один из основоположников послереволюционной украинской прозы.

1925 – Михаил Ревуцкий, украинский журналист, писатель, лауреат литературно-художественной премии имени Григория Шабашкевича.

1957 – Стив Бушеми, американский актер кино и телевидения, режиссер.

1989 – Тейлор Свифт, американская певица в стиле кантри.

В этот день умерли:

1466 – Донателло, итальянский скульптор эпохи Возрождения

1800 – Иосиф де Рибас (Жозеп де Рíбас и Бойонс, Хосе де Рибас и Бойонс, Осип Михайлович Дерибас) – первый градоначальник Одессы, русский адмирал каталонского происхождения.

1911 – Николай Бекетов, украинский физико-химик, профессор кафедры химии Харьковского университета (1855–1887), основал харьковскую физико-химическую школу.

1963 – Василий Симоненко, украинский поэт-"шестидесятник".

