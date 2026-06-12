Какой праздник отмечают 12 июня: все об этом дне

12 июня 2026 года в Украине отмечают несколько церковных, профессиональных и международных дат. По церковному календарю в этот день чествуют преподобного Онуфрия Великого и преподобного Петра Атонского.

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Также на эту дату приходится День работника фондового рынка Украины, Всемирный день борьбы с детским трудом, День Супермена и Международный день фалафеля. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 12 июня

Церковный праздник

12 июня по церковному календарю почитают преподобного Онуфрия Великого и преподобного Петра Атонского.

Преподобный Онуфрий Великий считается одним из самых известных отшельников в христианской традиции. Его почитают как пример смирения, отшельнического подвига, духовной стойкости и полного отречения от земных соблазнов. В церковной памяти он предстает святым, посвятившим жизнь молитве, посту и затворническому служению Богу.

Преподобный Петр Атонский также относится к почитаемым подвижникам. Его имя связывают с монашеской жизнью, духовной борьбой и Афоном – одним из важнейших центров православного монашества. В этот день верующие вспоминают святых как пример силы веры, терпения и преданности духовному пути.

Какие еще праздники отмечают 12 июня

12 июня также отмечают День работника фондового рынка Украины. Это профессиональный праздник людей, чья работа связана с ценными бумагами, инвестициями, биржевой деятельностью и финансовыми рынками.

Еще одна важная дата – Всемирный день борьбы с детским трудом. Его цель – привлечь внимание к проблеме эксплуатации детей, опасных условий труда и необходимости защиты прав несовершеннолетних в разных странах мира.

Также в этот день отмечают День Супермена. Этот неофициальный праздник посвящен одному из самых известных супергероев в мировой поп-культуре, который стал символом силы, справедливости и помощи людям.

Кроме того, 12 июня празднуют Международный день фалафеля. Это гастрономическая дата, посвященная популярному ближневосточному блюду из нута или бобов, которое любят во многих странах мира.

Знаменательные сторические события 12 июня

В 1920 году состоялось официальное открытие Панамского канала, хотя первое судно прошло через канал в августе 1914 года.

В 1942 году Анна Франк начала вести свой знаменитый дневник.

В 1966 году в Киеве началась эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.

В 1987 году во время визита в Западный Берлин президент США Рональд Рейган призвал советского лидера Михаила Горбачева развалить "берлинскую стену".

В 1990 году в СССР запретили цензуру.

В 2018 году состоялась первая в истории встреча на высшем уровне глав КНДР и США: Ким Чен Ын встретился с Трампом.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут отмечать День отца.

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