Какой праздник отмечают 11 июня: все об этом дне

11 июня верующие чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Также в этот день отмечают Международный день рыси – экологическую дату, напоминающую о важности сохранения диких животных и природных сред их обитания.

Видео дня

Кроме праздников, 11 июня имеет и историческое значение для Украины и мира. В разные годы в этот день принимали важные государственные решения, открывали памятники, создавали образовательные учреждения и выпускали на экраны культовые фильмы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся исторических событиях этого дня.

Какой праздник отмечают 11 июня

Церковный праздник

11 июня православные верующие почитают святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Варфоломей был одним из двенадцати апостолов Христа, а Варнава принадлежал к числу ближайших проповедников ранней христианской церкви. Их память связана с миссионерством, распространением христианского учения и служением людям.

Апостол Варфоломей в церковной традиции упоминается как один из тех, кто нес проповедь в дальние края и обращал людей в христианство. Апостол Варнава известен как сподвижник апостола Павла, участник миссионерских путешествий и человек, который поддерживал первые христианские общины. Для верующих этот день является напоминанием о силе веры, жертвенности и духовной преданности.

Международный день рыси

Также 11 июня отмечают Международный день рыси. Это природоохранная дата, посвященная одной из самых сокровенных диких кошек Европы. Рысь является важной частью экосистемы, но во многих регионах ее популяция остается уязвимой из-за потери естественных мест обитания, браконьерства и уменьшения кормовой базы.

Международный день рыси призван привлечь внимание к охране этих животных, сохранению лесов и поддержанию природного баланса. В этот день природоохранники напоминают, что даже малозаметные для человека виды играют важную роль в дикой природе.

Исторические события 11 июня

1888 – в Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900–летия принятия христианства открыт памятник Богдану Хмельницкому.

1921 – в УССР объявлено о начале борьбы с беспризорностью.

1965 – Совет Министров УССР утвердил положение о создании Донецкого государственного университета.

1982 – на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин".

1990 – Верховная Рада изменила порядок исчисления времени на территории Украины, присоединив страну к восточноевропейской временной зоне. С тех пор в Украине время на час отличается от московского.

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